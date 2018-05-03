Время жизни Грааля.
Мое мнение (когда я тестировал/торговал на 5-ти серверах, и на каждом было от 11 до 15 Метатрейдеров) - то этот срок - три месяца.
"Грааль" ведь торгует часто (несколько раз в неделю как минимум) ..
Помню, даже был такой тест на tsd форуме - "Считаешь, что твой советник прибыльный? Поставь хотя бы на демо, и покажи нам отчет через 3 месяца."
3 месяца был эталон в англ для "граалей" - даже продавцов не допускали продавать свои советники-граали, если у них не было стейтмента торговли за 3 месяца (не бэктеста, а торговли).
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Сейчас ситуация изменилась, и есть такие (и много), кто просто переделывает свои советники из МТ4 на МТ5 для того, чтобы найти настройки оптимизацией с облаком и сделать бэктест с реальными тиками (то есть, сейчас если на МТ5 - то уже не надо ждать 3 месяца торговли).
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Но тогда (это было много лет назад) таких возможностей не было, и просто тупо торговали на демо или реале 3 месяца для доказательства прибыльности.
Были заморочки с тем, "на каком брокере прибыльно", как влияют новости, и "этот трехмесячных стейтмент торговли отфотошоплен."
И главная проблема была тогда (несколько лет назад) - после 3-х месяцев торговли заводили новый счет, и опять на 3 месяца ... потом опять новый счет - и опять на 3 месяца ...
Сейчас все проще с МТ5 и реальными тиками бэктеста.
Если люди создали граальную ТСку они прекращают тут общаться.
Вот и делайте вывод.
А поговорить
Мое мнение (когда я тестировал/торговал на 5-ти серверах, и на каждом было от 11 до 15 Метатрейдеров) - то этот срок - три месяца.
"Грааль" ведь торгует часто (несколько раз в неделю как минимум) ..
Помню, даже был такой тест на tsd форуме - "Считаешь, что твой советник прибыльный? Поставь хотя бы на демо, и покажи нам отчет через 3 месяца."
3 месяца был эталон в англ для "граалей" - даже продавцов не допускали продавать свои советники-граали, если у них не было стейтмента торговли за 3 месяца (не бэктеста, а торговли).
-----------
Сейчас ситуация изменилась, и есть такие (и много), кто просто переделывает свои советники из МТ4 на МТ5 для того, чтобы найти настройки оптимизацией с облаком и сделать бэктест с реальными тиками (то есть, сейчас если на МТ5 - то уже не надо ждать 3 месяца торговли).
-----------
Но тогда (это было много лет назад) таких возможностей не было, и просто тупо торговали на демо или реале 3 месяца для доказательства прибыльности.
Были заморочки с тем, "на каком брокере прибыльно", как влияют новости, и "этот трехмесячных стейтмент торговли отфотошоплен."
И главная проблема была тогда (несколько лет назад) - после 3-х месяцев торговли заводили новый счет, и опять на 3 месяца ... потом опять новый счет - и опять на 3 месяца ...
Сейчас все проще с МТ5 и реальными тиками бэктеста.
Откровенно, не понял. 3 мес срок жизни, и отчет 3 мес. Дык, через 3 мес Грааль уже и не существует.
Вот, специально для темы, сделал тест за 3 мес (см.картинку). Первый месяц вообще какая-то байда, но некритично. А следующие 2 мес: любо-дорого.)
Когда ТС умрет? - А фиг ее знает.) Однако, я считаю это вполне нормальным.)
По х - сделки, по У - профит в пп. графика.
Это я все к тому, что ТС долго не живут, имхо.
Откровенно, не понял. 3 мес срок жизни, и отчет 3 мес. Дык, через 3 мес Грааль уже и не существует.
Вот сделал тест за 3 мес (см.картинку). Первый месяц вообще какая-то байда, но некритично. А следующие 2 мес: любо-дорого.)
Когда ТС умрет? - А фиг ее знает.) Однако, я считаю это вполне нормальным.)
По х - сделки, по У - профит в пп. графика.
Так замечательно. Что хочешь, чтобы было хуже?
Откровенно, не понял. 3 мес срок жизни, и отчет 3 мес. Дык, через 3 мес Грааль уже и не существует.
Вот сделал тест за 3 мес (см.картинку). Первый месяц вообще какая-то байда, но некритично. А следующие 2 мес: любо-дорого.)
Когда ТС умрет? - А фиг ее знает.) Однако, я считаю это вполне нормальным.)
По х - сделки, по У - профит в пп. графика.
Ну вот после 3-х месяцев он и начинает рекламировать ... и там тоже отчет, на четвертый месяц ...
Так замечательно. Что хочешь, чтобы было хуже?
Ниче не хочу. Просто показал тест по теме.
Откровенно, не понял. 3 мес срок жизни, и отчет 3 мес. Дык, через 3 мес Грааль уже и не существует.
Вот сделал тест за 3 мес (см.картинку). Первый месяц вообще какая-то байда, но некритично. А следующие 2 мес: любо-дорого.)
Когда ТС умрет? - А фиг ее знает.) Однако, я считаю это вполне нормальным.)
По х - сделки, по У - профит в пп. графика.
За 3 месяца более 2к сделок. Это более 30 сделок в сутки. Ну что сказать.
На вкус и цвет карандаши разные.
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Здесь много мнений на эту тему - от нескольких лет до вечности.
Мое мнение, если неск месяцев проживет, то и нормально. Как только перестаешь работать - Грааль кончается.
А ваше мнение?