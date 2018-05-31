переворот сделок - страница 4

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prikolnyjkent:

Вот !!! 


Именно!!!

То есть, Грааль - это не прибыльная торговая система, а система со стабильными выходными параметрами.

(имеющий уши - да услышит)  

да как с милионом по тестеру за 10 месяцев.

ну разумный человек снял бы половину когда наработа сумма в раз 20 за пару месяцев, для этого думаю и индикатор не требуется. ну или хотя бы советник, только живой, например жена которая хочит за границу.

 

вот советник который я думал применить.

https://www.mql5.com/ru/market/product/5412

не так цена даёт здать назад, как то что придётся долго тестировать в живую между двумя демо считами.

да кстати, вижу что есть демо. 
Торговую утилиту Trade Copier Pro
Торговую утилиту Trade Copier Pro
  • отзывов: 7
  • 149.00 USD
  • 2014.08.01
  • Vu Trung Kien
  • www.mql5.com
Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными в разных местах, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на...
 
prikolnyjkent:

Если Ваш советник своей сделкой принёс Вам убыток 100 пунктов (4-хзнак), то сделка, по-нормальному перевёрнутая от исходной, даст Вам прибыль, равную Вашей сотне пунктов минус два спреда. И в так будет всегда,.. на каждой сделке... на любом баре и любом советнике. И иначе просто не может быть (всякие "чудеса" с проскальзываниями и прочей лабудой - не обсуждаем. При достаточно больших стопах их влияние принебрежимо мало)...

prikolnyjkent:

Если Ваш советник своей сделкой принёс Вам убыток 100 пунктов (4-хзнак), то сделка, по-нормальному перевёрнутая от исходной, даст Вам прибыль, равную Вашей сотне пунктов минус два спреда. И в так будет всегда,.. на каждой сделке... на любом баре и любом советнике. И иначе просто не может быть (всякие "чудеса" с проскальзываниями и прочей лабудой - не обсуждаем. При достаточно больших стопах их влияние принебрежимо мало)...

поддерживаю.

если открыть по оригиналу в обратную сторону и закрыть вместе, то результат будет обратный. ну пусть даже 95% прибыли от суммы проигрыша. 

да и не обсуждался вопрос о просадки.

я считаю что если проигрышная сделка уходит в просадку, значит обратная должна идти зелёной линией эквиты по верху.

но и проигрышная, пока она стала проигрышной, закрылась, она могла пробыть в прибыле. эта прибыль и будет просадкой на скопированной, перевёрнутой сделки.

для этого и предлагаю воспользоваться сторонним советником а не переварачивать через код.

 
dimanep:

поддерживаю.

если открыть по оригиналу в обратную сторону и закрыть вместе, то результат будет обратный. ну пусть даже 95% прибыли от суммы проигрыша. 

да и не обсуждался вопрос о просадки.

я считаю что если проигрышная сделка уходит в просадку, значит обратная должна идти зелёной линией эквиты по верху.

но и проигрышная, пока она стала проигрышной, закрылась, она могла пробыть в прибыле. эта прибыль и будет просадкой на скопированной, перевёрнутой сделки.

для этого и предлагаю воспользоваться сторонним советником а не переварачивать через код.

А что "просадка" ?.. 

Обычное дело...

Чего её обсуждать?..
Тут же спор о возможности "переворачивать" результат работы торговой системы.
И если результат переворачивать можно,.. и гарантирующая слив ТС становится источником гарантированного удвоения депозита "за отчётный период", то какое нам дело до просадки?.. 


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