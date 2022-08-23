Библиотека Roffild'a - страница 2

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Сегодня попытался опубликовать эту библиотеку в хранилище от МТ.

Из профиля меня кидает на https://storage.mql5.com/!/#, но там вообще куча левых коммитов.

Из https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/mql5storage/mql5storage_svn_client узнал, что новый адрес - https://storage.mql5.io/repos/, но мой логин и пароль не подходят.

А структура проекта, которую предлагает MetaEditor, моему проекту вообще не подходит.

Теперь понятно, почему в публичном хранилище МТ почти нет проектов...

 
Русское описание переехало в https://github.com/Roffild/RoffildLibrary/blob/master/README_ru.md
 

Examples/ToIndicator_Example.mq5 - пример использования класса CToIndicator


 

Библиотека Roffild’a

Docs: MQL5 Java

Установка

(Необязательно)

mklink /j ссылка куда - не требует прав администратора.

Имеет смысл вынести папку %APPDATA%\MetaQuotes в корень раздела или на раздел большего размера. Windows имеет ограничения на 255 символов пути к файлу. Полный путь к папке MQL5 у меня состоит из 88 символов. При тестировании терминал копирует историю по количеству локальных агентов, что увеличивает размер этой папки на несколько гигабайт.

  1. Переместить папку %APPDATA%\MetaQuotes в D:\MQLProjects
  2. mklink /j %APPDATA%\MetaQuotes D:\MQLProjects
  3. mklink /j D:\MQLProjects\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\ D:\MQLProjects\MQL5

(Важно)

Запустить create_links.bat из папки MQL5\MyProjects\RoffildLibrary после клонирования проекта.

Code style

Google Java Style

Tab = 3 spaces

Column limit = 110

License

Apache License 2.0

 
Roffild:
Русское описание переехало в https://github.com/Roffild/RoffildLibrary/blob/master/README_ru.md
?? Чем открыть такое:

README_ru.md

 
Renat Akhtyamov:
?? Чем открыть такое:

README_ru.md

https://www.azfiles.ru/extension/markdown.html

MARKDOWN — формат файла. Чем открыть MARKDOWN?
MARKDOWN — формат файла. Чем открыть MARKDOWN?
  • www.azfiles.ru
Текстовый файл, создаваемый при помощи одного из нескольких возможных диалектов языка Markdown. Использует обычное текстовое форматирование, но содержит встроенные текстовые символы, которые определяют, каким образом форматировать текст (например, *bold* для полужирного текста, или другую разметку для курсива, отступов, заголовков и так далее...
 
какие задачи решаются с помощью этого продукта?
 
Mickey Moose:
какие задачи решаются с помощью этого продукта?

Конткретной задачи нет. Все части этой библиотеки в разной степени задействованы в разработках Экспертов. Выделять каждый файл в отдельную библиотеку можно, но я не вижу смысла в этом.

Одна задача = один файл.

 
Roffild:

Examples/ToIndicator_Example.mq5 - пример использования класса CToIndicator

Индикатор этот:

(хай+лой)/2

не вижу смысла разбираться с этой библиотекой, тем более, что с первой попытки запуска не заработало

 
Renat Akhtyamov:

Индикатор этот:

(хай+лой)/2

не вижу смысла разбираться с этой библиотекой, тем более, что с первой попытки запуска не заработало

А зачем мне выдумывать что-то сложное?

Пример демонстрирует не индикатор, а саму возможность вывести информацию из Эксперта в виде  индикатора без необходимости создания внешнего кода.

Если ToIndicator_Example.mq5 не заработал, то наверно, код в папке Indicators\Roffild\ не собрался при запуске терминала. Лог был бы кстати...

Конечно, все мы привыкли создавать всё с нуля, поэтому никто не хочет осваивать новые библиотеки, но в современном мире использование стороннего кода - это обычная практика...

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