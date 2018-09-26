Рубль! Санкции! Что дальше с русской валютой? - страница 3

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Vitaly Muzichenko:

Брат певец, крутится в высших кругах - киркоров, басков, агутин и тд. Видимо слухи оттуда и пришли) 

;)

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Рубль никуда не двинет

Счас сделана ставка на золото, а не на нефть

То есть как минимум рубль уже не сырьевой.

А вот баксик может проинфлировать...

 
Михаил Билан:

Ахахах))) клоуны тож тут ??

Ну вписал несколько фамилий, и с чего вы решили что они клоуны, брат рассказывал? 


 
Renat Akhtyamov:

;)

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Рубль никуда не двинет

Счас сделана ставка на золото, а не на нефть

То есть как минимум рубль уже не сырьевой.

А вот баксик может проинфлировать...

Ох как сказал) Ну посмотрим кто будет прав. 

 
Продолжаем богатеть или в пн уже откат?
 
transcendreamer:
Продолжаем богатеть или в пн уже откат?

возможно что будет откат, но он будет не существенный. Рост продолжиться 

 
Михаил Билан:

Рано вы вывод сделали уважаемый!  

Так Вы определитесь, делать выводы или нет. Сами же сделали вывод  о падении рубля в указанные сроки и тут же рано делать выводы пишите.

 
Renat Akhtyamov:

;)

===

Рубль никуда не двинет

Счас сделана ставка на золото, а не на нефть

То есть как минимум рубль уже не сырьевой.

А вот баксик может проинфлировать...

толку с золота, будут пилять напильником и расплачиваться

 
Alexandr Saprykin:

Так Вы определитесь, делать выводы или нет. Сами же сделали вывод  о падении рубля в указанные сроки и тут же рано делать выводы пишите.

это комент к этому коменту )) а не на моё заявление

 

Ну тренд явно бычий

дневно

 
Михаил Билан:

это комент к этому коменту )) а не на моё заявление

Ну вот, блин... Забанили...

Модераторам бы с таким рвением в Сервисдеске работать...

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