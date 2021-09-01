Подбор конфигурации компьютера (оптимизация экспертов в приоритете) - страница 18
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Поглядел. Есть.
И тоже рид-онли !
:))))
не может быть такого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
столько палок может быть только если сама Плата еще от Интел, такие раньше точно были, естественно там ВООБЩЕ ничего не регулировалось
не может быть такого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
столько палок может быть только если сама Плата еще от Интел, такие раньше точно были, естественно там ВООБЩЕ ничего не регулировалось
Да сам удивляюсь.
Дoхрена установок, а большая часть - рид-онли.
И Core Voltage Control - тоже есть, но тоже рид-онли.
Еще покопаюсь - может быть, надо какие-то установки еще поставить, чтобы можно было менять.
не может быть такого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
столько палок может быть только если сама Плата еще от Интел, такие раньше точно были, естественно там ВООБЩЕ ничего не регулировалось
Ха ! Во фокусы.
Еще раз перешерстил БИОС (UEFI в смысле) - хрен там, почти все настройки read-only.
Стал еще раз читать форумы, и бац - в одном форуме говорится, что с Гигабайтовскими платами поставляется утилита для тонкой подстройки и разгона прямо из Винды.
Глянул на диск - есть такая ! Установил... хм... все те же настройки, что и в БИОСе, но уже не рид-онли, а вроде даже нормально выставляются. Правда, пока не стал жать кнопку "применить". Сейчас поизучаю эту утилиту, посмотрю, а то, может, и действительно, можно будет более тонко турбо-буст настроить.
Да, точно.
С помощью утилиты - можно управлять настройками.
По крайней мере, напряжением. Поставил 1,15В вместо 1.2В - все запустилось, но когда запустил LinX - система срубилась. Ну что ж... Можно эксперементировать.
Да, точно.
С помощью утилиты - можно управлять настройками.
По крайней мере, напряжением. Поставил 1,15В вместо 1.2В - все запустилось, но когда запустил LinX - система срубилась. Ну что ж... Можно эксперементировать.
если можно утилитой, то плата на Z чиспете точно бы не стала блокировать, кто ее покупать будет?? надо в ней искать Expert mode, или Noob=false;
проще всего видео посмотреть на ютубе с однотипной платой от гигабайта
вольтаж не фиксировать надо, а отнимать
плата сама регулирует вольтаж от частоты, offset это минус или плюс от этой самой динамики
если можно утилитой, то плата на Z чиспете точно бы не стала блокировать, кто ее покупать будет?? надо в ней искать Expert mode, или Noob=false;
проще всего видео посмотреть на ютубе с однотипной платой от гигабайта
вольтаж не фиксировать надо, а отнимать
плата сама регулирует вольтаж от частоты, offset это минус или плюс от этой самой динамики
Да вот же - такой же платой (или хотя бы чипсетом) и с процем "без К" - пока нигде нет обзора. Easy-Expert - установка в БИОСе есть. В Еasy - вобще нет никаких тонких настроек, в Expert - настройки появляются, но они - почему-то реад-онли. Хотя, в виндовой утилите - все те же настройки есть, доступны для изменения, и изменяются. Но - при этом после перезапуска в БИОСе они опять прежние, а лишь после загрузки системы сервис этой утилиты вновь ставит измененные настройки.
Насчет вольтажа - ну, это я просто пока попробовал, будет ли вобще изменяться. Вот, из утилиты - все меняется. Из БИОСа - не могу (не найду где)
Подскажите - почему при тесте советника в тестере - задействуются ядра процессора, но не задействуются мощности видеокарты? Получается видеокарта не важна?
Подскажите - почему при тесте советника в тестере - задействуются ядра процессора, но не задействуются мощности видеокарты? Получается видеокарта не важна?
бездарные разработчик,
но не местные, а с самого начала индустрии пк
--
по разному и считают.
Подскажите - почему при тесте советника в тестере - задействуются ядра процессора, но не задействуются мощности видеокарты? Получается видеокарта не важна?
Дык оптимизация - это ж не игрухи с навороченной графикой !
В принципе, есть такая штука, как CUDA, но работает она только если эксперт о ней "знает", и ее использует. Врядли у тебя такой. Так что выкинь свою видюху, купи проц помощнее, да поядристее - будет полезнее... ну, или переписывай эксперта так, чтобы он использовал CUDA.