Библиотека Roffild'a - страница 5
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На пост свежезарегистрированного тролля unicornis я не вижу смысла отвечать.
Всем остальным, кому интересно посчитать реальные финансовые затраты на аренду серверов Амазона, рекомендую ознакомиться с этими ценами.
Yuriy Asaulenko:
Отказ от ДЛЛ, использования стороннего ПО и прочих достижений оправдан единственно для продажи в Маркете - таковы уж условия.) Других резонов просто не существует.
А как же тогда тестировать Эксперта? На 4-х ядрах перебор 5000 вариантов может быть очень долгим. Лучше отказаться от ДЛЛок в пользу сети (даже локальной) Агентов тестирования.
Если бы не было реальных преград для интеграции Питона, то его бы уже давно прикрутили на нормальном уровне.
А как же тогда тестировать Эксперта? На 4-х ядрах перебор 5000 вариантов может быть очень долгим. Лучше отказаться от ДЛЛок в пользу сети (даже локальной) Агентов тестирования.
Если бы не было реальных преград для интеграции Питона, то его бы уже давно прикрутили на нормальном уровне.
Тестировать? А какие проблемы? Закачай историю, и тестируй хоть до ус... рассвета.)
Ещё один любитель кустарных тестеров... Точность таких тестов сомнительна. Похоже кто-то грааль может найти без оптимизации стратегии :D
На пост свежезарегистрированного тролля unicornis я не вижу смысла отвечать.
Всем остальным, кому интересно посчитать реальные финансовые затраты на аренду серверов Амазона, рекомендую ознакомиться с этими ценами.
Каким образом дата регистрации пользователя влияет на Ваши ляпы???? Напишите в гугль и яндекс чтобы с Вас бан сняли))).
У кого есть калькулятор, сами по информации из этой ветки смогут посчитать варианты затрат, плюсы и минусы исходя из своих практических знаний в голове, примеры привел. Учиться на амазоне дорого))).
unicornis:
У кого есть калькулятор, сами по информации из этой ветки смогут посчитать варианты затрат, плюсы и минусы исходя из своих практических знаний в голове, примеры привел. Учиться на амазоне дорого))).
Толстый тролль попался...
Статья на Хабре на самом деле про то, что чувак фактически слил ключи доступа к Амазону в открытый доступ. Конечно, народ этим воспользовался и нарисовал ему задолженность в $12000. После активного разбирательства Амазон всё-таки простил долг.
А представленные скриншоты относятся к сервесу Гугла и показывают аренду сервера на месяц. Не те скриншоты показаны. Это аренда серверов на месяц для сайтов.
У Гугла и Майкрасофта тоже есть услуга по аренде неиспользованных серверов на час, но цены выше.
Толстый тролль попался...
Статья на Хабре на самом деле про то, что чувак фактически слил ключи доступа к Амазону в открытый доступ. Конечно, народ этим воспользовался и нарисовал ему задолженность в $12000. После активного разбирательства Амазон всё-таки простил долг.
А представленные скриншоты относятся к сервесу Гугла и показывают аренду сервера на месяц. Не те скриншоты показаны. Это аренда серверов на месяц для сайтов.
У Гугла и Майкрасофта тоже есть услуга по аренде неиспользованных серверов на час, но цены выше.
Товарищ в каментах из 2018 тоже спецом ключи слил(работник банка)? Скрин специально с его постом 2018 года сделал. Это не единственные вопли в ру/бурж нете. И кто троль?
Обсчитывание mql4 значения цены 250000 (250 тысяч) баров 25 раз на свободном терминале занимает 1-ну (1,06 секунд + ютуб музыку играет) секунду на i3-350m(upd: на древнем xeon 0,95 секунд + на фоне двух виртуалок) - это 173 дня на минутках или 1-н год за 1,5 секунды, 10 лет минуток - 15 секунд.
Если обсчитывать тики, то в день 250000 тиков, обсчет одного 1 года теми же значениями для расчета займет 250 секунд или 4,2 минуты на год, расчет 10 лет в тиках займет 42 минуты(без учета того что в дальней истории тиков меньше). На древнем 2xXeon в 5 потоков это 10 минут (за сутки это 1440 лет в тиках). На mql5 будет быстрее, на C будет еще быстрее, а в OpenCL можно запускать алгоритм в несколько потоков без оптимизации расчетов. (Практическая ценность глубины истории максимум 3 года.)
Если не ошибаюсь, по производительности, Atom x7(дешевые нетбуки) уделывает i3-350m. Т.е. современный дешевый нетбук может решить эту задачу быстрее и даже не расплавится.
15 секунд локального времени на 10 лет для минуток(50лет для пятиминуток), или 1 минута для 40 лет(200лет для пятиминуток) - стоят ли практически возни с VPS и дополнительными знаниями??? Может я в расчетах ошибся, но мои цифры по расчетам пока единственные против "это круто".Тоже самое я настрою на vps-ах за 10-15минут без учета времени на закачку исходных данных(+/- пара часов ), а на си и питон перепишу своеc mql за неделю - зачем это делать? Пожалуйста, приведите пример реальной задачи, мне (и может еще кому нибудь) интересно.
Товарищ в каментах из 2018 тоже спецом ключи слил(работник банка)? Скрин специально с его постом 2018 года сделал. Это не единственные вопли в ру/бурж нете. И кто троль?
Ключи доступа слить легко, потому что они генерируются для доступа через ПО. Это ошибки самих пользователей, а не Амазона. В справке чётко указано "меняйте ключи доступа как можно чаще".
Если известно где прикупить 32 ядра с 60ГБ оперативой и ССД на 840ГБ за минимум баксов... на Амазоне такая тачка за $0.25/час.
Хватит делать теорические расчёты и троллить ими в этой теме.
Если не ошибаюсь, по производительности, Atom x7(дешевые нетбуки) уделывает i3-350m. Т.е. современный дешевый нетбук может решить эту задачу быстрее и даже не расплавится.