переворот сделок
работает ли это на практике или может я что то упускаю
советник который сливает быстрым темпом. переворот сделок при открытии, закрытие по закрытию оригиналов. даже нашёл такой советник для переворотов. а тот который сливает, думаю нет проблем найти.
что мешает проверить? можете сами заменить операцию покупки на продажу и наоборот?
что мешает проверить? можете сами заменить операцию покупки на продажу и наоборот?
если перевернуть это не идёт в прибыль, это уже перевёрнутые.
впринципе, разница в том, что в моём роботе, при перевороте сделок, они не останавливаются, открываются одна за одной.
посмотрите по скрину, как открывются нормальные сделки, всего несколько по тренду, а противоположные, как пчёлы на медовую змею.
вот именно сдесь, вероятно что поможет советник копирования и разворотов. стоит 150. если можете сделать не много дешевле, буду рад сотрудничиству.
вы как то помогли мне уже с одной идейкой.
Идея настолько проста, а сливающих советников настолько много, что уже все были бы миллионерами.
Да не работает это )))))
Уже 100500й раз возникает тема "перевернуть убыточный советник и получить прибыльный".
Идея настолько проста, а сливающих советников настолько много, что уже все были бы миллионерами.
Да не работает это )))))
да я о том же, но здесь, по верхним скринам видно, что стартует в начале тренд и гаснет в на вершине. вполне логично что прибылий настреляет.
так значит у меня более личное дело. по конкретному роботу.
Уже 100500й раз возникает тема "перевернуть убыточный советник и получить прибыльный".
Идея настолько проста, а сливающих советников настолько много, что уже все были бы миллионерами.
Да не работает это )))))
У меня один Заказчик пошел дальше, помимо замены buy на sell заменил в советнике все плюсы на минусы! Я все удивлялся, что бедный сов при этом не падал ))
У меня один Заказчик пошел дальше, помимо замены buy на sell заменил в советнике все плюсы на минусы! Я все удивлялся, что бедный сов при этом не падал ))
да вот это правильно. повернесь к лесу своим задом а мне улыбайся.
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работает ли это на практике или может я что то упускаю
советник который сливает быстрым темпом. переворот сделок при открытии, закрытие по закрытию оригиналов. даже нашёл такой советник для переворотов. а тот который сливает, думаю нет проблем найти.