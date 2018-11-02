Помогаем советнику определить своё местоположение и принять правильное решение - страница 5

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geratdc_: Кажись напартачил. Решил ещё советников добавить чтобы 1 ордером торговали, но когда фрахт 10% установил, советники которые контр-ордерами торговали ушли с графика. ... Прикол.

Кажись советники оказались умнее автора. Тут бы для выяснения пользы встречных ордеров испытать такую тестовую стратегию, внеся в нее проверочный вариант чтоб узнать истину и определить пользу. А именно: открыв встречный ордер пробный тестовый выяснительный советник прекращает деятельность до закрытия обоих ордеров - исходного и встречного, чтобы дать автору стратегии до конца насладиться результатом и ощутить в цифрах весь положительный эффект контр- встречных замочных локирующих ордеров.

Можно для расширения кругозора сделать такую систему: Исходный советник, назовем его встречник, работает. И дает сигнал другому роботу, работающему на другом терминале. Другой робот, назовем его копировщик, повторяет действия исходного робота. За маленьким исключением - когда встречник открывает встречный ордер - копировщик просто закрывает исходный ордер. Через сутки (неделю, месяц - в зависимости от упрямства автора) сравниваем результат. Могу дать свою систему для изучения. Она на демо-счете давала
 

Если мы закрываем ордер после открытия второго "по тренду" текущей цены, то это значит признать убыток. Где гарантия что цена снова не уйдёт на n пунктов в противоположную сторону от типа второго ордера - таких гарантий конечно не может быть на Форексе.

Получается что тейкпрофит (далее TP)должен быть динамическим, то есть в случае, если профит истории закрытых ордеров меньше нуля, тогда это отрицательное значение профита истории закрытых ордеров должно по модулю прибавляться в значение TP открытого ордера в надежде что он таки попадёт в тренд.  Кстати на больших депозитах от 1000 единиц валют это можно попытаться реализовать, поскольку серия закрытых ордеров в этой "гонке за ценой" может быть больше десятка  при минимальном лоте уже нельзя будет заработать TP в котором собраны убытки по предыдущим 10 ордерам, ну можно наверное но это уже в долгосрочную стратегию превратится, а на депозите от 1000 единиц валюты можно пытаться множитель лота применять, например 2. Таким образом 11 ордер потребует лота = (0,1+0,2+0,4+0,8+1,6+3,2+6,4+12,8+25,6+51,2)  итого 102,3 лота. Да, депозита 1 0000 тут не хватит, тут депозит от 30000 примерно нужен, хотя количество закрытых ордеров, которые учитывает динамический TP можно ограничить например тремя и тогда объём 4 ордера вполне себе рабочим окажется = 0,7, если вытаскивать отрицательный профит по истории закрытых 5 ордеров, то объём 6 ордера (текущего)  составит 3,1 лота. Вот на такую систему я бы ещё посмотрел.

Тогда чем это не та же самая система торговли контр-ордерами? Да, ордеров будет 1 по рынку в торговле, но зато его объём сравним и даже более объёма группы  из 3 встречных... В общем признание убытков через стоплосы это тупик из-за вредности рынка, он в половине случаев идёт не в том направлении и советник затопчется около нулевой рентабельности. Вот надо придумать как убытки обрабатывать - тут самый такой способ, сделать систему которой можно задавать в условии умножать или нет объём для последующего ордера в случае если профит истории закрытых ранее ордеров отрицательный, а то вдруг  даже без умножения объёма "ордер-решальщик" или назовём его лучше "ордер-майор" (MAJOR) :) попадёт в тренд и вытянет серию в прибыль? Может такое быть? Маловероятно, но может. Всё отличие от контр-ордеров что суммарный рыночный объём меньше в 3 раза, это да, будет преимуществом, так как большую просадку такой ордер выдержит при условии что его не будут закрывать как предыдущие при движении цены не туда на n пунктов. Такому "ордеру-решальщику" или "ордеру-майору" - кому как нравится, надо дать возможность пересиживать и  это всё равно придётся делать... или применять множитель объёма... или признавать убыток и надеяться на лучшее в другой торговой серии, которая уже не будет отремиться отыгрывать убытки предыдущей торговой серии.

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geratdc_:  Если мы закрываем ордер после открытия второго "по тренду" текущей цены, то это значит признать убыток

Наконец-то автор признался в достоинствах мудрой стратегии. Назначение контр-ордеров, встречных ордеров, замков и локов - оттянуть момент признания убытков. Убытки остаются, и даже с каждым днем обрастают свопами и растут, но спрятав голову в песок (как страус) говорим: Убытки пока отсутствуют. У нас же контр-ордер. В будущем убытки магическим образом развеются. Вам нужен расчет? Какой же может быть расчет если это магия. Ждите и умиляйтесь. Стратегия-то предназначена для инвесторов. На другой день инвестор скажет: Голубчик, да у Вас убытки!!! А мы ему: Убытки пока отсутствуют. Контр-ордер спасет нас. Инвестор успокоится, а мы продолжим сливание его счета.

