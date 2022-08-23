Библиотека Roffild'a - страница 7
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Портированием Alglib на MQL5 занимаются сами MQ.
Alglib в бесплатной версии работает в одном потоке. Судя по описанию, исправления по большей части для платной многопоточной версии.
Я перестал строить леса в Alglib из-за ограничений бесплатной версии. Apache Spark справляется с лесами гораздо быстрее, если входные данные не помещаются в оперативную память.
Сейчас я возвращаюсь к использованию нейронных сетей, потому что столкнулся с непреодолимой проблемой лесов: невозможно просто подправить лес без полной генерации нового.
Портированием Alglib на MQL5 занимаются сами MQ.
Alglib в бесплатной версии работает в одном потоке. Судя по описанию, исправления по большей части для платной многопоточной версии.
Я перестал строить леса в Alglib из-за ограничений бесплатной версии. Apache Spark справляется с лесами гораздо быстрее, если входные данные не помещаются в оперативную память.
Сейчас я возвращаюсь к использованию нейронных сетей, потому что столкнулся с непреодолимой проблемой лесов: невозможно просто подправить лес без полной генерации нового.
да, может быть это для мультипотока.. не сильно понятно. Серьезные библиотеки то это да, никто не спорит, просто не отходя от кассы (мт5) иногда удобнее и быстрее
В библиотеку добавил работу с файлом MLPDataFile из Python.
buildall_and_tests.py - Скрипт сборки всех компонентов библиотеки и запуска тестов.
Кто уже пробовал запустить Агентов на Амазон?
Проясните пожалуйста ситуацию. Разработчики говорили, что под Linux нельзя запускать агентов, так-как те по сути сервисные службы Windows, как Вы решили эту проблему?
И, можно ли как то иметь GUI для работы с таким числом ядер? У меня цель - запуск скрипта на R, по деньгам выглядит приемлемо, но не понятно, как это организовать и заставить работать.
Проясните пожалуйста ситуацию. Разработчики говорили, что под Linux нельзя запускать агентов, так-как те по сути сервисные службы Windows, как Вы решили эту проблему?
И, можно ли как то иметь GUI для работы с таким числом ядер? У меня цель - запуск скрипта на R, по деньгам выглядит приемлемо, но не понятно, как это организовать и заставить работать.
Запускать агентов под Linux можно, но получать за них деньги при предоставлении их в пользование Облаку MQL5 - это вряд ли.
Про GUI и R вообще не понял, потому что используется МТ5 и его вкладка "Агенты".
Запускать агентов под Linux можно, но получать за них деньги при предоставлении их в пользование Облаку MQL5 - это вряд ли.
Про GUI и R вообще не понял, потому что используется МТ5 и его вкладка "Агенты".
Понял, используется Wine? Просто дальше как-то у Вас всё настраивается без графической оболочки, поэтому и возникает вопрос, это такой тип сервиса для этого типа сервера, или можно как то увидеть нормальный "Рабочий стол" и использовать графическую оболочку для управления сервером. Собственно меня интересует использования этих серверов для расчета на R, поэтому и возникли дополнительные вопросы, как к человеку, который во всем разобрался и реально применяет этот сервис.
Понял, используется Wine? Просто дальше как-то у Вас всё настраивается без графической оболочки, поэтому и возникает вопрос, это такой тип сервиса для этого типа сервера, или можно как то увидеть нормальный "Рабочий стол" и использовать графическую оболочку для управления сервером. Собственно меня интересует использования этих сервером для расчета на R, поэтому и возникли дополнительные вопросы, как к человеку, который во всем разобрался и реально применяет этот сервис.
Использование wine вносит ограничения на работу с маркетом и некоторыми другими сервисами связанными с работой по связи акка MQL с терминалом (это по моим наблюдениям, скорее всего проблема в IE). А в остальном все нормально работает. Даже вполне можно организовать запросы в пределах локальной сети, или по удаленному URL/IP.
Использование wine вносит ограничения на работу с маркетом и некоторыми другими сервисами связанными с работой по связи акка MQL с терминалом (это по моим наблюдениям, скорее всего проблема в IE). А в остальном все нормально работает. Даже вполне можно организовать запросы в пределах локальной сети, или по удаленному URL/IP.
Это хорошо, значит я заблуждался.
Это хорошо, значит я заблуждался.
Wine довольно гибко настраивается. Но не каждый его умеет готовить. Проще само собой виртуалкой пользоваться