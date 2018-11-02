Помогаем советнику определить своё местоположение и принять правильное решение - страница 4

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Не нашел по ссылке советника. И объясни смысл контрОрдеров. Вот давай за верхними двумя понаблюдаем

В сумме дают -0,56. А через 10 минут...

Верхняя +3   вторая - 3   в сумме опять -0,56. Значит их сейчас закрыть, или через час - все равно - 0,56. Так что вместо открытия второй надо было просто закрыть первую. Говорят, убыток был бы на величину спреда меньше.

Но вот если они до завтра доживут, то будет хуже. (Останови робота, а то закроет) увидишь: своп длинных позиций -0,12  своп коротких +0,04. Завтра будет в сумме -0,64

Вот еще через 10 минут в сумме дают -0,57.Догадываешься, куда еще 1 цент делся?

 
Дед пенсионер:

Не нашел по ссылке советника. И объясни смысл контрОрдеров. Вот давай за верхними двумя понаблюдаем

В сумме дают -0,56. Посмотрю через 10 минут...

У советника аварийный ордер не стабильно на пипсовке работает - там не хватает на барах волатильности чтобы допустим вытащить 10% просадку. Я сделал так - ставлю в тейкпрофит 10 пунктов, а шаг, при которым встречные открываются - 30 пунктов. То есть у меня контр-ордера как бы ошибки обрабатывают вместо аварийного ордера. Больше защиты там нет никакой. Короче в половине случаев они ошибку входа обработают, остальное надо вручную править ну это когда уже на графике будет видно что сделки совершались вблизи ценового экстремума и что маловероятна отработка этих рыночных ордеров с тейкпрофитом. тогда тупо вручную - для начала снять разрешение на торговлю конкретному советнику чью ошибку исправляем, затем закрыть его ордера (признать убыток) и снова разрешить советнику торговать.

Чисто 100% алгоритмической торговли не получится, да и сигналы смотрю там % автоматической торговли редко у кого 100% - это значит что все исправляют ошибки вручную, по мере их появления в торговле роботом.

Ну прикол в том, что я завёл на депозит в 100 единиц валюты 4 советника, начали они бодро все вместе, потом цена что-то остановилась, гуляла весь вечер в узком коридоре туда сюда, но одна группа контр-ордеров всё-таки дождалась возвращения цены, а я смотрел график и предполагал это - когда график отматываешь и видишь что история несколько раз выходит на котировки рыночных ордеров, то как говаривал мой знакомый под ником ПАНИКЁР: - Не стоит волноваться!!! :)

Ведь цена не является экстремумом и с большой доле вероятности вернётся... В общем полуавтоматом можно более менее торговлю вести любым советником, если помогать ему.

Настройки платформы - Начало работы - MetaTrader 5
Настройки платформы - Начало работы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая платформа обладает множеством настроек, что позволяет организовать работу в ней так, как это удобно именно вам. Выполните команду " Настройки" меню "Сервис" или нажмите "Ctrl+O". Графики — общая настройка отображения ценовых графиков, а также настройка параметров управления объектами: выделение объектов после их создания, немедленная...
 
Дед пенсионер:

Не нашел по ссылке советника. И объясни смысл контрОрдеров. Вот давай за верхними двумя понаблюдаем

В сумме дают -0,56. А через 10 минут...

Верхняя +3   вторая - 3   в сумме опять -0,56. Значит их сейчас закрыть, или через час - все равно - 0,56. Но вот если они до завтра доживут, то будет хуже. Останови робота, а то закроет, и увидишь: своп длинных позиций -0,12  своп коротких0,04. Завтра будет в сумме -0,64

Вот еще через 10 минут в сумме дают -0,57.Догадываешься, куда еще 1 цент делся?

Так комиссии уже оплачены. Чего хотим то и воротим)) Я не парюсь. Можно было бы и одно-ордерную потестировать, но я с пипсовой торговли контр-ордерами решил начать. Оставлю на ночь, интересно справятся советники или условных убытков наберут, которые таки придётся признать при закрытии сигнала...

Цена ещё пройдёт мимо этой группы ордеров и вверх и вниз. График отматывал, так что за ночь может советник закроет эту группу, в конце концов кроме него ещё 3 советника веду торговлю. 

