Помогаем советнику определить своё местоположение и принять правильное решение - страница 3
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В общем ладно, принимается. Советник с GEOPRICE заработал на 2000 единиц валюты больше при меньшем количестве трейдов за 4 месяца (300% годовых) в сравнении c торговлей без GEOPRICE. Правда DepositSaving такая вещь ненадёжная и даже опасная.
При открытии 3 ордера смотрел алерты с MAX и MIN ценой, всё нормально но не совсем понял при таймфрейме 1 месяц, каунт 3, левел 5. Там какая-то ерунда с ценами. Если поставить на месячном таймфреме 12 каунтов и 5 левел, то цена отображается норм, там разница 7000 пунктов. В целом мну устраивает, надо больше потестировать в разных режимах, а пока вот картинка за 2018 по GBPUSD
Пару тестов сделайте пожалуйста, кому не лень и пишите сюда если ошибки или некорректности найдёте.
Если всё норм, то подредактируем инструкцию и сделаем обновление.
Итак, нашёл ошибку, давайте думать в чём причина. У меня установлен период для поиска High и Low Price за 1 000 баров. Значит на таймфрейме H1 это примерно 1.5 месяца (1 000 / 24) = 42 дня. Так вот, советник выдал мне:
2 20:40:10.357 2017.11.22 15:00:00 BLACKJACK&HOOKERS GBPUSD,H1: open #111 sell 3.20 GBPUSD at 1.32196 ok 1 ордер
2 20:40:13.416 2017.11.22 22:00:00 BLACKJACK&HOOKERS GBPUSD,H1: open #112 buy 3.20 GBPUSD at 1.33221 ok 2 ордер
2 20:40:53.748 2017.11.29 19:00:00 BLACKJACK&HOOKERS GBPUSD,H1: open #113 buy 3.20 GBPUSD at 1.34350 ok 3 ордер !!!
0 20:40:53.748 2017.11.29 19:00:00 BLACKJACK&HOOKERS GBPUSD,H1: Alert: GeoPriceLocation: \nHighPrice: 1.34481\nLowPrice : 1.34075
Значит перед третьим ордером был ордер типа OP_BUY, следовательно условие такое:
if(Ask>NormalizeDouble(HighPrice-(HighPrice-LowPrice)/CountLevel,Digits))
Посчитаем:
1. Ask по которому был открыт 3 ордер: 1,34350.
Из условия Ask = 1.34350 > 1,34481-(1,34481-1,34075)/5 = 1.34400 (для того чтобы изменить тип OP_BUY на OP_SELL ) Условие не выполнено, так как Ask была меньше границы верхнего уровня, поэтому тип третьего ордера открылся без изменений в виде OP_BUY (на покупку).
ОК.
Затем я посмотрел на график и увидел что на самом деле High и Low Price имеют большую амплитуду чем показал советник!!!
Смотрим невооружённым глазом на 29.11.2017 и отматываем визуально 1.5 месяца назад, там уже спустя пару недель будет ясно что Low цена в районе 1,30310.
То есть советник выдал некорректное значение! У советника при наступлении условия открытия 3 ордера, при отмотке 1000 баров назад, LowPrice 1.34075.
ГДЕ ИСКАТЬ ОШИБКУ?
LowPrice не соответствует реально минимальному уровню даже визуально, из-за этого не произошла смена типа 3 ордера и советник нарвался на "DepositSaving завершён в результате контр-движения рынка"
Нашли ошибку, всем спасибо.
LowPrice=Low[LowIndex];
Завтра сделаем тесты и если всё норм будет, то обновим файлы советника.
Стратегия, основанная на одной МА-шке - это стратегия прошлого века. Почему это стратегия прошлого века? Это потому прошлого века, что с каждым годом график цены становится все более живым. Почему живым? Да потому живым, что дело идет к высокочастотной торговле. Почему высокочастотной? Потому высокочастотной, что больше роботов торгует, а они быстрее трейдеров.
А теперь представьте, что он поумнел. И стал еще учитывать уровни. Какие уровни? А вот если цена меньше вчерашней, то покупаем. Почему покупаем? По принципу: налетай, подешевело. А цена все вниз. Покупаем, покупаем - и СтопАут. Приехали.
Ну и что делать? В комплекте терминала есть два советника - МАКД и МА. Когда-то они были прибыльными. Тестируйте их за старые годы и убедитесь. Изучите. Говорят, поменять Sell и Buy - и прибыль. Попробуйте. Маловато?
А теперь ищите новую стратегию. Представьте - это Вы пришли на биржу торговать. Как торговать? Думайте и программируйте. Всякие там контр-ордера, локи, замки выдуманы от безысходности, от ленивости и желания запутать. А что же нужно? Знаю. Восемь лет думал и придумал. Теперь думайте Вы ... ... ...
Сигнал надо открывать,
Всему миру показать,
Депозит могу сливать
Сигнал запилен уже сегодня. Не знаю может на ночь оставлю. Там советник понабрал контр-ордеров на пипсовке, а цена ни туда и не сюда. Впрочем всё равно времени мало даже если завтра наторгует что-то, это понятно.
Кстати про высокочастнотность. Я бы не сказал что цена движется. Очень всё медленно в реале (извиняюсь, в демо-торговле) происходит. Советники скучают и ждут условий для начала торговли или её завершения. В общем то, что раньше трейдеры делали, сейчас делают роботы, но опять же под контролем трейдеров, которые попивают какаву в сторонке, присматривая за алготорговлей боковым зрением)) Вся эта автоматизация - уменьшение рабочих мест и ничто иное, игра в рентабельность капитала, роботы то зарплату пока не требуют... Нет, конечно определённое влияние это оказывает, но как недавно выяснил ЦБ РФ - разнонаправленное ))
Ссылка ведёт в тему со ссылкой на обновление советника. Всё продумано :)
Восемь лет думал и придумал.
Большинство советников прибыльные если их мониторить и исправлять их ошибки. Утром, днём, вечером по 5 минут за моником не сложно зрение напрячь)) А ручная торговля, это не наш метод...