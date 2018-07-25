Лучшее решение для входа скальпера - страница 5
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Что-то не видел в КБ упоминания о GPL или других типах лицензий. Но не суть, мысль верная. Хотя в России, я так думаю, нереально выиграть и даже завести процесс по ее нарушению.
А теперь чисто мои наблюдения о нескольких людях, которые участвуют в open source проектах. Это не друзья, но с некоторыми знаком оффлайн, пыва типа пили ) Я так понял, это гики, которым важна среда обитания в инете. Все имеют хорошую работу с отличной зарплатой, а так как девушки их не интересуют (и наоборот, они девушек тоже), то баблосов хватает. Но ведь почти любому челу надо самоутвердится, верно?
Возьмем футбольных фанатов. Вне стадиона это момет быть обычный задрот по жизни, мимо которого девушки проносят взгляд, как мимо столба. Но когда он в толпе сотен единомышленников кричит футбольные вопилки, он чувствует - он сила, он не один, он принят в стаю, он свой!!!
Так и open source в большинстве, та же стая и те же моральные удовлетворения - быть среди своих. Помню, один к нам на работу пришел в начале нулевых, мечтал выучить Delphi и С++ Builder. Дал ему свои книги, думал помочь молоджому говорю, подходи, спрашивай.
Хрена там, он быстро понял, что надо работать, учится быстро завязал. Через два месяца книги вернул с горыми словами, - ну его, ваше программирование. Я теперь линуксоид!!! В какое-то сообщество вступил. И все, он в стае, больше ничего не надо.
опять-же про "розни-рознь". Поучаствовать в некоторых open-source проектах не на уровне побазарить бывает довольно сложно. Мягко говоря сложно.
Твой/мой чахлый патч надо сопроводить обоснованием (объяснить что он делает и нафига он нужен), документацией, тестами. И это всё ещё должно соответствовать внутренним стандартам проекта.
Если по каким-то соображениям (личный фэн, платоновские идеи или просто баг мешает/фича нужна) это нужно - то надо пахать.
Причём всё это надо делать персонально лично самому.
Это не офис, где есть пачка косноязычных криворучек которые сделают черновую работу.
Что-то не видел в КБ упоминания о GPL или других типах лицензий. Но не суть, мысль верная. Хотя в России, я так думаю, нереально выиграть и даже завести процесс по ее нарушению.
А теперь чисто мои наблюдения о нескольких людях, которые участвуют в open source проектах. Это не друзья, но с некоторыми знаком оффлайн, пыва типа пили ) Я так понял, это гики, которым важна среда обитания в инете. Все имеют хорошую работу с отличной зарплатой, а так как девушки их не интересуют (и наоборот, они девушек тоже), то баблосов хватает. Но ведь почти любому челу надо самоутвердится, верно?
Возьмем футбольных фанатов. Вне стадиона это момет быть обычный задрот по жизни, мимо которого девушки проносят взгляд, как мимо столба. Но когда он в толпе сотен единомышленников кричит футбольные вопилки, он чувствует - он сила, он не один, он принят в стаю, он свой!!!
Так и open source в большинстве, та же стая и те же моральные удовлетворения - быть среди своих. Помню, один к нам на работу пришел в начале нулевых, мечтал выучить Delphi и С++ Builder. Дал ему свои книги, думал помочь молоджому говорю, подходи, спрашивай.
Хрена там, он быстро понял, что надо работать, учится быстро завязал. Через два месяца книги вернул с горыми словами, - ну его, ваше программирование. Я теперь линуксоид!!! В какое-то сообщество вступил. И все, он в стае, больше ничего не надо.
опять-же про "розни-рознь". Поучаствовать в некоторых open-source проектах не на уровне побазарить бывает довольно сложно. Мягко говоря сложно.
Твой/мой чахлый патч надо сопроводить обоснованием (объяснить что он делает и нафига он нужен), документацией, тестами. И это всё ещё должно соответствовать внутренним стандартам проекта.
Если по каким-то соображениям (личный фэн, платоновские идеи или просто баг мешает/фича нужна) это нужно - то надо пахать.
Причём всё это надо делать персонально лично самому.
Это не офис, где есть пачка косноязычных криворучек которые сделают черновую работу.
На последнем месте работы в качестве менеджера проекта я занимался этим сам. Особенно задалбывало писать доку на английском. Не, потом мой текст обрабатывал корректор, но как ему объяснить, что такое краевые эффекты при наложении окна? То есть перевод гулял туда-сюда, так нудно и муторно.
А потом математик с бабой поссорился и стал бухать, не пьян, но запашок присутствует, и у него одна мысль, свалить с работы и похмелиться. Приходилось всю чернуху разгребать самому.
И это в пределах одной команды, почти все в пределах щаговой доступности в офисе.
вообще с трудом понимаю, кто и как координирует опен-сорсные проекты, тот же Линкус. Но ведь развивается тема. У меня у самого был сайт на Дебиан, с нуля довольно быстро освоил, правда саппорт был абсолютно замечательный, я то с нуля взял ВПС в Германии, мало что понимал. До сих пор их вспоминаю, как образец саппорта, который более не встречал нигде.
Но вот именно Дебиан произвел впечатление крепкой, добротной системы. Хотя это произведение команды из не знаю уж, скольких десятков человек.
Лучшее решение для входа скальпера
Алексей, самый лучший вход для скальпера на инструмете EURUSD - это определенные часы в определенные дни.
ИМХО, не стоит скальпировать с повышенным риском - это вроде мелочь, но очень важная.
Алексей, самый лучший вход для скальпера на инструмете EURUSD - это определенные часы в определенные дни.
ИМХО, не стоит скальпировать с повышенным риском - это вроде мелочь, но очень важная.
Спасибо за ценный и главное конкретный совет )
Ха, небольшое впечатление от англоязычной части форума. Вчера разместил там похожую ветку, сегодня проснулся, в скайпе истерики - почему я их не добавляю, я обманщик, скальпинг невозможен, и т.д. и т.п.
Разумеется, вся истерия с Ближнего востока, там вообще народ повернутый на голову, как я замечал по общению насчет форы. Все же в русской ветке меньше психов, с чем нас всех и поздравляю ))
Спасибо за ценный и главное конкретный совет )
:)))))
Спасибо за ценный и главное конкретный совет )
У меня тоже ценное открытие: "Солнце всходит на востоке и заходит на западе".
Короче, решил, буду вести тут просто ветку по скальпингу без выкладывания самого скальпера.
ZUP с маркета выкладывать можно, значит и тебе не возбраняется
только с не меньшими деталями наверное, чтобы не падать в грязь лицом :-)
ZUP с маркета выкладывать можно, значит и тебе не возбраняется
только с не меньшими деталями наверное, чтобы не падать в грязь лицом :-)
Интересно, как можно упасть куда-то лицом.) Мне вообще по фиг кто сколько зарабатывает и даже рабочая система или нет. Главное, это то что в голове. Интересно просто само направление, а даже не результат.
Рынок - эт такая штука, что направление м.б. одинаковое, а результаты могут существенно отличаться. Чтобы не показывать пальцем, примеры приводить не буду, .... но это был слоненок.)
Тут Алексей показывал свою систему. А вот моя:
Имхо, мало отличается. Разве, что настройками. Имхо, при такой системе ошибиться со входом практически невозможно. Шутка.))
Но это никаким боком не скальпинг.