Библиотека Roffild'a - страница 6

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A100:
Уделывает

А вообще, какая разница кто кого уделывает, и кто быстрее, а кто медленнее?

Для меня, таки, важно, достаточна-ли скорость для решения конкретной задачи. С решением конкретной задачи прекрасно справляется мой древний, 2008 г. выпуска, ноутбук. Быстродействия софта, сравнимого по быстродействию  с Питоном, тоже с лихвой хватает, и для тестирования, и для настроек ТС, и для непосредственно работы. Кстати, работы внутри дня - а это 4-10 сделок в день.

Вот у меня вопрос -Чем-же вы таким занимаетесь, что вам быстродействия не хватает? Может в консерватории что-то подправить? (с)

 
Yuriy Asaulenko:

А вообще, какая разница кто кого уделывает, и кто быстрее, а кто медленнее?

Вот у меня вопрос -Чем-же вы таким занимаетесь, что вам быстродействия не хватает? Может в консерватории что-то подправить? (с)

Так там как раз речь о том что почти все можно сделать на простеньком планшете x64, который к тому же помещается в карман
 
Roffild:

32 ядра с 60ГБ оперативой и ССД на 840ГБ за минимум баксов... на Амазоне такая тачка за $0.25/час.

Даже если ее загрузить на 100%? И без платы за выключенное состояние?

 
Andrey Khatimlianskii:

Даже если ее загрузить на 100%? И без платы за выключенное состояние?

Спот-инстансы предназначены для использования в вычислительных целях.

Все услуги Амазона по построению нейронных сетей и обработки больших данных могут задействовать спот-инстансы. Они изначально предназначены для загрузки на 100%, пока заявленная цена удовлетворяет покупателя. Это такой своеобразный аукцион свободных серверов для математических расчётов. Если цена выходит из заявленного максимума или выбранного типа не остаётся в свободном доступе, то происходит автовыключение. Амазон предупреждает, что цена может меняться каждый час, но на практике в течение всего дня ничего обычно не происходит.

Спот-инстансы не предназначены для хостинга, поэтому сайт на них не поставишь. Поэтому совершенно неправильно сравнивать спот-инстансы с обычными VPS.

Для Агентов оптимизации или построения случайного леса в Apache Spark спот-инстансы подходят, потому что от внезапного отключения такого инстанса все расчёты защищены.

 
Благодарю за подробный ответ.
 
Roffild:

Запуск Агентов на серверах Амазона.

Хорошая инструкция.

Осталось посмотреть, за сколько этот сервер прооптимизирует условные 10К проходов, а потом запустить аналогичную оптимизацию в облаке и сравнить стоимость и время. Кол-во проходов выбирать так, чтобы занять сервер хотя бы часов на 10, иначе погрешность будет очень большой. А оптимизировать фейковый параметр, чтобы все проходы занимали фиксированное кол-во времени.

Это просто пожелание, не более того.

 

Если нужно загружать внешние файлы или использовать OpenCL,  то тут даже сравнивать не надо, потому что в облаке это всё недоступно.

Для простой оптимизации тут выбор: использовать почасовую оплату Амазона или платить за каждый проход в облаке.

И вообще, Амазон и облако можно использовать одновременно, хоть это не имеет финансовой выгоды.

Я стал искать замену облачному тестированию, когда наткнулся на ограничения. Если для Ваших тестов достаточно возможностей облака и цен на его использование, то можете не замарачиваться с Амазоном.

Просто для примера: за 5000 проходов в облаке я заплатил $5, но оптимизация длилась 10 минут. Те же 5000 проходов на 32 ядра от Амазона было потрачено $0.75 за 2 часа оптимизации.

 
Кто уже пробовал запустить Агентов на Амазон?
[Удален]  
Roffild:

Приветствую, Вы случайно не занимались переписыванием стандартной библиотеки на улучшенную версию?

  • improved random forests construction algorithm, which is from 2x to 10x faster than previous version and produces orders of magnitude smaller forests.
NEWS Archive
  • www.alglib.net
The news archive contains the list of all news, 44 in total. The latest news are at the news page.
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