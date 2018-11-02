Помогаем советнику определить своё местоположение и принять правильное решение - страница 2
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Спасибо. Будем изучать завтра, а то меня уже в сон рубит.
Посмотрите канал Дончиана. Описанная технология применяется мной, только делю на 10 зон и период не в 1000, а поменьше....
Кроме того, вхожу именно на покупку и продажу на границах - это стратегия черепах, она трендовая.
ок. Спасибо за инфу. Решение уже где-то близко, а главное цель ясна))
Всё уже придумано, я понял. Велосипеды всё изобретаю. А какие подводные рифы там есть? ЧТо делать если на графике инструмента нет и 10 баров? Какой шаг для iHighest() и iLowest() указывать? У меня этот блекджек просто спотыкается. Покупает на максимумах и продаёт на минимумах. И привет...
Это сказки какие-то теоретические. Есть реальный пример? И как вы собираетесь торговать на инструменте, по которому нет котировок? )))
Вообще мысль анализа по барам мне кажется ложной. Вот, посмотрите на https://www.mql5.com/ru/code/14737 , в описании ссылка на MQL5 - версию
Я работаю с его немного улучшенной версией. Сейчас разрабатываю канал на тиках, а не барах.
Применил в коде, но не заработало:
При розыске ценовых экстремумов за 1000 баров, советник видит что ранее цена была ещё выше и позволяет покупать, но текущая ситуация меняет рынок - он идёт вниз и советник набирает убытки.
При розыске экстремумов за 100 баров, советник вообще попадает в абсурдную ситуацию - он находит экстремумы, которые таковыми не являются и переворачивает тип 3 ордера с правильного направления на покупку - в продажу (как мы с ним договаривались), но цена продолжает расти и советник снова получает убыток.
Получается что это опять надо настраивать параметры функций iHighest и iLowest по истории, а на реале советник продолжит спотыкаться.
Система GEOPRICE Позиционирования советника не работает. Надо что-то придумывать другое.
Третий ордер на покупку. Цена больше не пойдёт вверх, а уходит вниз... за StopOutом))
При розыске ценовых экстремумов за 1000 баров, советник видит что ранее цена была ещё выше и позволяет покупать, но текущая ситуация меняет рынок - он идёт вниз и советник набирает убытки.
При розыске экстремумов за 100 баров, советник вообще попадает в абсурдную ситуацию - он находит экстремумы, которые таковыми не являются и переворачивает тип 3 ордера с правильного направления на покупку - в продажу (как мы с ним договаривались), но цена продолжает расти и советник снова получает убыток.
Не хочу быть навязчивым, но это и лечат предложенные мною ранее фракталы. Первую ситуацию фильтрует то, что берутся БЛИЖАЙШИЕ фракталы, сильно старые большие цены игнорятся. А фракталы могут быть на разных таймфреймах (D1, Н4, Н3 и т.д.), в зависимости от того, на каком работаем мы. В вторая ситуация - вообще не возможна. Фрактал не нарисуется на краю экстремума, ка это может быть с концом массива баров.
Применил в коде, но не заработало:
При розыске ценовых экстремумов за 1000 баров, советник видит что ранее цена была ещё выше и позволяет покупать, но текущая ситуация меняет рынок - он идёт вниз и советник набирает убытки.
При розыске экстремумов за 100 баров, советник вообще попадает в абсурдную ситуацию - он находит экстремумы, которые таковыми не являются и переворачивает тип 3 ордера с правильного направления на покупку - в продажу (как мы с ним договаривались), но цена продолжает расти и советник снова получает убыток.
Получается что это опять надо настраивать параметры функций iHighest и iLowest по истории, а на реале советник продолжит спотыкаться.
Система GEOPRICE Позиционирования советника не работает. Надо что-то придумывать другое.
Третий ордер на покупку. Цена больше не пойдёт вверх, а уходит вниз... за StopOutом))
При поиске ценовых экстремумов,
думаю что так будет правильней
iHighest
Возвращает индекс наибольшего найденного значения (смещение относительно текущего бара) соответствующего графика.
int iHighest(
string symbol, // символ
int timeframe, // период
int type, // идентификатор таймсерии
int count, // число элементов
int start // индекс
);
...
start=0
[in] Индекс (смещение относительно текущего бара) начального бара, с которого начинается поиск наибольшего значения. Отрицательные значения игнорируются и заменяются нулевым значением.
Возвращаемое значение
Индекс наибольшего найденного значения (смещение относительно текущего бара) соответствующего графика или -1 в случае ошибки. Для получения дополнительной информации об ошибке необходимо вызвать функцию GetLastError().
Что такое индекс? Это возвращается МАХ цена или тот индекс-параметр start из набора параметров iHighest() ???
При поиске ценовых экстремумов,
думаю что так будет правильней
Алексей, я кажись понял. Мы возвращаем не цену, а индекс. А потом нужна дополнительная обработка, да? как вы указывали в примере? А я туплю, думаю что эти хаесты и лоесты возвращают цену.
Алексей, я кажись понял. Мы возвращаем не цену, а индекс. А потом нужна дополнительная обработка, да? как вы указывали в примере? А я туплю, думаю что эти хаесты и лоесты возвращают цену.
Да !