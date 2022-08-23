Библиотека Roffild'a - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уделывает
А вообще, какая разница кто кого уделывает, и кто быстрее, а кто медленнее?
Для меня, таки, важно, достаточна-ли скорость для решения конкретной задачи. С решением конкретной задачи прекрасно справляется мой древний, 2008 г. выпуска, ноутбук. Быстродействия софта, сравнимого по быстродействию с Питоном, тоже с лихвой хватает, и для тестирования, и для настроек ТС, и для непосредственно работы. Кстати, работы внутри дня - а это 4-10 сделок в день.
Вот у меня вопрос -Чем-же вы таким занимаетесь, что вам быстродействия не хватает? Может в консерватории что-то подправить? (с)
А вообще, какая разница кто кого уделывает, и кто быстрее, а кто медленнее?
Вот у меня вопрос -Чем-же вы таким занимаетесь, что вам быстродействия не хватает? Может в консерватории что-то подправить? (с)
32 ядра с 60ГБ оперативой и ССД на 840ГБ за минимум баксов... на Амазоне такая тачка за $0.25/час.
Даже если ее загрузить на 100%? И без платы за выключенное состояние?
Даже если ее загрузить на 100%? И без платы за выключенное состояние?
Спот-инстансы предназначены для использования в вычислительных целях.
Все услуги Амазона по построению нейронных сетей и обработки больших данных могут задействовать спот-инстансы. Они изначально предназначены для загрузки на 100%, пока заявленная цена удовлетворяет покупателя. Это такой своеобразный аукцион свободных серверов для математических расчётов. Если цена выходит из заявленного максимума или выбранного типа не остаётся в свободном доступе, то происходит автовыключение. Амазон предупреждает, что цена может меняться каждый час, но на практике в течение всего дня ничего обычно не происходит.
Спот-инстансы не предназначены для хостинга, поэтому сайт на них не поставишь. Поэтому совершенно неправильно сравнивать спот-инстансы с обычными VPS.
Для Агентов оптимизации или построения случайного леса в Apache Spark спот-инстансы подходят, потому что от внезапного отключения такого инстанса все расчёты защищены.
Запуск Агентов на серверах Амазона.
Запуск Агентов на серверах Амазона.
Хорошая инструкция.
Осталось посмотреть, за сколько этот сервер прооптимизирует условные 10К проходов, а потом запустить аналогичную оптимизацию в облаке и сравнить стоимость и время. Кол-во проходов выбирать так, чтобы занять сервер хотя бы часов на 10, иначе погрешность будет очень большой. А оптимизировать фейковый параметр, чтобы все проходы занимали фиксированное кол-во времени.
Это просто пожелание, не более того.
Если нужно загружать внешние файлы или использовать OpenCL, то тут даже сравнивать не надо, потому что в облаке это всё недоступно.
Для простой оптимизации тут выбор: использовать почасовую оплату Амазона или платить за каждый проход в облаке.
И вообще, Амазон и облако можно использовать одновременно, хоть это не имеет финансовой выгоды.
Я стал искать замену облачному тестированию, когда наткнулся на ограничения. Если для Ваших тестов достаточно возможностей облака и цен на его использование, то можете не замарачиваться с Амазоном.
Просто для примера: за 5000 проходов в облаке я заплатил $5, но оптимизация длилась 10 минут. Те же 5000 проходов на 32 ядра от Амазона было потрачено $0.75 за 2 часа оптимизации.
Приветствую, Вы случайно не занимались переписыванием стандартной библиотеки на улучшенную версию?