переворот сделок - страница 2
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ну и счастливый конец
Уже 100500й раз возникает тема "перевернуть убыточный советник и получить прибыльный".
Идея настолько проста, а сливающих советников настолько много, что уже все были бы миллионерами.
Да не работает это )))))
Ну очень интересно было бы посмотреть, как у Вас первый (сливающий) советник набивает, к примеру, за сотню сделок 2000 пунктов убытка (четырёхзнак, со статистикой исходов 60 лосей на 40 профитов при ТП=СЛ=100, спред=2), а синхронно работающий с ним "перевёртыш" умудряется оказаться в минусах ...
Другое дело, что советник, РЕАЛЬНО сливающий со скоростью более двух спредов Вы так же не найдёте в свободном доступе, как и прибыльный - так так и скажите
А-то - "не работает"...
Пользуюсь очень много лет шаблоном советника, в который легко забивать разные стратегии и в котором, в частности, есть опция по перевороту позиций. Из сотен разных вариантов не видел ни одного сливающего советника, что при перевороте идет в плюс. Обычно, если в исходной стратегии заложены какие-то разумные принципы игры, то при перевороте сливает еще быстрее.
А я, в свою очередь, видел достаточно людей, вкладывающих в слово "переворот" далеко не то, что имею ввиду я. При рассмотрении каждого конкретного примера либо "переворот" осуществлялся с искажениями смысла, либо исходный советник сливал со скоростью МЕНЬШЕЙ, чем удвоенный спред по инструменту.
Да и посудите сам: если Вы купили один лот евры, а я, в тот же самый момент такой же лот продал, то, через 100 пунктов четырёхзнака, когда Вы закроете позицию по СЛ, я НЕИЗБЕЖНО, одновременно с Вами, закрою свою С ПРОФИТОМ ... Ну как можно с этим спорить?..
как не переворачивай, лучше по тренду. только вовремя успеть обналичить.
10 месяцев по золоту.
как не переворачивай, лучше по тренду. только вовремя успеть обналичить.
10 месяцев по золоту.
Надо говорить: "переворачивай ПРАВИЛЬНО"...
В каждом случае,.. и в каждой ТС наверняка есть убыточные периоды.
Так не нужно себя вести так, чтобы этот убыток был размером "с Колю". Иначе действительно - "Коляна" поймаешь хоть переворачивайся,.. хоть ровно лежи ... С таким подходом слив гарантирован даже с Граалем
Полной зеркальности достичь невозможно - Продажа открывается по Bid, Покупка - по Ask. Соответственно, сдвиг по ценам открытия и ТП/СЛ... По этой же причине, упомянутые выше 2 спреда - не достаточно.
При перевороте сеточника - однозначно не получится зеркальной картины.
Подписываюсь под постом Алексея Иванова - мой опыт с функцией реверса тот же.
Непосредственно по вопросу автора: стоит попробовать замену типа "отскок от уровня" на "пробой уровня".
Полной зеркальности достичь невозможно - Продажа открывается по Bid, Покупка - по Ask. Соответственно, сдвиг по ценам открытия и ТП/СЛ... По этой же причине, упомянутые выше 2 спреда - не достаточно.
При перевороте сеточника - однозначно не получится зеркальной картины.
Подписываюсь под постом Алексея Иванова - мой опыт с функцией реверса тот же.
Непосредственно по вопросу автора: стоит попробовать замену типа "отскок от уровня" на "пробой уровня".
Упомянутые выше 2 спреда - это и есть учёт Вашего Bid-а и Ask-а.
Их отрицательное влияние легко компенсируется управлением объёмами сделок.
Таким образом, я снова имею основания предположить, что и Ваш "опыт с функцией реверса" относится к случаям, в который "переворот" осуществлялся с ошибкой.
Sorry ...
Упомянутые выше 2 спреда - это и есть учёт Вашего Bid-а и Ask-а.
Их отрицательное влияние легко компенсируется управлением объёмами сделок.
Таким образом, я снова имею основания предположить, что и Ваш "опыт с функцией реверса" относится к случаям, в который "переворот" осуществлялся с ошибкой.?????
Sorry ...
Откуда у Вас, мой друг, основания считать себя умней других? Вы лауреат Нобелевской премии?