Рубль! Санкции! Что дальше с русской валютой? - страница 9

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Aleksey Vyazmikin:

А я решил поставить стоп ордера, так-как был узкий канал Дончиана и должны были рвануть на этот раз, так-как перед этим депутат в одной из передач заявила, что ЦБ повысит ставку, а прогнозы всех аналитиков были о том, что ставку не повысят.


Я приглядываюсь, чтобы с BUY зайти. Думаю подождать пока до 65 опустится. Ниже опуститься вряд-ли ЦБ позволит, не выгодно это ему.

 
Vadim Zotov:

Я приглядываюсь, чтобы с BUY зайти. Думаю подождать пока до 65 опустится. Ниже опуститься вряд-ли ЦБ позволит, не выгодно это ему.

Я купил колы на 69000 - думаю, что можем ещё в ближайшую неделю туда метнуться. Но, нет отрезка ЗЗ на H4 по моей системе, поэтому думаю дабъем и этот вопрос 67-67,4 возможная точка разворота на рост, как минимум на отскок на малых ТФ, который можно будет проторговать.

 
Aleksey Vyazmikin:

Я купил колы на 69000 - думаю, что можем ещё в ближайшую неделю туда метнуться. Но, нет отрезка ЗЗ на H4 по моей системе, поэтому думаю дабъем и этот вопрос 67-67,4 возможная точка разворота на рост, как минимум на отскок на малых ТФ, который можно будет проторговать.

Опционы что-ль? Дык, у вас за неделю распад всю прибыль сожрет.)) Даже если все пойдет в нужном направлении.

 
Yuriy Asaulenko:

Опционы что-ль? Дык, у вас за неделю распад всю прибыль сожрет.)) Даже если пойдет в нужном направлении.

Так зачем мне неделю ждать? Продам на волне к 69, а такая волна будет, а если не будет так и ладно, фьючерс то я буду шортить пока не будет отработана цель на споте.

До этого брал путы, но закрылся слишком рано, а так прибыли могли быть огромными по сравнению с вложениями - 1 к 6 примерно.

 
Ближайшая цель отработана, есть вероятность на коррекцию сегодня на ТФ М15 к 67850.
 

Как и предполагалось выше, рубль укрепился почти до 65.

Теперь важно не прозевать разворот. Может быть, у кого-нибудь есть инсайдерская информация о предпосылках к этому?

Если есть, поделитесь, пожалуйста.

когда разворот?

 
Vadim Zotov:

Я приглядываюсь, чтобы с BUY зайти. Думаю подождать пока до 65 опустится. Ниже опуститься вряд-ли ЦБ позволит, не выгодно это ему.

завтра  возможно ФРС США поднимет ставку.  возможно до 65 не дойдет. 
 
Ramiz Mavludov:
завтра  возможно ФРС США поднимет ставку.  возможно до 65 не дойдет. 

Спасибо!

Похоже, что это действительно даст резкий скачок доллара. Поэтому завтра нужно закупиться до новостей по США.

 
Ramiz Mavludov:
завтра  возможно ФРС США поднимет ставку.  возможно до 65 не дойдет. 

В цене доллара уже заложено повышение ставки, рынок это уже отыграл. Если повысят, то будет небольшое движение, а вот если нет - полёт вниз.

 
Vitaly Muzichenko:

В цене доллара уже заложено повышение ставки, рынок это уже отыграл. Если повысят, то будет небольшое движение, а вот если нет - полёт вниз.

А когда заложили и отыграли? Откуда информация?

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