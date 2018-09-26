Рубль! Санкции! Что дальше с русской валютой? - страница 6
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В ближайшие 2 месяца рубль очень сильно ослабнет! Открывайте позицию Buy по паре usd|rur.
Уже в середине сентября цена начнёт расти до 76р за один доллар. К концу года приблизительная стоимость рубля составит 112-123р за бакс
Просто еще со средних веков или даже с античности все знают что обесценивать собственную валюту выгодно,
кому выгодно - князю, царю, или монетному двору при царе - тому кто её "создаёт" для расчётов, чтобы обесценить свои пассивы,
ничего не поменялось и сейчас.
CFTC: спекулянты ставят на рост курса рубля к доллару ровно год — за это время он снизился на 22%
Чисто технически можно предположить что не сразу улетит, а возможно будет какая-то промежуточная коррекция...
имхо, до марта 2019, далеко не улетит, будут продолжать сливать запасы.
Чисто технически можно предположить что не сразу улетит, а возможно будет какая-то промежуточная коррекция...
ну да, до ноября, когда будет второй пакет санкций.
Самое интересное, что успели посмотреть на 200- и 2000-рублевки.
Но они точно также быстро испарились, как и появились.
Так что, возможно что не будет никаких взлетов и падений.
Флет
С момента создания любая валюта падает. В этом суть фиатных валют, они должны обслуживать растущий рынок, и поддерживать этот рост.
А без инфляции это невозможно. Кстати именно поэтому в 2011-м (Когда Экспер всем в уши вкладывал мысль про Биток) я скептически относился к перспективам Битка как мировой валюты. Без инфляции нет роста, а без роста народ просто выймет все монеты из оборота и положит в мешок. Зачем куда то вкладывать если завтра монета будет дороже чем сегодня.
А нам все талдычат и талдычат, что деньги это капитал, держитесь за капитал, берегите его не шикуйте, не лезьте в долги наращивайте и храните и будет вам счастье...а фиатные деньги, это значит не капитал, а постоянно падающий виртуальный номинал, скоропортящийся продукт, сегодня столько завтра уже ничего...и значит, важна скорость употребления этого капитала, скорость оборота, чем и живет Америка с её неимоверной свободой в скорости употребления неограниченного никакими рамками неимоверного капитала, т.е. любое количество денег под стоящую идею, только чтоб было движение вперед к победе капитализма...)) как говорится, никакой политики - только бизнес, а при чем здесь политика. хочешь быть рабом и жить в окружении рабов - держись за кубышку, хочешь быть свободным - быстро употреби ея с пользой для себя и для людей... великая засуха-депрессия видимо послужила им весьма хорошо запомнившимся уроком...а кто и что их можно сказать спасло от полного краха их системы...
Самое интересное, что успели посмотреть на 200- и 2000-рублевки.
Но они точно также быстро испарились, как и появились.
Так что, возможно что не будет никаких взлетов и падений.
Флет
У нас довольно свободно ходя 200-2000. Это у вас банк похоже их просто не заказывает.
Без инфляции нет роста, а без роста народ просто выймет все монеты из оборота и положит в мешок. Зачем куда то вкладывать если завтра монета будет дороже чем сегодня.
Что-то я не вижу, чтобы народ (весь) менял падающие рубли на растущие по отношению к нему доллары и клал их в мешок.