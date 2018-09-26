Рубль! Санкции! Что дальше с русской валютой? - страница 9
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А я решил поставить стоп ордера, так-как был узкий канал Дончиана и должны были рвануть на этот раз, так-как перед этим депутат в одной из передач заявила, что ЦБ повысит ставку, а прогнозы всех аналитиков были о том, что ставку не повысят.
Я приглядываюсь, чтобы с BUY зайти. Думаю подождать пока до 65 опустится. Ниже опуститься вряд-ли ЦБ позволит, не выгодно это ему.
Я приглядываюсь, чтобы с BUY зайти. Думаю подождать пока до 65 опустится. Ниже опуститься вряд-ли ЦБ позволит, не выгодно это ему.
Я купил колы на 69000 - думаю, что можем ещё в ближайшую неделю туда метнуться. Но, нет отрезка ЗЗ на H4 по моей системе, поэтому думаю дабъем и этот вопрос 67-67,4 возможная точка разворота на рост, как минимум на отскок на малых ТФ, который можно будет проторговать.
Я купил колы на 69000 - думаю, что можем ещё в ближайшую неделю туда метнуться. Но, нет отрезка ЗЗ на H4 по моей системе, поэтому думаю дабъем и этот вопрос 67-67,4 возможная точка разворота на рост, как минимум на отскок на малых ТФ, который можно будет проторговать.
Опционы что-ль? Дык, у вас за неделю распад всю прибыль сожрет.)) Даже если все пойдет в нужном направлении.
Опционы что-ль? Дык, у вас за неделю распад всю прибыль сожрет.)) Даже если пойдет в нужном направлении.
Так зачем мне неделю ждать? Продам на волне к 69, а такая волна будет, а если не будет так и ладно, фьючерс то я буду шортить пока не будет отработана цель на споте.
До этого брал путы, но закрылся слишком рано, а так прибыли могли быть огромными по сравнению с вложениями - 1 к 6 примерно.
Как и предполагалось выше, рубль укрепился почти до 65.
Теперь важно не прозевать разворот. Может быть, у кого-нибудь есть инсайдерская информация о предпосылках к этому?
Если есть, поделитесь, пожалуйста.
Я приглядываюсь, чтобы с BUY зайти. Думаю подождать пока до 65 опустится. Ниже опуститься вряд-ли ЦБ позволит, не выгодно это ему.
завтра возможно ФРС США поднимет ставку. возможно до 65 не дойдет.
Спасибо!
Похоже, что это действительно даст резкий скачок доллара. Поэтому завтра нужно закупиться до новостей по США.
завтра возможно ФРС США поднимет ставку. возможно до 65 не дойдет.
В цене доллара уже заложено повышение ставки, рынок это уже отыграл. Если повысят, то будет небольшое движение, а вот если нет - полёт вниз.
В цене доллара уже заложено повышение ставки, рынок это уже отыграл. Если повысят, то будет небольшое движение, а вот если нет - полёт вниз.
А когда заложили и отыграли? Откуда информация?