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Комиссия оплачена. Но в полночь возьмут своп, слышал про такой? Посмотришь. А в среду еще и двойной. Но вопрос то задал о смысле встречных ордеров - а ты про просадку, 10%, алгоритмическую торговлю... Привел три скрина, доказывающие вред встречных ордеров. Где контраргументы в их защиту? Давай арифметически что нибудь... Тут любой экономист скажет, любая бабка торгующая семечками. Одновременно купить и продать по одной и той же цене (а тут еще и спред заплатить) это мартышкин труд. Вот скрипт - бросить на график и на втором экране про своп. Советник ставят на VPS и на неделю о нем забывают. А если ему помогать - то зачем он нужен. И зачем отключать робота при закрытии его ордеров? Совершенно излишне. Но вопрос то задал о смысле встречных ордеров. Мартышкин труд. Надо просто закрыть!!! Что есть эта пара ордеров, что закрыли - результат один и тот же. Так в чем смысл встречных ордеров???
Файлы:
-k-cexl.mq4  8 kb
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Кажется от пары ордеров уже -0,58   Догадываешься, в чем дело? А в полночь посмотри что будет ...

 
Дед пенсионер:

Не нашел по ссылке советника. И объясни смысл контрОрдеров. Вот давай за верхними двумя понаблюдаем

В сумме дают -0,56. А через 10 минут...

Верхняя +3   вторая - 3   в сумме опять -0,56. Значит их сейчас закрыть, или через час - все равно - 0,56. Так что вместо открытия второй надо было просто закрыть первую. Говорят, убыток был бы на величину спреда меньше.

Но вот если они до завтра доживут, то будет хуже. (Останови робота, а то закроет) увидишь: своп длинных позиций -0,12  своп коротких +0,04. Завтра будет в сумме -0,64

Вот еще через 10 минут в сумме дают -0,57.Догадываешься, куда еще 1 цент делся?

С этим хозяйством, хорошо применять частичное перекрытие. Тогда да будет смысл. А так на свопе все съестся.

 
Дед пенсионер:
Так в чем смысл встречных ордеров???

Так  я уже объяснил, чтобы обработать ошибку входа не прибегая к аварийному ордеру повышенным объёмом.

 
Konstantin Nikitin:

С этим хозяйством, хорошо применять частичное перекрытие. Тогда да будет смысл. А так на свопе все съестся.

Что-то с ценой на EURUSD и GBPUSD - топчутся на месте уже 6 часов, рвутся в клочья. Доллар видать приболел...

Если уход будет в просадку по какому-то советнику, то большим лотом вручную надо вытягивать, как все это делают. Мы имеем дело с неопределённостью, поэтому нет стабильно торгующего советника, ведь это и будет грааль.

 
Кажись напартачил. Решил ещё советников добавить чтобы 1 ордером торговали, но когда фрахт 10% установил, советники которые контр-ордерами торговали ушли с графика. Я всё восстановил, но не знаю увидят они свои ордера? магики у советников такие же как и у ордеров, стратегии тоже восстановил. Завтра увидим. Хотел 10 советниками понтануться на депозите в 100 единиц валюты, а советники сказали чтобы я с бюджетом в 10 единиц валюты сам торговал и ушли хлопнув дверью))) Прикол.
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geratdc_:  Так  я уже объяснил, чтобы обработать ошибку входа не прибегая к аварийному ордеру повышенным объёмом.

В этом смысл встречных ордеров?  Существует единственный способ исправить ошибку входа - это как можно быстрее закрыть, прихлопнуть, удалить, отбросить, уничтожить, обезвредить, истребить ордер. При этом получаем определенный убыток. Предлагаемый автором метод обработки ошибки входа вместо устранения ошибки и получения терпимого убытка намного сложнее - приходится следить за двумя ордерами и более убыточен - к естественным убыткам добавляются 1) спред и самое страшное 2) накапливающийся своп. Но преимущества то где? Кроме мифического заблуждения, что от этого есть польза, реальная выгода какая? Есть ли хоть 1 цент реальной прибыли? Мифы развеялись... Дай свой скрин и покажи на цифрах реальную выгоду от встречного ордера. Практика - упрямая вещь. Давно пора было проверить и убедиться. Дай хотя бы теоретический расчет этой выгоды.

Торговка семечками рассуждает так: Покупаю семечки по рублю стакан, продаю по три. А если кто предложит мне купить семечки по 5 рублей стакан - посылаю подальше. Вот и вся ошибка входа. А тут предлагают Купить мешок по 5 рублей за стакан, и обратно ему же продать мешок по 5 рублей за стакан. Сколько времени изведем на пересчет стаканов! Да еще просыпем часть - придется своих добавить!!! Сплошной убыток. Так где же польза от встречных ордеров?

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