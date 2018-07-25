Лучшее решение для входа скальпера - страница 6
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Привет профессора!
Входы самые простые и надежные. Никагой индикатор не нужен.
Просто сидишь и забираешь свои...
но нужно заранее отбить руку и прежде чем торговать на реале,
например, 1 час торгуешь на демке каждый раз, сделаешь +100% и сразу на реал счет переходишь,
так каждый раз - сначала демке 1 час потом только на реал.
Это работает.
Стоплосс ставить не забывайте ))
Привет профессора!
Входы самые простые и надежные. Никагой индикатор не нужен.
Просто сидишь и забираешь свои...
Я тоже так обычно торгую! Кстати - подскажи где ты покупаешь дешевые мешки для денег, а то мне много их теперь надо - боюсь потрачу последние 10$ и нечем будет миллионы зарабатывать...
например, 1 час торгуешь на демке каждый раз, сделаешь +100% и сразу на реал счет переходишь,
Всего лишь +100% за час? И за такие гроши еще работать надо?
но нужно заранее отбить руку и прежде чем торговать на реале
Стесняюсь спросить, а чем торговать после того как руку отбил?
Я тоже так обычно торгую! Кстати - подскажи где ты покупаешь дешевые мешки для денег, а то мне много их теперь надо - боюсь потрачу последние 10$ и нечем будет миллионы зарабатывать...
в матрас засунь))
имба
рука действительно набивается нужно только захотеть
Добрый день!
Вот так смотрим.
Добрый день!
Вот так смотрим.
Фунйена