возможно ли считывание экрана через МТ
Вот возник такой вопрос:
Касается всех кто знает Мт изнутри, только без споров, а на основе личных убеждений.... нет смысла спорить...
Возможно ли брокеру видеть что делает на экране трейдер, т.е. какими индюками пользуется , тех анализ на экране считывать, ну и прочее, Ну если предст вить что хочет как либо понять что делает тот или иной трейдер?
сделать программу которая будет в точности копировать все действия на компе дублере .
По моим наблюдениям трейдеры которые зарабатывают на форексе, что косается торговли ( а не анализа или индикаторов) работают руками а не экспертами или роботами, т.е. экспер и роботы это начинающий трейдер. и при такой торговле много не заработаешь... т.е. сольешся в любом случаее.. главный эксперт это опыт и мозг трейдера.....Спасибо.
В корне не верно. Робот может сделать то что человеку не посильно. Например не проспать сигнал. :-)
В корне не верно. Робот может сделать то что человеку не посильно. Например не проспать сигнал. :-)
тема и вопрос не в этом, нельзя говорить в КОРНЕ. потому что у человек больше приемуществ чем у робота, вот по этому В КОРНЕ с вами не согласен.
руками так напипсовать сложно будет :)
Лучше скажите какой по счету депозит напипсовываете? НО тема то другая....
если бы у меня было всего 2-3 года стажа на форекс я бы вам искренне завидовал, а так могу только посочувствовать.
Если на свой компьютер Вы ставите чужую программу, она может почти все. Тем более, по отношению к исполняемому в ней самой.
Вот возник такой вопрос:
Касается всех кто знает Мт изнутри, только без споров, а на основе личных убеждений.... нет смысла спорить...
Возможно ли брокеру видеть что делает на экране трейдер, т.е. какими индюками пользуется , тех анализ на экране считывать, ну и прочее, Ну если предст вить что хочет как либо понять что делает тот или иной трейдер?
сделать программу которая будет в точности копировать все действия на компе дублере .
По моим наблюдениям трейдеры которые зарабатывают на форексе, что косается торговли ( а не анализа или индикаторов) работают руками а не экспертами или роботами, т.е. экспер и роботы это начинающий трейдер. и при такой торговле много не заработаешь... т.е. сольешся в любом случаее.. главный эксперт это опыт и мозг трейдера.....Спасибо.
В таком случае вы можете взять два терминала. На одном торгуете, на втором делаете анализ. Для верочки, на втором заливайте немного денег и по чуть-чуть сливайте. И комар носа не подточит)
Вот возник такой вопрос:
Касается всех кто знает Мт изнутри, только без споров, а на основе личных убеждений.... нет смысла спорить...
Возможно ли брокеру видеть что делает на экране трейдер, т.е. какими индюками пользуется , тех анализ на экране считывать, ну и прочее, Ну если предст вить что хочет как либо понять что делает тот или иной трейдер?
сделать программу которая будет в точности копировать все действия на компе дублере .
По моим наблюдениям трейдеры которые зарабатывают на форексе, что косается торговли ( а не анализа или индикаторов) работают руками а не экспертами или роботами, т.е. экспер и роботы это начинающий трейдер. и при такой торговле много не заработаешь... т.е. сольешся в любом случаее.. главный эксперт это опыт и мозг трейдера.....Спасибо.
В самой Windows есть удаленный помощник. Есть другие программы. В skype можно показать свой экран. Средства видеть экран трейдера у брокера есть.
Брокеру доступны все команды, посылаемые трейдером на сервер. Он может их копировать. Видеть экран трейдера - брокеру излишне.
По статистике 95% (или около того) трейдеров сливают. Робот, эксперт - последняя надежда, умирающая медленно и потому долго
тема и вопрос не в этом, нельзя говорить в КОРНЕ. потому что у человек больше приемуществ чем у робота, вот по этому В КОРНЕ с вами не согласен.
Интересно услышать какие????
Считаю что у робота больше преимуществ чем у человека. Не устаёт и не ошибается. Нет эмоций, только холодный расчёт и т.д.
Вот возник такой вопрос:
Касается всех кто знает Мт изнутри, только без споров, а на основе личных убеждений.... нет смысла спорить...
Возможно ли брокеру видеть что делает на экране трейдер, т.е. какими индюками пользуется , тех анализ на экране считывать, ну и прочее, Ну если предст вить что хочет как либо понять что делает тот или иной трейдер?
сделать программу которая будет в точности копировать все действия на компе дублере .
По моим наблюдениям трейдеры которые зарабатывают на форексе, что косается торговли ( а не анализа или индикаторов) работают руками а не экспертами или роботами, т.е. экспер и роботы это начинающий трейдер. и при такой торговле много не заработаешь... т.е. сольешся в любом случаее.. главный эксперт это опыт и мозг трейдера.....Спасибо.
так у них есть 4 000 сигналов, они могут увидеть кто там прибыльно торгует и подписаться на его сигнал)
такая паранойя была актуальной до того, как сделали сервис сигналов.
Если на свой компьютер Вы ставите чужую программу, она может почти все. Тем более, по отношению к исполняемому в ней самой.
Если не использует ДЛЛ - то неверно. А использование ДЛЛ вы увидете при установке, к тому же можно их отключить в настройках терминала.
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Касается всех кто знает Мт изнутри, только без споров, а на основе личных убеждений.... нет смысла спорить...
Возможно ли брокеру видеть что делает на экране трейдер, т.е. какими индюками пользуется , тех анализ на экране считывать, ну и прочее, Ну если предст вить что хочет как либо понять что делает тот или иной трейдер?
сделать программу которая будет в точности копировать все действия на компе дублере .
По моим наблюдениям трейдеры которые зарабатывают на форексе, что косается торговли ( а не анализа или индикаторов) работают руками а не экспертами или роботами, т.е. экспер и роботы это начинающий трейдер. и при такой торговле много не заработаешь... т.е. сольешся в любом случаее.. главный эксперт это опыт и мозг трейдера.....Спасибо.