переворот сделок - страница 2

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ну и счастливый конец


 
к сожалению пока нет возможности проверить в двух направлениях. тоесть buy & sell
 
Andrei Fandeev:
Уже 100500й раз возникает тема "перевернуть убыточный советник и получить прибыльный".
Идея настолько проста, а сливающих советников настолько много, что уже все были бы миллионерами.
Да не работает это ))))) 

Ну очень интересно было бы посмотреть, как у Вас первый (сливающий) советник набивает, к примеру, за сотню сделок 2000 пунктов убытка (четырёхзнак, со статистикой исходов 60 лосей на 40 профитов при ТП=СЛ=100, спред=2), а синхронно работающий с ним "перевёртыш" умудряется оказаться в минусах ...

Другое дело, что советник, РЕАЛЬНО сливающий со скоростью более двух спредов Вы так же не найдёте в свободном доступе, как и прибыльный - так так и скажите 

А-то - "не работает"... 


 
Пользуюсь очень много лет шаблоном советника, в который легко забивать разные стратегии и в котором, в частности, есть опция по перевороту позиций. Из сотен разных вариантов не  видел ни одного сливающего советника, что при перевороте идет в плюс.  Обычно, если в исходной стратегии заложены какие-то разумные принципы игры,  то при перевороте сливает еще быстрее.
 
Aleksey Ivanov:
Пользуюсь очень много лет шаблоном советника, в который легко забивать разные стратегии и в котором, в частности, есть опция по перевороту позиций. Из сотен разных вариантов не  видел ни одного сливающего советника, что при перевороте идет в плюс.  Обычно, если в исходной стратегии заложены какие-то разумные принципы игры,  то при перевороте сливает еще быстрее.

А я, в свою очередь, видел достаточно людей, вкладывающих в слово "переворот" далеко не то, что имею ввиду я. При рассмотрении каждого конкретного примера либо "переворот" осуществлялся с искажениями смысла, либо исходный советник сливал со скоростью МЕНЬШЕЙ, чем удвоенный спред по инструменту.

Да и посудите сам: если Вы купили один лот евры, а я, в тот же самый момент такой же лот продал, то, через 100 пунктов четырёхзнака, когда Вы закроете позицию по СЛ, я НЕИЗБЕЖНО, одновременно с Вами, закрою свою С ПРОФИТОМ ... Ну как можно с этим спорить?.. 


 

как не переворачивай, лучше по тренду. только вовремя успеть обналичить.

10 месяцев по золоту.


 
dimanep:

как не переворачивай, лучше по тренду. только вовремя успеть обналичить.

10 месяцев по золоту.


Надо говорить: "переворачивай ПРАВИЛЬНО"...

В каждом случае,.. и в каждой ТС наверняка есть убыточные периоды.
Так не нужно себя вести так, чтобы этот убыток был размером "с Колю". Иначе действительно - "Коляна" поймаешь хоть переворачивайся,.. хоть ровно лежи  ... С таким подходом слив гарантирован даже с Граалем 


 

Полной зеркальности достичь невозможно - Продажа открывается по Bid, Покупка - по Ask. Соответственно, сдвиг по ценам открытия и ТП/СЛ... По этой же причине, упомянутые выше 2 спреда - не достаточно.

При перевороте сеточника - однозначно не получится зеркальной картины.

Подписываюсь под постом Алексея Иванова - мой опыт с функцией реверса тот же.

Непосредственно по вопросу автора: стоит попробовать замену типа "отскок от уровня" на "пробой уровня".

 
Igor Zakharov:

Полной зеркальности достичь невозможно - Продажа открывается по Bid, Покупка - по Ask. Соответственно, сдвиг по ценам открытия и ТП/СЛ... По этой же причине, упомянутые выше 2 спреда - не достаточно.

При перевороте сеточника - однозначно не получится зеркальной картины.

Подписываюсь под постом Алексея Иванова - мой опыт с функцией реверса тот же.

Непосредственно по вопросу автора: стоит попробовать замену типа "отскок от уровня" на "пробой уровня".

Упомянутые выше 2 спреда - это и есть учёт Вашего Bid-а и Ask-а.

Их отрицательное влияние легко компенсируется управлением объёмами сделок.

Таким образом, я снова имею основания предположить, что и Ваш "опыт с функцией реверса" относится к случаям, в который "переворот" осуществлялся с ошибкой.

Sorry  ...

 
prikolnyjkent:

Упомянутые выше 2 спреда - это и есть учёт Вашего Bid-а и Ask-а.

Их отрицательное влияние легко компенсируется управлением объёмами сделок.

Таким образом, я снова имею основания предположить, что и Ваш "опыт с функцией реверса" относится к случаям, в который "переворот" осуществлялся с ошибкой.?????

Sorry  ...

Откуда у Вас, мой друг, основания считать себя умней других? Вы лауреат Нобелевской премии?

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