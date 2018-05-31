переворот сделок

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работает ли это на практике или может я что то упускаю

советник который сливает быстрым темпом. переворот сделок при открытии, закрытие по закрытию оригиналов. даже нашёл такой советник для переворотов. а тот который сливает, думаю нет проблем найти.


 
dimanep:

работает ли это на практике или может я что то упускаю

советник который сливает быстрым темпом. переворот сделок при открытии, закрытие по закрытию оригиналов. даже нашёл такой советник для переворотов. а тот который сливает, думаю нет проблем найти.


что мешает проверить? можете сами заменить операцию покупки на продажу и наоборот?

 
Alexey Volchanskiy:

что мешает проверить? можете сами заменить операцию покупки на продажу и наоборот?

если перевернуть это не идёт в прибыль, это уже перевёрнутые.

впринципе, разница в том, что в моём роботе, при перевороте сделок, они не останавливаются, открываются одна за одной. 

 

посмотрите по скрину, как открывются нормальные сделки, всего несколько по тренду, а противоположные, как пчёлы на медовую змею.

вот именно сдесь, вероятно что поможет советник копирования и разворотов. стоит 150. если можете сделать не много дешевле, буду рад сотрудничиству.

вы как то помогли мне уже с одной идейкой.


 
как испытаю, отпишусь в общем. что годать.
 
Уже 100500й раз возникает тема "перевернуть убыточный советник и получить прибыльный".
Идея настолько проста, а сливающих советников настолько много, что уже все были бы миллионерами.
Да не работает это ))))) 
 
Andrei Fandeev:
Уже 100500й раз возникает тема "перевернуть убыточный советник и получить прибыльный".
Идея настолько проста, а сливающих советников настолько много, что уже все были бы миллионерами.
Да не работает это ))))) 

да я о том же, но здесь, по верхним скринам видно, что стартует в начале тренд и гаснет в на вершине. вполне логично что прибылий настреляет.

так значит у меня более личное дело. по конкретному роботу.

 
Andrei Fandeev:
Уже 100500й раз возникает тема "перевернуть убыточный советник и получить прибыльный".
Идея настолько проста, а сливающих советников настолько много, что уже все были бы миллионерами.
Да не работает это ))))) 

У меня один Заказчик пошел дальше, помимо замены buy на sell заменил в советнике все плюсы на минусы! Я все удивлялся, что бедный сов при этом не падал ))

 
Alexey Volchanskiy:

У меня один Заказчик пошел дальше, помимо замены buy на sell заменил в советнике все плюсы на минусы! Я все удивлялся, что бедный сов при этом не падал ))

да вот это правильно. повернесь к лесу своим задом а мне улыбайся.

 

а как вам такой поворот.

мой стаж по коду не более 10и часов.


 

ну или такой


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