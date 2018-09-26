Рубль! Санкции! Что дальше с русской валютой?
«Черный» понедельник сменился «лихим» вторником, когда оживившийся было на открытии торгов рубль ушел еще дальше в красную зону.
Официальный курс евро, установленный Банком России на 11 апреля, вырос почти на 5 рублей до 76,85 руб., курс доллара — на 3,8 руб. до 62,36 руб.
В ходе торгов цена доллара на пике достигала 63,95 руб., стоимость евро перешагивала рубеж в 78 руб.
Так рынок отреагировал на новые санкции США, которые американский минфин опубликовал 6 апреля. Список лиц и компаний, попавших под ограничения, оказался настолько неожиданным, что изначально ни инвесторы, ни сами фигуранты не смогли оценить всю серьезность ситуации.
Что сейчас-то обсуждать, что было во вчера. Сегодня доллар-евро вниз пошли.
Что сейчас-то обсуждать, что было во вчера. Сегодня доллар-евро вниз пошли.
скорее рубль укрепился
скорее рубль укрепился
Это одно и то же.
Это одно и то же.
ну почему, же вчера рубль пал ко всем валютам, сегодня вырос, а евро и доллар на месте стояли
а давайте ещё 200 тем создадим чтобы пояснить что ММ сбрасывал на фундаменте............
200 мало, нужно больше, это-же самая нужная тема для трейдинга.
Что сейчас-то обсуждать, что было во вчера. Сегодня доллар-евро вниз пошли.
Вопрос что дальше!!!! Причём тут вчера и завтра?
дело - труба. сливай воду !
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«Черный» понедельник сменился «лихим» вторником, когда оживившийся было на открытии торгов рубль ушел еще дальше в красную зону.
Официальный курс евро, установленный Банком России на 11 апреля, вырос почти на 5 рублей до 76,85 руб., курс доллара — на 3,8 руб. до 62,36 руб.
В ходе торгов цена доллара на пике достигала 63,95 руб., стоимость евро перешагивала рубеж в 78 руб.
Так рынок отреагировал на новые санкции США, которые американский минфин опубликовал 6 апреля. Список лиц и компаний, попавших под ограничения, оказался настолько неожиданным, что изначально ни инвесторы, ни сами фигуранты не смогли оценить всю серьезность ситуации.