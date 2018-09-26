Рубль! Санкции! Что дальше с русской валютой? - страница 8
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судя по картине, сопротивление пока не сформировалось.
скинут баксы по дороже, пойдет вниз
смотреть нужно новости - кто из крупняка и сколько решил продать, почитать про их планы
Хотелось бы знать их планы. Может быть, кто-то из коллег что-то знает? Поделитесь инсайдом, пожалуйста
Хотелось бы знать их планы.
если смотреть на историю, то после флета идет скачок средней велечины в ту же сторону, а потом уже только разворот
так можно тоже понять.
только в этом случае придется все время посматривать в терминал
Похоже, волновые закономерности в этот раз выполняются. Отскок от уровня 71 произошел (1.6 фибо от первой волны). Теперь можно к концу октября ждать отката до 65.
Дальше сложнее. Глобальный тренд против рубля, и если не изменится политика, то должен быть рывок вверх (конец октября - начало ноября).
Только что ЦБ РФ решил не менять процентную ставку и рубль стал быстро укрепляться.
Похоже, что до 65 дойдет раньше.
Удачно фиксанулся:
Только что ЦБ РФ решил не менять процентную ставку и рубль стал быстро укрепляться.
Похоже, что до 65 дойдет раньше.
Как это решил не менять, если повысил на 0,25?
Удачно фиксанулся:
Какой у Вас стоп уровень? У меня на Si максимум 200 пунктов...
Как это решил не менять, если повысил на 0,25?
Не доглядел. Виноват.
Удачно фиксанулся:
Не доглядел. Виноват.
А я решил поставить стоп ордера, так-как был узкий канал Дончиана и должны были рвануть на этот раз, так-как перед этим депутат в одной из передач заявила, что ЦБ повысит ставку, а прогнозы всех аналитиков были о том, что ставку не повысят.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
Si-9.18, M1, 2018.09.16
АО ''Открытие Брокер'', MetaTrader 5, Real
Вход по Sell Stop в момент решения ЦБ РФ о % ставке