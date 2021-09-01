Подбор конфигурации компьютера (оптимизация экспертов в приоритете) - страница 18

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Georgiy Merts:

Поглядел. Есть.

И тоже рид-онли !

:))))

не может быть такого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


столько палок может быть только если сама Плата еще от Интел, такие раньше точно были, естественно там ВООБЩЕ ничего не регулировалось

 
Fast451:

не может быть такого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

столько палок может быть только если сама Плата еще от Интел, такие раньше точно были, естественно там ВООБЩЕ ничего не регулировалось

Да сам удивляюсь.

Дoхрена установок, а большая часть - рид-онли.

И Core Voltage Control - тоже есть, но тоже рид-онли.

Еще покопаюсь - может быть, надо какие-то установки еще поставить, чтобы можно было менять. 

 
Fast451:

не может быть такого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

столько палок может быть только если сама Плата еще от Интел, такие раньше точно были, естественно там ВООБЩЕ ничего не регулировалось

Ха ! Во фокусы.

Еще раз перешерстил БИОС (UEFI в смысле) - хрен там, почти все настройки read-only.

Стал еще раз читать форумы, и бац - в одном форуме говорится, что с Гигабайтовскими платами поставляется утилита для тонкой подстройки и разгона прямо из Винды.

Глянул на диск - есть такая ! Установил... хм... все те же настройки, что и в БИОСе, но уже не рид-онли, а вроде даже нормально выставляются. Правда, пока не стал жать кнопку "применить". Сейчас поизучаю эту утилиту, посмотрю, а то, может, и действительно, можно будет более тонко турбо-буст настроить.

 

Да, точно.

С помощью утилиты - можно управлять настройками.

По крайней мере, напряжением. Поставил 1,15В вместо 1.2В - все запустилось, но когда запустил LinX - система срубилась. Ну что ж... Можно эксперементировать.

 
Georgiy Merts:

Да, точно.

С помощью утилиты - можно управлять настройками.

По крайней мере, напряжением. Поставил 1,15В вместо 1.2В - все запустилось, но когда запустил LinX - система срубилась. Ну что ж... Можно эксперементировать.

если можно утилитой, то плата на Z чиспете точно бы не стала блокировать, кто ее покупать будет?? надо в ней искать Expert mode, или Noob=false;

проще всего видео посмотреть на ютубе с однотипной платой от гигабайта


вольтаж не фиксировать надо, а отнимать

плата сама регулирует вольтаж от частоты, offset это минус или плюс от этой самой динамики

 
Fast451:

если можно утилитой, то плата на Z чиспете точно бы не стала блокировать, кто ее покупать будет?? надо в ней искать Expert mode, или Noob=false;

проще всего видео посмотреть на ютубе с однотипной платой от гигабайта

вольтаж не фиксировать надо, а отнимать

плата сама регулирует вольтаж от частоты, offset это минус или плюс от этой самой динамики

Да вот же - такой же платой (или хотя бы чипсетом) и с процем "без К" - пока нигде нет обзора. Easy-Expert - установка в БИОСе есть. В Еasy - вобще нет никаких тонких настроек, в Expert - настройки появляются, но они - почему-то реад-онли. Хотя, в виндовой утилите - все те же настройки есть, доступны для изменения, и изменяются. Но - при этом после перезапуска в БИОСе они опять прежние, а лишь после загрузки системы сервис этой утилиты вновь ставит измененные настройки.

Насчет вольтажа - ну, это я просто пока попробовал, будет ли вобще изменяться. Вот, из утилиты - все меняется. Из БИОСа - не могу (не найду где)

 

Подскажите - почему при тесте советника в тестере - задействуются ядра процессора, но не задействуются мощности видеокарты? Получается видеокарта не важна?

Скриншот

 
DarTrader #:

Подскажите - почему при тесте советника в тестере - задействуются ядра процессора, но не задействуются мощности видеокарты? Получается видеокарта не важна?


бездарные разработчик,

но не местные, а с самого начала индустрии пк

--

по разному и считают.

 
DarTrader #:

Подскажите - почему при тесте советника в тестере - задействуются ядра процессора, но не задействуются мощности видеокарты? Получается видеокарта не важна?


Дык оптимизация - это ж не игрухи с навороченной графикой ! 

В принципе, есть такая штука, как CUDA, но работает она только если эксперт о ней "знает", и ее использует. Врядли у тебя такой. Так что выкинь свою видюху, купи проц помощнее, да поядристее - будет полезнее... ну, или переписывай эксперта так, чтобы он использовал CUDA.

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