Суммируем 2 строки: +6,09 - 6,66 =   а вчера было 0,56   Какой вывод?

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Если инвестор толковый, то должен смотреть нижний зеленый график


А тут видны -25% в сутки... Мдааа... Слив в течение недели

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geratdc_: Да, депозита 1 0000 тут не хватит, тут депозит от 30000 примерно нужен

Автор берет обязательство слить 30 тыщ. Да это же грааль! Надо перевернуть, поменять Buy и Sell и будет инвестору счастье

 
LRA:

На другой день инвестор скажет: Голубчик, да у Вас убытки!!! А мы ему: Убытки пока отсутствуют. Контр-ордер спасет нас. Инвестор успокоится, а мы продолжим сливание его счета.

Суммируем 2 строки: +6,09 - 6,66 =   а вчера было 0,56   Какой вывод?

Привет, вывод - нет признанного убытка. Это архиважно.

Сейчас просадка более 20% и вот тут можно было бы уже вмешаться, но оставлю советников разбираться с этим самостоятельно.

Просадка - это рабочий момент трудовых будней любого трейдера и с ней работают. У меня сейчас нет такой возможности.

Я скажу - "цена вернётся". Если она вернётся, мы все будем думать что "повезло". Если не вернётся - все подумаем что "не повезло". Смысл гадать на кофейной гуще. Рынок непредсказуем и баста. Я буду пересиживать в надежде что цена вернётся так как судя по истории котировок цена в нижнем экстремуме сейчас, поэтому советник изменил типы третьих ордеров в каждой группе с OP_SELL на OP_BUY. Это функция GeopriceLocation честно отработала. А в остальном всё решит рынок. Посмотрим. Будет слив - я ничего не теряю, будет профит - я тоже не дам никаких гарантий что инвестиции будут приносить стабильный доход с этим советником.

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geratdc_:  Если уход будет в просадку по какому-то советнику, то большим лотом вручную надо вытягивать, как все это делают. Мы имеем дело с неопределённостью, поэтому нет стабильно торгующего советника, ведь это и будет грааль.

Ну вот, автор изобрел грааль. Тут даже можно без робота, даже надежней будет. Вот: вечером кладем на счет 1000 долларов (это для примера, можно больше). Утром снимаем 100 долларов (это для примера, можно больше). Видим убыток: было 1000 осталось 900. вручную надо вытягивать, как все это делают. На другой день фокус повторяем. И так каждый рабочий день 100 долларов (это для примера, можно больше). Но это давно известно, все это делают.

 
Дед пенсионер:

Ну вот, автор изобрел грааль. Тут даже можно без робота, даже надежней будет. Вот: вечером кладем на счет 1000 долларов (это для примера, можно больше). Утром снимаем 100 долларов (это для примера, можно больше). Видим убыток: было 1000 осталось 900. вручную надо вытягивать, как все это делают. На другой день фокус повторяем. И так каждый рабочий день 100 долларов (это для примера, можно больше). Но это давно известно, все это делают.

Само собой, если плотно работать с графиком, то что-то можно заработать наверняка. Но мы же на форуме алготорговли...

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geratdc_:  вывод - нет признанного убытка. Это архиважно.

Суммируем 2 строки: +6,09 - 6,66 = -0,57  а вчера было 0,56. Средства убавились до 75 от первоначальных 100. Скоро стопАут = слив.  Какой вывод? Вывод очевиден: признаем убыток или откладываем признание (а куда откладываем) - убыток объективно существует. Более того, убыток растет накоплением свопов. Кроме архиважности какие преимущества? Формулу можно привести?

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geratdc_: Я буду пересиживать в надежде что цена вернётся так как судя по истории котировок цена в нижнем экстремуме сейчас, поэтому советник изменил типы третьих ордеров в каждой группе с OP_SELL на OP_BUY.

А вот и плоды новой теории - вверху продавай, внизу покупай. А евро слушает и идет вниз. Трейдеры говорят: Купившему на дне второе дно в подарок. Убытки уже 35% - скоро слив. Похоже, увидим его уже сегодня. Убыток от первой пары ордеров сохраняется. Если бы закрыли их вчера - убыток был бы на 2 свопных цента меньше. Это понятно? Если их сейчас закрыть, то баланс и средства останутся без изменения. Ну так какая польза от этих двух ордеров? Что произойдет если их закрыть сейчас? Что изменится?

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