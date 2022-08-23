Библиотека Roffild'a - страница 2
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Сегодня попытался опубликовать эту библиотеку в хранилище от МТ.
Из профиля меня кидает на https://storage.mql5.com/!/#, но там вообще куча левых коммитов.
Из https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/mql5storage/mql5storage_svn_client узнал, что новый адрес - https://storage.mql5.io/repos/, но мой логин и пароль не подходят.
А структура проекта, которую предлагает MetaEditor, моему проекту вообще не подходит.
Теперь понятно, почему в публичном хранилище МТ почти нет проектов...
Examples/ToIndicator_Example.mq5 - пример использования класса CToIndicator
Библиотека Roffild’a
Docs: MQL5 Java
Установка
(Необязательно)
mklink /j ссылка куда - не требует прав администратора.
Имеет смысл вынести папку %APPDATA%\MetaQuotes в корень раздела или на раздел большего размера. Windows имеет ограничения на 255 символов пути к файлу. Полный путь к папке MQL5 у меня состоит из 88 символов. При тестировании терминал копирует историю по количеству локальных агентов, что увеличивает размер этой папки на несколько гигабайт.
(Важно)
Запустить create_links.bat из папки MQL5\MyProjects\RoffildLibrary после клонирования проекта.
Code style
Google Java Style
Tab = 3 spaces
Column limit = 110
License
Apache License 2.0
Русское описание переехало в https://github.com/Roffild/RoffildLibrary/blob/master/README_ru.md
README_ru.md
?? Чем открыть такое:
README_ru.md
https://www.azfiles.ru/extension/markdown.html
какие задачи решаются с помощью этого продукта?
Конткретной задачи нет. Все части этой библиотеки в разной степени задействованы в разработках Экспертов. Выделять каждый файл в отдельную библиотеку можно, но я не вижу смысла в этом.
Одна задача = один файл.
Examples/ToIndicator_Example.mq5 - пример использования класса CToIndicator
Индикатор этот:
(хай+лой)/2
не вижу смысла разбираться с этой библиотекой, тем более, что с первой попытки запуска не заработало
Индикатор этот:
(хай+лой)/2
не вижу смысла разбираться с этой библиотекой, тем более, что с первой попытки запуска не заработало
А зачем мне выдумывать что-то сложное?
Пример демонстрирует не индикатор, а саму возможность вывести информацию из Эксперта в виде индикатора без необходимости создания внешнего кода.
Если ToIndicator_Example.mq5 не заработал, то наверно, код в папке Indicators\Roffild\ не собрался при запуске терминала. Лог был бы кстати...
Конечно, все мы привыкли создавать всё с нуля, поэтому никто не хочет осваивать новые библиотеки, но в современном мире использование стороннего кода - это обычная практика...