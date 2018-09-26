Рубль! Санкции! Что дальше с русской валютой? - страница 2

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Определённо лучше талеры пока попридержать а то новая порция санкций на подходе
 
Denis Sartakov:

дело - труба. сливай воду !


мы все умрем? а сколько раз?

 
В ближайшие 2 месяца рубль очень сильно ослабнет! Открывайте позицию Buy по паре usd|rur. 
Уже в середине сентября цена начнёт расти до 76р за один доллар. К концу года приблизительная стоимость рубля составит 112-123р за бакс.
 
Михаил Билан:
В ближайшие 2 месяца рубль очень сильно ослабнет! Открывайте позицию Buy по паре usd|rur. 
Уже в середине сентября цена начнёт расти до 76р за один доллар. К концу года приблизительная стоимость рубля составит 112-123р за бакс.


Откуда такие сведения?

 
Alexandr Saprykin:

Откуда такие сведения?

из пальца воткнутого в небо...

 
Alexandr Saprykin:

Откуда такие сведения?

Брат певец, крутится в высших кругах - киркоров, басков, агутин и тд. Видимо слухи оттуда и пришли) 

 
Михаил Билан:
В ближайшие 2 месяца рубль очень сильно ослабнет! Открывайте позицию Buy по паре usd|rur. 
Уже в середине сентября цена начнёт расти до 76р за один доллар. К концу года приблизительная стоимость рубля составит 112-123р за бакс.

Ну что ж, запоминаем этот прогноз. Посмотрим, что будет в конце года.

 
Georgiy Merts:

Ну что ж, запоминаем этот прогноз. Посмотрим, что будет в конце года.

Рано вы вывод сделали уважаемый!  

 
Михаил Билан:

Рано вы вывод сделали уважаемый!  

То есть, как ? Написано четко - "в середине сентября" и "к концу года".  Учитывая индикатор, который предполагается продавать за $5K - прогноз имеет очень высокую вероятность. Отсчет пошел. Посмотрим. 

 
Vitaly Muzichenko:

Брат певец, крутится в высших кругах - киркоров, басков, агутин и тд. Видимо слухи оттуда и пришли) 

Ахахах))) клоуны тож тут ??

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