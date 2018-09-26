Рубль! Санкции! Что дальше с русской валютой? - страница 3
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Брат певец, крутится в высших кругах - киркоров, басков, агутин и тд. Видимо слухи оттуда и пришли)
;)
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Рубль никуда не двинет
Счас сделана ставка на золото, а не на нефть
То есть как минимум рубль уже не сырьевой.
А вот баксик может проинфлировать...
Ахахах))) клоуны тож тут ??
Ну вписал несколько фамилий, и с чего вы решили что они клоуны, брат рассказывал?
;)
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Рубль никуда не двинет
Счас сделана ставка на золото, а не на нефть
То есть как минимум рубль уже не сырьевой.
А вот баксик может проинфлировать...
Ох как сказал) Ну посмотрим кто будет прав.
Продолжаем богатеть или в пн уже откат?
возможно что будет откат, но он будет не существенный. Рост продолжиться
Рано вы вывод сделали уважаемый!
Так Вы определитесь, делать выводы или нет. Сами же сделали вывод о падении рубля в указанные сроки и тут же рано делать выводы пишите.
;)
===
Рубль никуда не двинет
Счас сделана ставка на золото, а не на нефть
То есть как минимум рубль уже не сырьевой.
А вот баксик может проинфлировать...
толку с золота, будут пилять напильником и расплачиваться
Так Вы определитесь, делать выводы или нет. Сами же сделали вывод о падении рубля в указанные сроки и тут же рано делать выводы пишите.
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Рубль! Санкции! Что дальше с русской валютой?
Alexander Bereznyak, 2018.09.09 10:02
из пальца воткнутого в небо...
это комент к этому коменту )) а не на моё заявление
Ну тренд явно бычий
это комент к этому коменту )) а не на моё заявление
Ну вот, блин... Забанили...
Модераторам бы с таким рвением в Сервисдеске работать...