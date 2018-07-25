Лучшее решение для входа скальпера - страница 13
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Тренд, если он определён общепринятым способом, всегда видим. Иначе вы под трендом понимаете что-то другое.
"Общепринятым" это вручную? Тогда конечно. Тренд в Зигзаге, точнее его отображение (линия), виден с момента создания, ВКЛЮЧЕНИЯ этой линии. Эта линия появляется как указано выше и никак иначе. Она может быть "перерисована", но большого криминала в этом нет, фактически происходит "возврат" к некоему" предыдущему состоянию, необходимые данные возобновляются и работа может быть "продолжена".
"Общепринятым" это вручную? Тогда конечно. Тренд в Зигзаге, точнее его отображение (линия), виден с момента создания, ВКЛЮЧЕНИЯ этой линии. Эта линия появляется как указано выше и никак иначе. Она может быть "перерисована", но большого криминала в этом нет, фактически происходит "возврат" к некоему" предыдущему состоянию, необходимые данные возобновляются и работа может быть "продолжена".
Не важно каким способом вручную или автоматом. А тренд определяется, как повышение каждого нового максимума и повышение каждого нового минимума(если растущий тренд). В падающем наоборот.
Не важно каким способом вручную или автоматом. А тренд определяется, как повышение каждого нового максимума и повышение каждого нового минимума(если растущий тренд). В падающем наоборот.
Не только. А именно направлением (от Начала к Концу Тренда), видом (восходящий, нисходящий, локальный, составной, рабочий) и диапазоном (диапазонами).
На больших ТФ, надо открыть ордер с большим лотом и долго ждать, чтобы получить ощутимый доход. Поскольку количество сделок будет очень не много.
Но главный вопрос в том, что надо делать, когда цена идет против вас. Тут никакой индикатор не спасет.
вижу что Вы делаете
мартин с нарастающим лотом
это же медленная смерть
вижу что Вы делаете
мартин с нарастающим лотом
это же медленная смерть
На сигнале показываются только общая сумма закрытых сделок по данному символу, а до этого что происходил, не видно. И поскольку счет неттинговый, там не видно когда объем позиции снижается, а когда увеличивается.
Это не мартин. Вы не сможете по сигналу определить что это за стратегия. И не надо показывать свои знания, они не очень высоки.
На сигнале показываются только общая сумма закрытых сделок по данному символу, а до этого что происходил, скрыто. И поскольку счет неттинговый, там не видно когда объем позиции снижается, а когда увеличивается.
Это не мартин. Вы не сможете по сигналу определить что это за стратегия. И не надо показывать свои знания, они не очень высоки.
я не нуждаюсь в Вашей оценке своих знаний
и пишу то что вижу, это моё право
стратегию Вашу вижу, у меня такая была когда то давно
она не плоха, не спорю
//до тех пор пока не наступит безоткат
я не нуждаюсь в Вашей оценке своих знаний
и пишу то что вижу, это моё право
Я не обращался к вам, чтобы прокомментировать мой сигнал и не говорил какая у вас стратегия на сигнале.
А мартин, это не медленная смерть, а наоборот: быстрая :)
Я не обращался к вам, чтобы прокомментировать мой сигнал и не говорил какая у вас стратегия на сигнале.
А мартин, это не медленная смерть, а наоборот: быстрая :)
Вы задели главный вопрос - как защищаться, когда что то пошло не так
я сторонник такой же точки зрения
сначала решается именно этот вопрос, а уж потом стратегия
про медленную смерть я конечно же сгладил
;)
График мартина имеет совсем другой вид.
А разве этот график похож на мартин ?
График мартина имеет совсем другой вид.
А разве этот график похож на мартин ?
все ордера закрываются в разное время
ответ - не похож
однако no hedging, может быть там и всё спряталось