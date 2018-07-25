Лучшее решение для входа скальпера - страница 7

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На истории не комильфо)))

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Texnolog:

На истории не комильфо)))


hahahahaha))))  

вы шаман аднаака )

 

вуот таак


 
Alexander Ivanov:

вуот таак

И где тута стоп-лосс?
 
Renat Akhtyamov:
И где тута стоп-лосс?
Скрыл от броккера. 👍😋😎☝
 
Alexander Ivanov:
Скрыл от броккера. 👍😋😎☝
брокер в глубокой печальке :-)


PS/ сказки форекс, том 2-й "брокер охотится за стопами"

 

часть ордеров закрыл, оставил 10% из ордеров.



 

Привет!


Автор где пропал? 

вот толкая идеи для скальпинга)

Никакого индикатора не надо.


 
Alexey Volchanskiy:

Лично раздавать не буду, чисто жалко времени. Просто буду выкладывать в блог, туда, надеюсь, блюстители морали не дотянутся. И делать ролики на ютубе для всех, в т.ч и для английского форума, надеюсь, мой кривой инглишь там разберут ))

А вообще интересно. Я эту версию не продаю и  ближайшие месяцы не планирую, так как стыдно продавать то, что считаю в некоторых местах недоработанным. То есть рекламы ноль. Как начну продавать, так естественно все прикрою.

Кроме того, сейчас это полуавтомат, требует понимания того, что такое уровни поддержки-сопротивления, что такое тренд и флэт, что такое каналы и как они образуются. Я вот позавчера кадру из Кении (кстати, с этого форума, агл. часть) дал на пробу и понял, сколько надо объяснять. Надо сразу ориентироваться на массу, на отдельных людей жизни не хватит объяснять.

То есть мечта местных пионэров -Грааль, тут и близко не лежит, для успех нужен опыт и умение оценивать рынок. Пока это чисто скальпер-помошник.

И вот такие предложения от людей, сидящих на зарплате - давай только в открытых кодах! А жрать что - ползать по помойкам и собирать картофельные очистки?

Неа, не люблю я очистки, я люблю жизнь, женщин, вино, форекс и программировать. Следовательно, будем развиваться окольными путями.

Как говорят китайцы - из каждой безвыходной ситуации есть минимум 33 выхода ))))

Молодца. Уважаю. Я - за!

 
Roman Shiredchenko:

Молодца. Уважаю. Я - за!

Кстати, к чести наших модераторов, препон не чинят. А вот на английской части прикрыли, перестраховщики. 

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