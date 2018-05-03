Время жизни Грааля. - страница 5

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В анг часть пришло очень много новых ... и уже вопросы типа "как мне сделать депозит на демо счет" или "как мне вывести прибыль с демо потому что я торговал" - не кажутся странными.

И это наш просчет.
Обучать людей надо тут, на форумах.
Потому что люди приходят, и наша (и ваша) задача - чтобы они остались, заинтересовались, и пошли в сервисы.

Зашли - проблем нет (идут много, с фейсбука например).
А вот задача - заинтересовать их чтобы остались - тут уж общая задача (это всем нам).

 

И им все равно - кто есть кто ... и тут может быть дилемма:

  • или изобрести новый велосипед (еще раз), или
  • улучшить то, что известно многим и что хотят многие (я про советники - про мои посты выше).

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Всё.
Спокойной ночи.

 
Sergey Golubev:

В анг часть пришло очень много новых ... и уже вопросы типа "как мне сделать депозит на демо счет" или "как мне вывести прибыль с демо потому что я торговал" - не кажутся странными.

И это наш просчет.
Обучать людей надо тут, на форумах.
Потому что люди приходят, и наша (и ваша) задача - чтобы они остались, заинтересовались, и пошли в сервисы.

Зашли - проблем нет (идут много, с фейсбука например).
А вот задача - заинтересовать их чтобы остались - тут уж общая задача (это всем нам).

Ну тут как сказать. На форуме в основной массе это те кто программирует, или пытаться начать свой путь на этом поприще.
Еще небольшая прослойка тех кто хочет закодировать какую-то ТС нахаляву (те кто платит, уходят сразу в фриланс).
Не те, ни другие, как таковое не горят большим желанием кого-то заинтересовывать остаться, скорее скажут обратное "Беги с форекса, пока не успел втянуться. Жить будешь спокойней, и деньги целее останутся".

 
Sergey Golubev:

Так вот - есть такой стандарт (тоже потребительский из англ форумов) - подобные ветки можно рассматривать и они имеют право на жизнь в случае, если автор полностью обосновал торговую систему, включая чарты и стейтементы.

Любая КАЧЕСТВЕННАЯ работа должна быть ОПЛАЧЕНА!  В Вашем случае (" если автор полностью обосновал торговую систему, включая чарты и стейтементы.") - это качественная работа...  Но на самом деле получается, что этот стандарт-  " потребительский" - сильно похож на халяву, и это уже не "из англ форумов", а из наших русских...  Наверно, наши зарубежные коллеги  -  СИЛЬНО НА МЕЛИ...

 
Serqey Nikitin:

Любая КАЧЕСТВЕННАЯ работа должна быть ОПЛАЧЕНА!  В Вашем случае (" если автор полностью обосновал торговую систему, включая чарты и стейтементы.") - это качественная работа...  Но на самом деле получается, что этот стандарт-  " потребительский" - сильно похож на халяву, и это уже не "из англ форумов", а из наших русских...  Наверно, наши зарубежные коллеги  -  СИЛЬНО НА МЕЛИ...

Я имел в виду просьбы о бесплатном кодировании, когда топик стартер просит помочь ему создать советника по "его системе". А "его система" - это часто один или несколько не его индикаторов, которые он приаттачил к графику.

В англ части кодеры могут помочь бесплатно, если это им интересно, или если это интересно большинству пользователей форума.

Но часто пользователи-непрограммисты не хотят заморачиваться, а просто открывают ветки иногда просто с текстом в несколько предложений (даже не заморачиваясь на то, чтобы индикаторы приаттачить к чарту и выложить график в посте) ... и ждут, когда к ним в ветку придет кодер и закодирует то, что они написали.

Конечно, всех отсылаем во Фриланс, но такие ветки все равно возникают регулярно.
Многие пишут в названии ветки, что им надо срочно ...

Одно время таких веток было так много, что англ модератор (который сам является программистом) создал ветку-пародию - эту ветку, а это первый его пост в ней:

Привет друзья,

Мы все - очень замечательное сообщество, вы все такие добрые и умные. Так вот - у меня есть этот советник, и вы знаете - он нужен для того, чтобы делать деньги, и я спрограммировал его сам (именно так мы говорим, когда что-то найдем в интернете, правда?), и угадайте ... да, правильно - советник не работает. Да, я имею этот советник чтобы делать деньги, но он не работает, а мой банковский счет сам по себе не делает никаких денег.

