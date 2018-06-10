здесь есть люди которые реально зарабатывают - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вышел на улицу, вижу, что кучу машин стоят в несколько рядов, даже на тротуаре (настолько много машин, что ставить некуда). Есть как тачки до 100к, но и много тачек свыше 500к (новые).
Зарабатывать на рынке не сложно. Главное не торговать эмоциями, соблюдать правила своей системы и риски (с грамотными рисками можно больше года сливать депозит).
Советники как раз и решают проблему с эмоциями и они будут торговать только по тем правилам, которые Вы ему прописали и соблюдать те риски, которые вы прописали в настройках.
Лично я - самоучка. бегал по форумам и искал инфу. Пробовал разные стратегии с кучей индикаторными.
Начал торговать с 2014 года и только в июле прошлого года написал 1й советник, который приносил мне деньги. Спустя 3 месяца я написал еще 1 советника, и уже пол года он закрывает месяц в +
Тут есть, кто зарабатывает, главное - терпение (некоторые только через 10 лет начинают торговать в +)
И что можно купить на улице? Да еще по акции ))
Я не совсем уж нищета, но если есть товар по акции - куплю. Вот недавно 3 ящика тушенки прикупил за пол-цены, теперь к войне с репликтоидами готов! Жду, когда будет водовка по акции.
Водку дешёвую опасно брать, можно копыта отбросить.
а то мне что то не верится на улицу выйду одна нищета покупают всё по акциям
Билл Гейтс сходил в ресторан, и дал официанту 2$ чаевых. Официант: "Вчера, ваш сын дал на чай 100$, а вы даёте всего 2$!" Билл Гейтс: "Он - сын миллиардера, а я всего лишь сын фермера..."
Мораль сей притчи понятна? Экономика должна быть экономной (с)
Билл Гейтс сходил в ресторан, и дал официанту 2$ чаевых. Официант: "Вчера, ваш сын дал на чай 100$, а вы даёте всего 2$!" Билл Гейтс: "Он - сын миллиардера, а я всего лишь сын фермера..."
Мораль сей притчи понятна? Экономика должна быть экономной (с)
Можно и другой вывод сделать: человек выросший в трудовой семье с умеренным достатком так и не научился сорить деньгами, так как с детства знал им цену. Привычка вторая натура.
Водку дешёвую опасно брать, можно копыта отбросить.
В Градусах иногда проводят акции, когда известные сорта продают с 20-30% скидкой. В других магазах такого не видел. А по уму надо аппарат купить.
В Градусах иногда проводят акции, когда известные сорта продают с 20-30% скидкой. В других магазах такого не видел. А по уму надо аппарат купить.
Вот это верно. Аппаратик он и понадежней. Знаешь что употребляешь
Билл Гейтс сходил в ресторан, и дал официанту 2$ чаевых. Официант: "Вчера, ваш сын дал на чай 100$, а вы даёте всего 2$!" Билл Гейтс: "Он - сын миллиардера, а я всего лишь сын фермера..."
Мораль сей притчи понятна? Экономика должна быть экономной (с)
Вот не верю. Такого официанта тут же уволят по первому щелчку пальцев клиента. За такое хамство. Легенда...
Вот не верю. Такого официанта тут же уволят по первому щелчку пальцев клиента. За такое хамство. Легенда...
Это притча, на просторах интернета то Билл Гейтся встречается в этой притче, то Рокфеллер, то ещё кто-то. Второе лицо, то официант, то таксист, то ямщик.Однако этой притче соответствует правдивая история из жизни Генри Форда, автомобильного короля 20 века.
Однажды Генри Форд, который стал уже миллиардером, прилетел в Англию по делам и в аэропорту поинтересовался у служащего справочного бюро, где находится самая дешевая гостиница в городе. Служащий удивился, поскольку, с одной стороны, узнал Генри Форда, а с другой – не мог поверить, что это он, потому что на том был старенький плащ и его интересовала дешевая гостиница.
Получив утвердительный ответ, служащий осмелился заговорить и признался, что он следит за новостями и знает, что его сын, приезжая куда-либо, останавливается в первоклассных отелях и всегда одет «с иголочки». На что Генри Форд раздраженно ответил: «Мой сын молод и неопытен, поэтому он боится, что скажут люди. А мне незачем останавливаться в дорогой гостинице, потому что где бы я ни остановился – я Генри Форд. И мне не нужны новые тряпки, ведь что бы я ни надел, я все равно буду Генри Фордом. А все остальное неважно».
Это притча, на просторах интернета то Билл Гейтся встречается в этой притче, то Рокфеллер, то ещё кто-то. Второе лицо, то официант, то таксист, то ямщик.
Ага. Хотя читал про какого-то миллиардера, который до старости ездил на какой-то задрипанной малолитражке.
Это притча, на просторах интернета то Билл Гейтся встречается в этой притче, то Рокфеллер, то ещё кто-то. Второе лицо, то официант, то таксист, то ямщик.Однако этой притче соответствует правдивая история из жизни Генри Форда, автомобильного короля 20 века.
Однажды Генри Форд, который стал уже миллиардером, прилетел в Англию по делам и в аэропорту поинтересовался у служащего справочного бюро, где находится самая дешевая гостиница в городе. Служащий удивился, поскольку, с одной стороны, узнал Генри Форда, а с другой – не мог поверить, что это он, потому что на том был старенький плащ и его интересовала дешевая гостиница.
Получив утвердительный ответ, служащий осмелился заговорить и признался, что он следит за новостями и знает, что его сын, приезжая куда-либо, останавливается в первоклассных отелях и всегда одет «с иголочки». На что Генри Форд раздраженно ответил: «Мой сын молод и неопытен, поэтому он боится, что скажут люди. А мне незачем останавливаться в дорогой гостинице, потому что где бы я ни остановился – я Генри Форд. И мне не нужны новые тряпки, ведь что бы я ни надел, я все равно буду Генри Фордом. А все остальное неважно».
это типа визитку попросили у сотрудника известной компании
естественно у него не оказалось