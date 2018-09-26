Рубль! Санкции! Что дальше с русской валютой?

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«Черный» понедельник сменился «лихим» вторником, когда оживившийся было на открытии торгов рубль ушел еще дальше в красную зону.

Официальный курс евро, установленный Банком России на 11 апреля, вырос почти на 5 рублей до 76,85 руб., курс доллара — на 3,8 руб. до 62,36 руб.

В ходе торгов цена доллара на пике достигала 63,95 руб., стоимость евро перешагивала рубеж в 78 руб.

Так рынок отреагировал на новые санкции США, которые американский минфин опубликовал 6 апреля. Список лиц и компаний, попавших под ограничения, оказался настолько неожиданным, что изначально ни инвесторы, ни сами фигуранты не смогли оценить всю серьезность ситуации.


 
Михаил Билан:

«Черный» понедельник сменился «лихим» вторником, когда оживившийся было на открытии торгов рубль ушел еще дальше в красную зону.

Официальный курс евро, установленный Банком России на 11 апреля, вырос почти на 5 рублей до 76,85 руб., курс доллара — на 3,8 руб. до 62,36 руб.

В ходе торгов цена доллара на пике достигала 63,95 руб., стоимость евро перешагивала рубеж в 78 руб.

Так рынок отреагировал на новые санкции США, которые американский минфин опубликовал 6 апреля. Список лиц и компаний, попавших под ограничения, оказался настолько неожиданным, что изначально ни инвесторы, ни сами фигуранты не смогли оценить всю серьезность ситуации.


Что сейчас-то обсуждать, что было во вчера. Сегодня доллар-евро вниз пошли.

 
Alexey Volchanskiy:

Что сейчас-то обсуждать, что было во вчера. Сегодня доллар-евро вниз пошли.

скорее рубль укрепился

 
Fast235:

скорее рубль укрепился

Это одно и то же.

 
Alexey Volchanskiy:

Это одно и то же.

ну почему, же вчера рубль пал ко всем валютам, сегодня вырос, а евро и доллар на месте стояли

 
а давайте ещё 200 тем создадим чтобы пояснить что ММ сбрасывал на фундаменте............
 
GhostMan:
а давайте ещё 200 тем создадим чтобы пояснить что ММ сбрасывал на фундаменте............

200 мало, нужно больше, это-же самая нужная тема для трейдинга.

 

Санкции несколько лет, но ощутимое движение только сейчас. Что-то неестественное. На следующем движении вверх буду играть на понижение.

 
Даю 100% что рубль 07.05.2015 (Понедельник) +_- 2-4 дня начнёт слабеть и разница составит в пределах 5 рублей ! Пометьте этот день у себя в календаре. Начните следить за изменение тренда уже 4 мая. Примените индикатор RSI (настройки стандартные) Как только покажет зону мин. смело открывайте на покупку. Пока будет наблюдаться укрепление рубля. Думаю до 60-59руб за 1 $. 
 
Alexey Volchanskiy:

Что сейчас-то обсуждать, что было во вчера. Сегодня доллар-евро вниз пошли.

Вопрос что дальше!!!! Причём тут вчера и завтра? 

 

дело - труба. сливай воду !


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