Я не хочу учиться, я не хочу платить, я не хочу читать, я не хочу понимать, я хочу просто зарабатывать деньги. 
Этот советник мне нужен для того, чтобы пополнять мой банковский счет, но советник не работает.

Я был бы очень благодарен и никогда не забуду того, кто поможет мне. 

Мир вам, братья. 

[Удален]  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/simvol/185 

Имеет ли Грааль время жизни? Нет, потому что он вне времени. Это символ.

Называть же какую-то поделку "граалем" и выяснять каково время жизни этой поделки, именуемой "граалем" -- это профанация.

Грааль - это... Что такое Грааль?
Грааль - это... Что такое Грааль?
  • dic.academic.ru
Грааль Чудесный кормилец, тарелка или сосуд, обладающий способностью исполнять любые желания, чтобы каждый рыцарь мог поесть и попить, сколько его душе угодно. Магический Камень (lapis exilis), вдыхающий новую жизнь в Феникса и дающий вечную юность тем, кто служил Граалю. Предположительно имеет отношение к символике Философского Камня. Нечто...
 
Олег avtomat:

https://dic.academic.ru/dic.nsf/simvol/185 

Имеет ли Грааль время жизни? Нет, потому что он вне времени. Это символ.

Называть же какую-то поделку "граалем" и выяснять каково время жизни этой поделки, именуемой "граалем" -- это профанация.

Это точно, грааль это неиссякаемый источник. А если у него есть время жизни, то это не грааль.

 
khorosh:

Это точно, грааль это неиссякаемый источник. А если у него есть время жизни. то это не грааль.

какая разница что называть граалем, в обсуждение присоединился Sergey Golubev его всегда интересно читать, было время следил за браинвошем на англ. форуме и сейчас думаю интересно почитать, система очень интересная

 
Sergey Golubev:

Многие работают и сейчас.

  • Например, новая версия Терминатора (опубликованная в англ) называется C._I._S._M.P советник (там если новая версия - то новое название советника, а не нумерация).
  • Brainwashing сейчас в англ и советником и системой (и в Кодабазе) -моя ветка.
  • Мандарин сейчас в двух версиях
    - Mandarine_Martingale советник, и
    - Mandarine_Fibpivots (и тоже в англ части).
  • Scalp_net (к которому и я приложил руку - да, я когда-то тоже кодировал - даже цифровые фильтры) - представлен на форуме и советником для МТ5 и торговой системой в ветке - моя ветка в англ.
  • Даже AscTrend советник был обновлен несколькими версиями (на МТ5, для МТ4 наверное надо фиксить), а также есть в англ и LabTrend от Игоря с Украины, который еще рабочий (правда, только для МТ4).
  • Вот 10p3 советник и все его производные надо фиксить, но это мартингейл ... там многие кодеры приложили руку ...
  • TickScalper' ы я думаю - пока рабочие, советники наверное точно (и некоторые индикаторы тоже).

Просто работают(не выдают ошибку при запуске) или зарабатывают в реале(форварде)?
 
Maxim Kuznetsov:

...

Форуму/сайту нехватает дайджеста. Авторитетного аннотированного навигатора по прежним темам.

PS/ где блин партнёрка ? потому как подобные обзорные сайты/блоги поднимать без партнёрки вообще неинтересно никому. Будь партнёрка такое уже было-бы в нескольких экземплярах, а так только репризы г-на Голубева (за что ему спасибо)

В англ части есть wiki ветки по форуму (как справочник со ссылками), которые перешли еще с tsd, и еще модераторы делают summary (краткое изложение или резюме) по темам, где и ссылки на статьи, КодаБазу, сами советники, ветки разработок и т.д. (по тематике).

Тут в рус части, по-моему, что-то подобное тоже есть: ветка Справочник Трейдера и другие.
Например, можно просто зайти на первую страницу раздела Общее Обсуждение, и там много веток, которые могут считаться ключевыми на форуме (не только в рус части, а вообще на форуме, так как пользователи переводят контент встроенным переводчиком).

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