Лучшее решение для входа скальпера - страница 13

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khorosh:

Тренд, если он определён общепринятым способом, всегда видим. Иначе вы под трендом понимаете что-то другое.

"Общепринятым" это вручную? Тогда конечно. Тренд в Зигзаге, точнее его отображение (линия), виден с момента создания, ВКЛЮЧЕНИЯ этой линии. Эта линия появляется как указано выше и никак иначе. Она может быть "перерисована", но большого криминала в этом нет,  фактически происходит "возврат" к некоему" предыдущему состоянию, необходимые данные возобновляются и работа может быть "продолжена".

 
aleger:

"Общепринятым" это вручную? Тогда конечно. Тренд в Зигзаге, точнее его отображение (линия), виден с момента создания, ВКЛЮЧЕНИЯ этой линии. Эта линия появляется как указано выше и никак иначе. Она может быть "перерисована", но большого криминала в этом нет,  фактически происходит "возврат" к некоему" предыдущему состоянию, необходимые данные возобновляются и работа может быть "продолжена".

Не важно каким способом вручную или автоматом. А тренд определяется, как повышение каждого нового максимума и повышение каждого нового минимума(если растущий тренд). В падающем наоборот.

 
khorosh:

Не важно каким способом вручную или автоматом. А тренд определяется, как повышение каждого нового максимума и повышение каждого нового минимума(если растущий тренд). В падающем наоборот.

Не только. А именно направлением (от Начала к Концу Тренда), видом (восходящий, нисходящий, локальный, составной, рабочий) и диапазоном (диапазонами).  

 
Petros Shatakhtsyan:

На больших ТФ, надо открыть ордер с большим лотом и долго ждать, чтобы получить ощутимый доход. Поскольку количество сделок будет очень не много.

Но главный вопрос в том, что надо делать, когда цена идет против вас. Тут никакой индикатор не спасет.

вижу что Вы делаете

мартин с нарастающим лотом

это же медленная смерть

 
Renat Akhtyamov:

вижу что Вы делаете

мартин с нарастающим лотом

это же медленная смерть

На сигнале показываются только общая сумма закрытых сделок по данному символу, а до этого что происходил, не видно. И поскольку счет неттинговый, там не видно когда объем позиции снижается, а когда увеличивается.

Это не мартин. Вы не сможете по сигналу определить что это за стратегия.  И не надо показывать свои знания, они не очень высоки.

 
Petros Shatakhtsyan:

На сигнале показываются только общая сумма закрытых сделок по данному символу, а до этого что происходил, скрыто. И поскольку счет неттинговый, там не видно когда объем позиции снижается, а когда увеличивается.

Это не мартин. Вы не сможете по сигналу определить что это за стратегия.  И не надо показывать свои знания, они не очень высоки.

я не нуждаюсь в Вашей оценке своих знаний

и пишу то что вижу, это моё право

стратегию Вашу вижу, у меня такая была когда то давно

она не плоха, не спорю

//до тех пор пока не наступит безоткат

 
Renat Akhtyamov:

я не нуждаюсь в Вашей оценке своих знаний

и пишу то что вижу, это моё право

Я не обращался к вам, чтобы прокомментировать мой сигнал и не говорил какая у вас стратегия на сигнале.

А мартин, это не медленная смерть, а наоборот: быстрая :)

 
Petros Shatakhtsyan:

Я не обращался к вам, чтобы прокомментировать мой сигнал и не говорил какая у вас стратегия на сигнале.

А мартин, это не медленная смерть, а наоборот: быстрая :)

Вы задели главный вопрос - как защищаться, когда что то пошло не так

я сторонник такой же точки зрения

сначала решается именно этот вопрос, а уж потом стратегия

про медленную смерть я конечно же сгладил

;)

 

График мартина имеет совсем другой вид. 

А разве этот график похож на мартин ?


 
Petros Shatakhtsyan:

График мартина имеет совсем другой вид. 

А разве этот график похож на мартин ?

все ордера закрываются в разное время

ответ - не похож

однако no hedging, может быть там и всё спряталось

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