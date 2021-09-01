Подбор конфигурации компьютера (оптимизация экспертов в приоритете) - страница 16
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Не покупай на процессорах AMD. Вдруг придется работать в Андроид Студио, у тебя будут проблемы с виртуализацией.
Поздно.
Уже не купил.
Друзья, всем привет. Прошу, подскажите, как мне "включить" все ядра процессора для участия в тестировании и оптимизации экспертов? Я не программист/инженер, поэтому прошу простыми словами подсказать, что изменить в параметрах компьютера или программы MT5, чтобы решить вопрос. Цель - повысить скорость тестировании и оптимизации, если это возможно.
Информация - на скриншоте. Из картинки видно, что остальные 3 ядра - в состоянии ready, и не используются.
Благодарю.
Информация - на скриншоте. Из картинки видно, что остальные 3 ядра - в состоянии ready, и не используются.
Все закладки давай, а не только маленький кусок последней.
Как я вижу - у тебя сейчас проводится один проход, понятное дело, что для этого может использоваться только одно ядро.Все ядра используются тогда, когда у тебя тестируется много проходов - во время оптимизации эксперта.
Друзья, всем привет. Прошу, подскажите, как мне "включить" все ядра процессора для участия в тестировании и оптимизации экспертов? Я не программист/инженер, поэтому прошу простыми словами подсказать, что изменить в параметрах компьютера или программы MT5, чтобы решить вопрос. Цель - повысить скорость тестировании и оптимизации, если это возможно.
Информация - на скриншоте. Из картинки видно, что остальные 3 ядра - в состоянии ready, и не используются.
Благодарю.
Все ядро используются только при оптимизации, при тестировании только одно ядро. У Вас при оптимизации должны работать все ядра, судя по скрину.
Все ядро используются только при оптимизации, при тестировании только одно ядро. У Вас при оптимизации должны работать все ядра, судя по скрину.
При тестировании точно только одно должно быть?
Заранее спасибо.
При тестировании точно только одно должно быть?
Ну сам же прикинь - у тебя эксперт. То есть, последовательность команд. Где каждая последующая - зависит от результата предыдущей. И если последовательность начала выполняться одним ядром - то как ты представляешь себе, что должно при этом делать другое ядро ? Оно и стоит, ждет.
Другое дело, когда у тебя оптимизация - то есть две или более независимых последовательности. Каждая из них - может по-прежнему выполняться только одним ядром. Но, при этом - каждая - своим в одно и то же время. Вот, работа находится для всех ядер.
Ну сам же прикинь - у тебя эксперт. То есть, последовательность команд. Где каждая последующая - зависит от результата предыдущей. И если последовательность начала выполняться одним ядром - то как ты представляешь себе, что должно при этом делать другое ядро ? Оно и стоит, ждет.
Другое дело, когда у тебя оптимизация - то есть две или более независимых последовательности. Каждая из них - может по-прежнему выполняться только одним ядром. Но, при этом - каждая - своим. Вот, работа находится для всех ядер.
При тестировании точно только одно должно быть?
Заранее спасибо.
Точно в обычных условиях, но есть OpenCL, там разработчики вроде как и в тестере обещали поддержку этой технологии...
Ну, системой очень доволен.
Борьба с Вин10 - успешно идет к завершению. Большинство програм, слава Богу, заработали. Замену - никому искать не пришлось, хотя у пары - потребовалось скачать новую версию, а у некоторых - потребовались "танцы с бубном".
Особо обрадовало, что заработала программа Chronocontrol, еще начала 2000х годов - очень опасался, что перестанет работать, а я к ней уже давно привык. Правда, у нее в настройках исчезли некоторые надписи, но я и по памяти помню, что там, а функциональность не нарушилась.
Тестирование ТС для Лиги - тоже радикально ускорилось, прямо на порядок. Теперь - жду от разработчиков нормального сохранения результатов оптимизации, чтобы можно было запускать в пакетном режиме.
Так что, надеюсь, к выходным сформирую полный список "особенностей переустановки", заново переустановлю Вин10, и на этом апгрейд системы можно будет считать законченным.
Занятно, но дал бы сет и время, тогда интересней было бы :) Я сравнил бы со своей мини сеткой.
И почему нет варианта без гипертрейдинга - печально.
+++