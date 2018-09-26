Рубль! Санкции! Что дальше с русской валютой? - страница 8

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Renat Akhtyamov:

судя по картине, сопротивление пока не сформировалось.

скинут баксы по дороже, пойдет вниз

смотреть нужно новости - кто из крупняка и сколько решил продать, почитать про их планы

Хотелось бы знать их планы. Может быть, кто-то из коллег что-то знает? Поделитесь инсайдом, пожалуйста

 
Vadim Zotov:

Хотелось бы знать их планы.

если смотреть на историю, то после флета идет скачок средней велечины в ту же сторону, а потом уже только разворот

так можно тоже понять.

только в этом случае придется все время посматривать в терминал

 

Похоже, волновые закономерности в этот раз выполняются. Отскок от уровня 71 произошел (1.6 фибо от первой волны). Теперь можно к концу октября ждать отката до 65.

Дальше сложнее. Глобальный тренд против рубля, и если не изменится политика, то должен быть рывок вверх (конец октября - начало ноября).

Откат рубля

 

Только что ЦБ РФ решил не менять процентную ставку и рубль стал быстро укрепляться.

Похоже, что до 65 дойдет раньше.

Рубль 65

 

Удачно фиксанулся:


 
Vadim Zotov:

Только что ЦБ РФ решил не менять процентную ставку и рубль стал быстро укрепляться.

Похоже, что до 65 дойдет раньше.


Как это решил не менять, если повысил на 0,25?

 
Vasiliy Sokolov:

Удачно фиксанулся:


Какой у Вас стоп уровень? У меня на Si максимум 200 пунктов...

 
Aleksey Vyazmikin:

Как это решил не менять, если повысил на 0,25?

Не доглядел. Виноват.

 
Vasiliy Sokolov:

Удачно фиксанулся:

А почему не на MetaTrader ?
 
Vadim Zotov:

Не доглядел. Виноват.

А я решил поставить стоп ордера, так-как был узкий канал Дончиана и должны были рвануть на этот раз, так-как перед этим депутат в одной из передач заявила, что ЦБ повысит ставку, а прогнозы всех аналитиков были о том, что ставку не повысят.

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

Si-9.18, M1, 2018.09.16

АО &#39;&#39;Открытие Брокер&#39;&#39;, MetaTrader 5, Real

Вход по Sell Stop в момент решения ЦБ РФ о % ставке

Si-9.18, M1, 2018.09.16, АО &#39;&#39;Открытие Брокер&#39;&#39;, MetaTrader 5, Real


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