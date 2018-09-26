Рубль! Санкции! Что дальше с русской валютой? - страница 2
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дело - труба. сливай воду !
мы все умрем? а сколько раз?
Уже в середине сентября цена начнёт расти до 76р за один доллар. К концу года приблизительная стоимость рубля составит 112-123р за бакс.
В ближайшие 2 месяца рубль очень сильно ослабнет! Открывайте позицию Buy по паре usd|rur.
Уже в середине сентября цена начнёт расти до 76р за один доллар. К концу года приблизительная стоимость рубля составит 112-123р за бакс.
Откуда такие сведения?
Откуда такие сведения?
из пальца воткнутого в небо...
Откуда такие сведения?
Брат певец, крутится в высших кругах - киркоров, басков, агутин и тд. Видимо слухи оттуда и пришли)
В ближайшие 2 месяца рубль очень сильно ослабнет! Открывайте позицию Buy по паре usd|rur.
Уже в середине сентября цена начнёт расти до 76р за один доллар. К концу года приблизительная стоимость рубля составит 112-123р за бакс.
Ну что ж, запоминаем этот прогноз. Посмотрим, что будет в конце года.
Ну что ж, запоминаем этот прогноз. Посмотрим, что будет в конце года.
Рано вы вывод сделали уважаемый!
Рано вы вывод сделали уважаемый!
То есть, как ? Написано четко - "в середине сентября" и "к концу года". Учитывая индикатор, который предполагается продавать за $5K - прогноз имеет очень высокую вероятность. Отсчет пошел. Посмотрим.
Брат певец, крутится в высших кругах - киркоров, басков, агутин и тд. Видимо слухи оттуда и пришли)
Ахахах))) клоуны тож тут ??