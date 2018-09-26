Рубль! Санкции! Что дальше с русской валютой? - страница 7
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Что-то я не вижу, чтобы народ (весь) менял падающие рубли на растущие по отношению к нему доллары и клал их в мешок.
А вы работаете в банке в валютном подразделении?
А вы работаете в банке в валютном подразделении?
Живу рядом с банком, и там самый выгодный курс обмена, чем в других в нашем городе. Проверял.
Очередей не наблюдается
У нас довольно свободно ходя 200-2000. Это у вас банк похоже их просто не заказывает.
у нас в Магнитах исключительно 200 рублевками сдачу выдают месяца 3-4, такое ощущение что именно Магнитам завозят разменные деньги по 200 рублей, у других сетевиков не замечал
хотя наличку народ все реже и реже использует, часто стал видеть карты мир на кассе в очереди
по сабжу, сложно предположить, что вверху задумали - много информации об большой закредитованности населения, деньги дают всем кому не лень на каждом шагу, если доллар быстро отпустить вверх, то получится, что народ в плюсе ибо рубли стали бумагой, а товары купленные за рубли будут дорожать в будущем, но с другой стороны запущены инфляционные процессы на товары ежедневного потребления, т.е. свободных средств у населения все меньше и меньше на руках будет в будущем
у нас в Магнитах исключительно 200 рублевками сдачу выдают месяца 3-4, такое ощущение что именно Магнитам завозят разменные деньги по 200 рублей, у других сетевиков не замечал
хотя наличку народ все реже и реже использует, часто стал видеть карты мир на кассе в очереди
по сабжу, сложно предположить, что вверху задумали - много информации об большой закредитованности населения, деньги дают всем кому не лень на каждом шагу, если доллар быстро отпустить вверх, то получится, что народ в плюсе ибо рубли стали бумагой, а товары купленные за рубли будут дорожать в будущем, но с другой стороны запущены инфляционные процессы на товары ежедневного потребления, т.е. свободных средств у населения все меньше и меньше на руках будет в будущем
Доллар и так уже трудно сдержать: нефтяных доходов остро не хватает на выплаты по внешним долгам. Если произойдёт резкое снижение нефти, а это рано или поздно случится, рубль улетит до 100 с лишним за доллар.
Доллар и так уже трудно сдержать: нефтяных доходов остро не хватает на выплаты по внешним долгам. Если произойдёт резкое снижение нефти, а это рано или поздно случится, рубль улетит до 100 с лишним за доллар.
Ещё год назад говорили что улетит за 100. Что-то никак не долетит.
Доллар и так уже трудно сдержать: нефтяных доходов остро не хватает на выплаты по внешним долгам. Если произойдёт резкое снижение нефти, а это рано или поздно случится, рубль улетит до 100 с лишним за доллар.
В бюджете РФ он и так заложена цена нефти на уровне 40 USD. Так что падение цены на нефть только уменьшать поступления в резервную копилку.
А вот падение цены на нефть точно приведет к снижению добычи нефти в штатах, т.к. рентабельность довольно высокая. И далее...
у нас в Магнитах исключительно 200 рублевки изменяют выдать месяц 3-4, такое ощущение, что именно Магниты приносят изменения денег на 200 рублей, у других сетевиков не заметили
хотя наличные люди все меньше и меньше используются, часто стали видеть карту мира в кассе в очереди
сабжу, трудно предположить, что в верхней части плана - много информации о крупном кредитовании населения, деньги даются всем, кто не ленится на каждом шагу, если доллар быстро отпущен, выясняется, что люди в черном за рубли стали бумажными, а товары, купленные за рубли, будут расти в будущем, но, с другой стороны, начинаются инфляционные процессы для товаров повседневного потребления, то есть свободные деньги от населения меньше и меньше на руках будет в будущем
И зачем нам деньги, нам не нужны деньги, нам нужны деньги, чтобы отдавать кредиты западным людям, но для этого они будут снижать цену своих товаров ниже и ниже, за исключением бензина керосина, пшеницы, газа, они будут направлены на Запад быстрее света, чтобы заполнить карманы, пока они не национализируются, а затем некуда идти - нам придется поставить железный занавес и назад в новый СССР
Сейчас третья волна вверх доходит до фибо-уровня 1.6. Это мощное сопротивление. Если будут действовать рыночные закономерности, то рубль вскоре должен укрепиться хотя бы до 65.
Сейчас третья волна вверх доходит до фибо-уровня 1.6. Это мощное сопротивление. Если будут действовать рыночные закономерности, то рубль вскоре должен укрепиться хотя бы до 65.
судя по картине, сопротивление пока не сформировалось.
скинут баксы по дороже, пойдет вниз
смотреть нужно новости - кто из крупняка и сколько решил продать, почитать про их планы