Помогаем советнику определить своё местоположение и принять правильное решение - страница 4
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Не нашел по ссылке советника. И объясни смысл контрОрдеров. Вот давай за верхними двумя понаблюдаем
В сумме дают -0,56. А через 10 минут...
Верхняя +3 вторая - 3 в сумме опять -0,56. Значит их сейчас закрыть, или через час - все равно - 0,56. Так что вместо открытия второй надо было просто закрыть первую. Говорят, убыток был бы на величину спреда меньше.
Но вот если они до завтра доживут, то будет хуже. (Останови робота, а то закроет) увидишь: своп длинных позиций -0,12 своп коротких +0,04. Завтра будет в сумме -0,64
Вот еще через 10 минут в сумме дают -0,57.Догадываешься, куда еще 1 цент делся?
Не нашел по ссылке советника. И объясни смысл контрОрдеров. Вот давай за верхними двумя понаблюдаем
В сумме дают -0,56. Посмотрю через 10 минут...
У советника аварийный ордер не стабильно на пипсовке работает - там не хватает на барах волатильности чтобы допустим вытащить 10% просадку. Я сделал так - ставлю в тейкпрофит 10 пунктов, а шаг, при которым встречные открываются - 30 пунктов. То есть у меня контр-ордера как бы ошибки обрабатывают вместо аварийного ордера. Больше защиты там нет никакой. Короче в половине случаев они ошибку входа обработают, остальное надо вручную править ну это когда уже на графике будет видно что сделки совершались вблизи ценового экстремума и что маловероятна отработка этих рыночных ордеров с тейкпрофитом. тогда тупо вручную - для начала снять разрешение на торговлю конкретному советнику чью ошибку исправляем, затем закрыть его ордера (признать убыток) и снова разрешить советнику торговать.
Чисто 100% алгоритмической торговли не получится, да и сигналы смотрю там % автоматической торговли редко у кого 100% - это значит что все исправляют ошибки вручную, по мере их появления в торговле роботом.
Ну прикол в том, что я завёл на депозит в 100 единиц валюты 4 советника, начали они бодро все вместе, потом цена что-то остановилась, гуляла весь вечер в узком коридоре туда сюда, но одна группа контр-ордеров всё-таки дождалась возвращения цены, а я смотрел график и предполагал это - когда график отматываешь и видишь что история несколько раз выходит на котировки рыночных ордеров, то как говаривал мой знакомый под ником ПАНИКЁР: - Не стоит волноваться!!! :)
Ведь цена не является экстремумом и с большой доле вероятности вернётся... В общем полуавтоматом можно более менее торговлю вести любым советником, если помогать ему.
Не нашел по ссылке советника. И объясни смысл контрОрдеров. Вот давай за верхними двумя понаблюдаем
В сумме дают -0,56. А через 10 минут...
Верхняя +3 вторая - 3 в сумме опять -0,56. Значит их сейчас закрыть, или через час - все равно - 0,56. Но вот если они до завтра доживут, то будет хуже. Останови робота, а то закроет, и увидишь: своп длинных позиций -0,12 своп коротких0,04. Завтра будет в сумме -0,64
Вот еще через 10 минут в сумме дают -0,57.Догадываешься, куда еще 1 цент делся?
Так комиссии уже оплачены. Чего хотим то и воротим)) Я не парюсь. Можно было бы и одно-ордерную потестировать, но я с пипсовой торговли контр-ордерами решил начать. Оставлю на ночь, интересно справятся советники или условных убытков наберут, которые таки придётся признать при закрытии сигнала...
Цена ещё пройдёт мимо этой группы ордеров и вверх и вниз. График отматывал, так что за ночь может советник закроет эту группу, в конце концов кроме него ещё 3 советника веду торговлю.
Кажется от пары ордеров уже -0,58 Догадываешься, в чем дело? А в полночь посмотри что будет ...
Не нашел по ссылке советника. И объясни смысл контрОрдеров. Вот давай за верхними двумя понаблюдаем
В сумме дают -0,56. А через 10 минут...
Верхняя +3 вторая - 3 в сумме опять -0,56. Значит их сейчас закрыть, или через час - все равно - 0,56. Так что вместо открытия второй надо было просто закрыть первую. Говорят, убыток был бы на величину спреда меньше.
Но вот если они до завтра доживут, то будет хуже. (Останови робота, а то закроет) увидишь: своп длинных позиций -0,12 своп коротких +0,04. Завтра будет в сумме -0,64
Вот еще через 10 минут в сумме дают -0,57.Догадываешься, куда еще 1 цент делся?
С этим хозяйством, хорошо применять частичное перекрытие. Тогда да будет смысл. А так на свопе все съестся.
Так в чем смысл встречных ордеров???
Так я уже объяснил, чтобы обработать ошибку входа не прибегая к аварийному ордеру повышенным объёмом.
С этим хозяйством, хорошо применять частичное перекрытие. Тогда да будет смысл. А так на свопе все съестся.
Что-то с ценой на EURUSD и GBPUSD - топчутся на месте уже 6 часов, рвутся в клочья. Доллар видать приболел...
Если уход будет в просадку по какому-то советнику, то большим лотом вручную надо вытягивать, как все это делают. Мы имеем дело с неопределённостью, поэтому нет стабильно торгующего советника, ведь это и будет грааль.
В этом смысл встречных ордеров? Существует единственный способ исправить ошибку входа - это как можно быстрее закрыть, прихлопнуть, удалить, отбросить, уничтожить, обезвредить, истребить ордер. При этом получаем определенный убыток. Предлагаемый автором метод обработки ошибки входа вместо устранения ошибки и получения терпимого убытка намного сложнее - приходится следить за двумя ордерами и более убыточен - к естественным убыткам добавляются 1) спред и самое страшное 2) накапливающийся своп. Но преимущества то где? Кроме мифического заблуждения, что от этого есть польза, реальная выгода какая? Есть ли хоть 1 цент реальной прибыли? Мифы развеялись... Дай свой скрин и покажи на цифрах реальную выгоду от встречного ордера. Практика - упрямая вещь. Давно пора было проверить и убедиться. Дай хотя бы теоретический расчет этой выгоды.
Торговка семечками рассуждает так: Покупаю семечки по рублю стакан, продаю по три. А если кто предложит мне купить семечки по 5 рублей стакан - посылаю подальше. Вот и вся ошибка входа. А тут предлагают Купить мешок по 5 рублей за стакан, и обратно ему же продать мешок по 5 рублей за стакан. Сколько времени изведем на пересчет стаканов! Да еще просыпем часть - придется своих добавить!!! Сплошной убыток. Так где же польза от встречных ордеров?