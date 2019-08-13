Импульсный советник, кто знает? - страница 2

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Alexander Ivanov:
Привет!
Использование импульсного, тикового робота это совсем иная стезя.
Без опыта и дисциплины невозможно ее обуздать.

Все зависит от умения и терпения в настройки такого бота. Настройка бота для своего счета, брокера длится как минимум месяц. 

Такие боты редко открывают в неделю или в месяц могут открыть 5-7 сделок. И неопытные трейдеры не любят ожидание и чудят с настройками , что приводит к убыткам.

Это не простые боты. Тут нет теханализа. 

Я не новичок, но только совсем недавно оценил преимущества торговых ботов.


Насчет 5-7 сделок, я вам так скажу, наверное еще реже. Идею я взял у одного PAMM управа, у него бот такой 4 года торгует, и в принципе результаты более чем...


Вот и я себе захотел в коллекцию такого бота, но как вы понимаете, никто рабочей системой делиться не будет. Я только знаю общие принципы, но не знаю деталей. Поэтому фильтры и тесты придется проводить самому.


 
Если вы опытный , то наверняка встречались с тиковыми скальперами.

Вот их  изучайте.
Принцип движка импульса.

 
Alexander Ivanov:
Если вы опытный , то наверняка встречались с тиковыми скальперами.

Вот их  изучайте.
Принцип движка импульса.

Если вы внимательно прочитали стартпост, я не прошу совета что мне изучать, я предельно четко объяснил что я ищу.

 
drex777:

Если вы внимательно прочитали стартпост, я не прошу совета что мне изучать, я предельно четко объяснил что я ищу.

Привет!
Не может быть, чтобы он у вас нет в папках. Тиковые боты много в сети.
 
drex777:

Если вы внимательно прочитали стартпост, я не прошу совета что мне изучать, я предельно четко объяснил что я ищу.

если бы ты четко знал что тебе нужно, не создавал бы топик на форуме

@Alexander Ivanov по теме говорит, этот класс ботов называется "типовые скальперы", которые и нужно изучать, т.к. готовый код вряли кто выложет в паблик, а если и выложет, то не факт что он будет профитным у конкретного брокера

 
Igor Yeremenko:

если бы ты четко знал что тебе нужно, не создавал бы топик на форуме

@Alexander Ivanov по теме говорит, этот класс ботов называется "типовые скальперы", которые и нужно изучать, т.к. готовый код вряли кто выложет в паблик, а если и выложет, то не факт что он будет профитным у конкретного брокера

Вот именно, что к скальпингу это не имеет никакого отношения, особенно когда сделки 1-2 в месяц, а профит в каждой сделке около 60 пунктов. Этот класс ботов называется - BreakeOut или пробойники, но по тем параметрам (а они не такие сложные) должно быть что то уже написано. Но я так и не нашел, собственно поэтому и создал топик, в надежде что с этим уже кто то сталкивался. И пофиг что оно может не работать, мне это нужно под мои эксперименты с моими личными фильтрами.

 
drex777:

Возможно и так, но идея для эксперимента примерно такая. Флет или не флет, а просто вялое движение со свечами небольшого размера. И тут появляется большая свеча, в результате выхода данных или пробоя уровня. Так вот, такая свеча береться в оборот. Ждем небольшое время для подтверждения, что свеча не пинбар или ложное пробитие, а потом открывается рыночный ордер по ходу этого движения.


Думал уже есть что то такое, чтобы поэксперементировать, и после дополнительных фильтров, возможно получиться сформировать рабочую идею.


проблема таких систем - что на импульсах появляются проскальзывания. в тестере вроде бы прибыль. а на реале получается слив.
 
drex777:

Я не новичок, но только совсем недавно оценил преимущества торговых ботов.


Насчет 5-7 сделок, я вам так скажу, наверное еще реже. Идею я взял у одного PAMM управа, у него бот такой 4 года торгует, и в принципе результаты более чем...


Вот и я себе захотел в коллекцию такого бота, но как вы понимаете, никто рабочей системой делиться не будет. Я только знаю общие принципы, но не знаю деталей. Поэтому фильтры и тесты придется проводить самому.


расскажите все, что вы знаете об общих принципах.
 
igrok333:
проблема таких систем - что на импульсах появляются проскальзывания. в тестере вроде бы прибыль. а на реале получается слив.

Я так думаю, что надо входить в сделку не в момент импульса, а уже после когда будет коррекция после импульса. Таких ботов я не встречал. Для реализации надо вычислять скорость изменения цены потом ждать когда скорость станет стабильной, нормализуется спред, начнется коррекция и потом уже после ее завершения открывать сделку в направлении импульса. Тут еще есть проблемы импульс как правило бывает после важных новостей и во время пробоя какого либо уровня. Если с новостями все понятно, то пробой уровня бывает еще и ложный. Быстрое пробитие уровня и также быстрый возврат, после чего цена идет в противоположном от первоначального импульса направлении.  

 
Vitalii Ananev:

Я так думаю, что надо входить в сделку не в момент импульса, а уже после когда будет коррекция после импульса. Таких ботов я не встречал. Для реализации надо вычислять скорость изменения цены потом ждать когда скорость станет стабильной, нормализуется спред, начнется коррекция и потом уже после ее завершения открывать сделку в направлении импульса. Тут еще есть проблемы импульс как правило бывает после важных новостей и во время пробоя какого либо уровня. Если с новостями все понятно, то пробой уровня бывает еще и ложный. Быстрое пробитие уровня и также быстрый возврат, после чего цена идет в противоположном от первоначального импульса направлении.  

Вы совершенно верно уловили мою мысль. Чтобы не было проскальзывания, как я написал в первом посте, бот не выставляет отложенные ордера, он открывает сделку с рынка, и не в момент пробоя, а спустя некоторое время после того, как цена закрепиться после пробоя, чтобы избежать ложных сигналов.


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