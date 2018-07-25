Лучшее решение для входа скальпера - страница 6

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Привет профессора!

Входы самые простые и надежные. Никагой индикатор не нужен. 

Просто сидишь и забираешь свои...



но нужно заранее отбить руку и прежде чем торговать на реале,

например, 1 час торгуешь на демке каждый раз, сделаешь +100% и сразу на реал счет переходишь,

так каждый раз - сначала демке 1 час потом только на реал.

Это работает. 

Стоплосс ставить не забывайте ))

 
Alexander Ivanov:

Привет профессора!

Входы самые простые и надежные. Никагой индикатор не нужен. 

Просто сидишь и забираешь свои...



Я тоже так обычно торгую! Кстати - подскажи где ты покупаешь дешевые мешки для денег, а то мне много их теперь надо - боюсь потрачу последние 10$ и нечем будет миллионы зарабатывать...

 
Alexander Ivanov:

например, 1 час торгуешь на демке каждый раз, сделаешь +100% и сразу на реал счет переходишь,

Всего лишь +100% за час? И за такие гроши еще работать надо?

Alexander Ivanov:

но нужно заранее отбить руку и прежде чем торговать на реале

Стесняюсь спросить, а чем торговать после того как руку отбил?

 
Yury Kirillov:

Я тоже так обычно торгую! Кстати - подскажи где ты покупаешь дешевые мешки для денег, а то мне много их теперь надо - боюсь потрачу последние 10$ и нечем будет миллионы зарабатывать...

в матрас засунь))

 

имба


 

рука действительно набивается нужно только захотеть


 

Добрый день!


Вот так смотрим.


 
Alexander Ivanov:

Добрый день!


Вот так смотрим.


Давай, жги! На всю котлету! :-)
 

Фунйена



 
т.е. никакуой индикатор не нужен.
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