Импульсный советник, кто знает? - страница 2
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Я не новичок, но только совсем недавно оценил преимущества торговых ботов.
Насчет 5-7 сделок, я вам так скажу, наверное еще реже. Идею я взял у одного PAMM управа, у него бот такой 4 года торгует, и в принципе результаты более чем...
Вот и я себе захотел в коллекцию такого бота, но как вы понимаете, никто рабочей системой делиться не будет. Я только знаю общие принципы, но не знаю деталей. Поэтому фильтры и тесты придется проводить самому.
Если вы опытный , то наверняка встречались с тиковыми скальперами.
Если вы внимательно прочитали стартпост, я не прошу совета что мне изучать, я предельно четко объяснил что я ищу.
Если вы внимательно прочитали стартпост, я не прошу совета что мне изучать, я предельно четко объяснил что я ищу.
Если вы внимательно прочитали стартпост, я не прошу совета что мне изучать, я предельно четко объяснил что я ищу.
если бы ты четко знал что тебе нужно, не создавал бы топик на форуме
@Alexander Ivanov по теме говорит, этот класс ботов называется "типовые скальперы", которые и нужно изучать, т.к. готовый код вряли кто выложет в паблик, а если и выложет, то не факт что он будет профитным у конкретного брокера
если бы ты четко знал что тебе нужно, не создавал бы топик на форуме
@Alexander Ivanov по теме говорит, этот класс ботов называется "типовые скальперы", которые и нужно изучать, т.к. готовый код вряли кто выложет в паблик, а если и выложет, то не факт что он будет профитным у конкретного брокера
Вот именно, что к скальпингу это не имеет никакого отношения, особенно когда сделки 1-2 в месяц, а профит в каждой сделке около 60 пунктов. Этот класс ботов называется - BreakeOut или пробойники, но по тем параметрам (а они не такие сложные) должно быть что то уже написано. Но я так и не нашел, собственно поэтому и создал топик, в надежде что с этим уже кто то сталкивался. И пофиг что оно может не работать, мне это нужно под мои эксперименты с моими личными фильтрами.
Возможно и так, но идея для эксперимента примерно такая. Флет или не флет, а просто вялое движение со свечами небольшого размера. И тут появляется большая свеча, в результате выхода данных или пробоя уровня. Так вот, такая свеча береться в оборот. Ждем небольшое время для подтверждения, что свеча не пинбар или ложное пробитие, а потом открывается рыночный ордер по ходу этого движения.
Думал уже есть что то такое, чтобы поэксперементировать, и после дополнительных фильтров, возможно получиться сформировать рабочую идею.
Я не новичок, но только совсем недавно оценил преимущества торговых ботов.
Насчет 5-7 сделок, я вам так скажу, наверное еще реже. Идею я взял у одного PAMM управа, у него бот такой 4 года торгует, и в принципе результаты более чем...
Вот и я себе захотел в коллекцию такого бота, но как вы понимаете, никто рабочей системой делиться не будет. Я только знаю общие принципы, но не знаю деталей. Поэтому фильтры и тесты придется проводить самому.
проблема таких систем - что на импульсах появляются проскальзывания. в тестере вроде бы прибыль. а на реале получается слив.
Я так думаю, что надо входить в сделку не в момент импульса, а уже после когда будет коррекция после импульса. Таких ботов я не встречал. Для реализации надо вычислять скорость изменения цены потом ждать когда скорость станет стабильной, нормализуется спред, начнется коррекция и потом уже после ее завершения открывать сделку в направлении импульса. Тут еще есть проблемы импульс как правило бывает после важных новостей и во время пробоя какого либо уровня. Если с новостями все понятно, то пробой уровня бывает еще и ложный. Быстрое пробитие уровня и также быстрый возврат, после чего цена идет в противоположном от первоначального импульса направлении.
Я так думаю, что надо входить в сделку не в момент импульса, а уже после когда будет коррекция после импульса. Таких ботов я не встречал. Для реализации надо вычислять скорость изменения цены потом ждать когда скорость станет стабильной, нормализуется спред, начнется коррекция и потом уже после ее завершения открывать сделку в направлении импульса. Тут еще есть проблемы импульс как правило бывает после важных новостей и во время пробоя какого либо уровня. Если с новостями все понятно, то пробой уровня бывает еще и ложный. Быстрое пробитие уровня и также быстрый возврат, после чего цена идет в противоположном от первоначального импульса направлении.
Вы совершенно верно уловили мою мысль. Чтобы не было проскальзывания, как я написал в первом посте, бот не выставляет отложенные ордера, он открывает сделку с рынка, и не в момент пробоя, а спустя некоторое время после того, как цена закрепиться после пробоя, чтобы избежать ложных сигналов.