Библиотека Roffild'a - страница 10
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Сообщение "Your CPU supports instructions that this TensorFlow binary was not compiled to use: AVX AVX2" появляется и на новых процессорах. Это известный баг в TensorFlow. К версии Python это никак не относится.
там другое сообщение что то как "...not load dll..." от Питона
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Vector_Extensions - с 2011 года
так то оно так... но увы на ноутбуках разные "огрызки процессоров" устанавливают, у меня на ноуте i3 и видео GForce, ноуту если не ошибаюсь года 3-4, даже игрушки неплохо "летают", а вот с AVE как то только выяснилось
@Roffild, добрый день.
Установил Вашу библиотеку и сразу же поймал ошибку самой первой проверки:
Переменные тоже все на месте.
Что еще я забыл сделать?
Спасибо.
Да, разобрался.
Сорян за глупость.
Добрый день.
Начал первые шаги по применению Вашей библиотеки. За пример взял PythonDLL_Example.mq5 и PythonDLL_Example.py. Решил просто протестировать вызов-результат. Взял, сделал массив из 11 чисел и передал его в функцию. Пока функция в PythonDLL_Example.py имела вид:
(мое первое изменение ))) )все работало как положено. В силу того, что я начал писать когда биржа закрыта, для тестирования функции я перенес вызов в int OnInit() Не вопрос, при запуске советника отрабатывает.
Далее, начал просто добавлять импорт библиотек в файл PythonDLL_Example.py
Файл стал выглядеть так:
стало происходить следующее:
1. Вешаю советник, результат корректен. Вывод ниже.
Корректно! Result is 251920 - это верный вывод!
2. Снимаю советник, вешаю повторно. Вывод ниже:
3. На третий или четвертый раз вылетает советник.
Что это за проблема и как ее можно решить? Куда посмотреть?
Спасибо
Краши неизбежны при использовании популярных библиотек. Краши случаются именно в момент завершения и запуска нового, а не при выполнении кода. Проще перезапустить терминал для нового выполнения кода. Тестер может зависнуть, если убить терминал до завершения.
Крашдампы могут накапливаться в папке c:\Users\ \AppData\Local\CrashDumps
Проблема в самом Питоне, вернее в отсутствии механизма оповещения внешних библиотек о завершении.
ОК, большое спасибо.
Буду работать с тем, что есть.
Рыдаю кровавыми слезами!
По одной строчке пытаюсь писать код функции.
Что было:
Значение x возвращается корректно! Result is 251920
Что добавил:
Значение x возвращается некорректно! Result is 3.211426697968103e-322
Пробовал несколько раз добавлять-убирать строку! Добавленной строкой я просто читаю файл! Она никак не влияет на вычисление x! Библиотека pandas импортирована.
Почему система так себя ведет? Где искать проблему?
Спасибо! )