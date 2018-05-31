переворот сделок - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот !!!
Именно!!!
То есть, Грааль - это не прибыльная торговая система, а система со стабильными выходными параметрами.
(имеющий уши - да услышит)
да как с милионом по тестеру за 10 месяцев.
ну разумный человек снял бы половину когда наработа сумма в раз 20 за пару месяцев, для этого думаю и индикатор не требуется. ну или хотя бы советник, только живой, например жена которая хочит за границу.
вот советник который я думал применить.
https://www.mql5.com/ru/market/product/5412
не так цена даёт здать назад, как то что придётся долго тестировать в живую между двумя демо считами.да кстати, вижу что есть демо.
Если Ваш советник своей сделкой принёс Вам убыток 100 пунктов (4-хзнак), то сделка, по-нормальному перевёрнутая от исходной, даст Вам прибыль, равную Вашей сотне пунктов минус два спреда. И в так будет всегда,.. на каждой сделке... на любом баре и любом советнике. И иначе просто не может быть (всякие "чудеса" с проскальзываниями и прочей лабудой - не обсуждаем. При достаточно больших стопах их влияние принебрежимо мало)...
Если Ваш советник своей сделкой принёс Вам убыток 100 пунктов (4-хзнак), то сделка, по-нормальному перевёрнутая от исходной, даст Вам прибыль, равную Вашей сотне пунктов минус два спреда. И в так будет всегда,.. на каждой сделке... на любом баре и любом советнике. И иначе просто не может быть (всякие "чудеса" с проскальзываниями и прочей лабудой - не обсуждаем. При достаточно больших стопах их влияние принебрежимо мало)...
поддерживаю.
если открыть по оригиналу в обратную сторону и закрыть вместе, то результат будет обратный. ну пусть даже 95% прибыли от суммы проигрыша.
да и не обсуждался вопрос о просадки.
я считаю что если проигрышная сделка уходит в просадку, значит обратная должна идти зелёной линией эквиты по верху.
но и проигрышная, пока она стала проигрышной, закрылась, она могла пробыть в прибыле. эта прибыль и будет просадкой на скопированной, перевёрнутой сделки.
для этого и предлагаю воспользоваться сторонним советником а не переварачивать через код.
поддерживаю.
если открыть по оригиналу в обратную сторону и закрыть вместе, то результат будет обратный. ну пусть даже 95% прибыли от суммы проигрыша.
да и не обсуждался вопрос о просадки.
я считаю что если проигрышная сделка уходит в просадку, значит обратная должна идти зелёной линией эквиты по верху.
но и проигрышная, пока она стала проигрышной, закрылась, она могла пробыть в прибыле. эта прибыль и будет просадкой на скопированной, перевёрнутой сделки.
для этого и предлагаю воспользоваться сторонним советником а не переварачивать через код.
А что "просадка" ?..
Обычное дело...
Чего её обсуждать?..
Тут же спор о возможности "переворачивать" результат работы торговой системы.
И если результат переворачивать можно,.. и гарантирующая слив ТС становится источником гарантированного удвоения депозита "за отчётный период", то какое нам дело до просадки?..