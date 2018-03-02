возможно ли считывание экрана через МТ

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Вот возник такой вопрос:

Касается всех кто знает Мт изнутри,  только без споров, а на основе личных убеждений.... нет смысла спорить...

 Возможно ли брокеру видеть что делает на экране трейдер, т.е. какими индюками пользуется , тех анализ на экране считывать, ну и прочее, Ну если предст вить что хочет как либо понять  что делает тот или иной трейдер?

сделать программу которая будет в точности копировать  все действия на компе дублере .

По моим наблюдениям трейдеры которые зарабатывают на форексе,  что косается торговли ( а не анализа или индикаторов) работают руками а не экспертами или роботами, т.е. экспер и роботы это начинающий трейдер.  и при такой торговле много не заработаешь... т.е. сольешся в любом случаее.. главный эксперт это опыт и мозг трейдера.....

Спасибо.
 
otaras76:
Вот возник такой вопрос:

Касается всех кто знает Мт изнутри,  только без споров, а на основе личных убеждений.... нет смысла спорить...

 Возможно ли брокеру видеть что делает на экране трейдер, т.е. какими индюками пользуется , тех анализ на экране считывать, ну и прочее, Ну если предст вить что хочет как либо понять  что делает тот или иной трейдер?

сделать программу которая будет в точности копировать  все действия на компе дублере .

По моим наблюдениям трейдеры которые зарабатывают на форексе,  что косается торговли ( а не анализа или индикаторов) работают руками а не экспертами или роботами, т.е. экспер и роботы это начинающий трейдер.  и при такой торговле много не заработаешь... т.е. сольешся в любом случаее.. главный эксперт это опыт и мозг трейдера.....

Спасибо.

В корне не верно. Робот может сделать то что человеку не посильно. Например не проспать сигнал. :-)

 
Mihail Marchukajtes:

В корне не верно. Робот может сделать то что человеку не посильно. Например не проспать сигнал. :-)

 тема и вопрос не в этом, нельзя говорить в КОРНЕ. потому что у человек больше приемуществ чем у робота, вот по этому В КОРНЕ с вами не согласен.

 по опыту знаю что сигнал трудно  прозевать, так как он формируется не один час, а что бы  не проспать сигнал нужно в терминале выставить АЛерт.. реально помогает...
 
otaras76:

руками так напипсовать сложно будет :)


 
Andy Sanders:

руками так напипсовать сложно будет :)


Лучше скажите какой по счету депозит напипсовываете?  НО тема то другая....

если бы у меня было всего 2-3 года стажа на форекс я бы вам искренне завидовал, а так могу только посочувствовать.

 

Если на свой компьютер Вы ставите чужую программу, она может почти все. Тем более, по отношению к исполняемому в ней самой.

 
otaras76:
Вот возник такой вопрос:

Касается всех кто знает Мт изнутри,  только без споров, а на основе личных убеждений.... нет смысла спорить...

 Возможно ли брокеру видеть что делает на экране трейдер, т.е. какими индюками пользуется , тех анализ на экране считывать, ну и прочее, Ну если предст вить что хочет как либо понять  что делает тот или иной трейдер?

сделать программу которая будет в точности копировать  все действия на компе дублере .

По моим наблюдениям трейдеры которые зарабатывают на форексе,  что косается торговли ( а не анализа или индикаторов) работают руками а не экспертами или роботами, т.е. экспер и роботы это начинающий трейдер.  и при такой торговле много не заработаешь... т.е. сольешся в любом случаее.. главный эксперт это опыт и мозг трейдера.....

Спасибо.
Это как говорится, если у вас нет паранойи, это не значит , что за вами не следят))

В таком случае вы можете взять два терминала. На одном торгуете, на втором делаете анализ. Для верочки, на втором заливайте немного денег и по чуть-чуть сливайте. И комар носа не подточит)
 
otaras76:
Вот возник такой вопрос:

Касается всех кто знает Мт изнутри,  только без споров, а на основе личных убеждений.... нет смысла спорить...

 Возможно ли брокеру видеть что делает на экране трейдер, т.е. какими индюками пользуется , тех анализ на экране считывать, ну и прочее, Ну если предст вить что хочет как либо понять  что делает тот или иной трейдер?

сделать программу которая будет в точности копировать  все действия на компе дублере .

По моим наблюдениям трейдеры которые зарабатывают на форексе,  что косается торговли ( а не анализа или индикаторов) работают руками а не экспертами или роботами, т.е. экспер и роботы это начинающий трейдер.  и при такой торговле много не заработаешь... т.е. сольешся в любом случаее.. главный эксперт это опыт и мозг трейдера.....

Спасибо.

В самой Windows есть удаленный помощник. Есть другие программы. В skype можно показать свой экран. Средства видеть экран трейдера у брокера есть.

Брокеру доступны все команды, посылаемые трейдером на сервер. Он может их копировать. Видеть экран трейдера - брокеру излишне.

По статистике 95% (или около того) трейдеров сливают. Робот, эксперт - последняя надежда, умирающая медленно и потому долго

 
otaras76:

 тема и вопрос не в этом, нельзя говорить в КОРНЕ. потому что у человек больше приемуществ чем у робота, вот по этому В КОРНЕ с вами не согласен.

 по опыту знаю что сигнал трудно  прозевать, так как он формируется не один час, а что бы  не проспать сигнал нужно в терминале выставить АЛерт.. реально помогает...

Интересно услышать какие????

Считаю что у робота больше преимуществ чем у человека. Не устаёт и не ошибается. Нет эмоций, только холодный расчёт и т.д.

 
otaras76:
Вот возник такой вопрос:

Касается всех кто знает Мт изнутри,  только без споров, а на основе личных убеждений.... нет смысла спорить...

 Возможно ли брокеру видеть что делает на экране трейдер, т.е. какими индюками пользуется , тех анализ на экране считывать, ну и прочее, Ну если предст вить что хочет как либо понять  что делает тот или иной трейдер?

сделать программу которая будет в точности копировать  все действия на компе дублере .

По моим наблюдениям трейдеры которые зарабатывают на форексе,  что косается торговли ( а не анализа или индикаторов) работают руками а не экспертами или роботами, т.е. экспер и роботы это начинающий трейдер.  и при такой торговле много не заработаешь... т.е. сольешся в любом случаее.. главный эксперт это опыт и мозг трейдера.....

Спасибо.
то есть метаквоты увидят, что вы прибыльно торгуете и будут копировать ваши сделки?

так у них есть 4 000 сигналов, они могут увидеть кто там прибыльно торгует и подписаться на его сигнал)

такая паранойя была актуальной до того, как сделали сервис сигналов.
 
Vladimir:

Если на свой компьютер Вы ставите чужую программу, она может почти все. Тем более, по отношению к исполняемому в ней самой.

Если не использует ДЛЛ - то неверно. А использование ДЛЛ вы увидете при установке, к тому же можно их отключить в настройках терминала.

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