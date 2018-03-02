возможно ли считывание экрана через МТ - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не частый я гость здесь . нет времени все читать да и желания тоже. так как в большей степени все здесь шизофрения.... т.е. все что больше двух раз это уже мания приследования, заработать на форексе, сделать робота, найти еще что либо, да куча всякого к которому проявляет человек интерес при чем не однократно....
а как закрыть тему..? ибо унесет всех в лес да по дрова... т.е каждый верит во что то, и каждый сидит на чем то..... вот при этом происходит обмен мнениями.
Такие темы медленно уходят за прелел экрана сами.
И это пройдет.
(с) ...
Все это было бы смешно... Но Сноуден утверждает, что оно может добраться до любого. Наверное тут нужно говорить о всех крупных конторах. И сама возможность слежки очень коробит людей - каждому нужно личное психологическое пространство. Как там в "Побег из Шоушенка" - "Внутри каждого из нас есть место, куда никто не может добраться". А все эти гаджеты скукоживают это место (в крайней форме может дойти до луддизма). И чем дальше, тем чаще люди будут задаваться подобными вопросами.
otaras76:
Очень сложно бороться с навязчивыми идеями (Посмотрите фильм "Начало" с Леонардо Ди Каприо, там тема силы идеи классно раскрывается). Попробуйте устранить источник раздражения. Как вариант - используйте несколько терминалов (чтобы наверняка, возьмите разных брокеров). Один для анализа, второй для торговли. При таком раскладе вам будет спокойнее.
Можно проще, если уж все ДЦ под подозрением. Скачать терминал напрямую с MQ и на нем вести торговлю. )))
Можно проще, если уж все ДЦ под подозреним. Скачать терминал напрямую с MQ и на нем вести торговлю. )))
Ага. Да ещё и на демо-счёте от MQ. Тогда 100% никто следить не будет из ДЦ.
Ага. Да ещё и на демо-счёте от MQ. Тогда 100% никто следить не будет из ДЦ.
А еще лучше отдельный ноут, чтобы небыло подключения к интернету. И руками вбивать котировки каждый день!
Кстати самый оптимальный вариант. Всегда можно вбить те которые выведут в плюс ))))
:))) можно включить религиозную фантазию, но с обратной стороны.
Крутой хакер или группа хакеров, ломает проход в MQ а значит в любой ДЦ , И при желании ставит в ДЦ свою серверную часть, да да, он настолько крут, что ежедневно ходит прямо на персоналтные компы разработчиков и имеет самые свежие исходники последних версий терминала. Он настолько проник в MQ, что любая версия терминала уже при компиляции подключает его черный код, позволяющий ему контролировать даже вебкамеры на компах с терминалом. Когда ложитесь спать, помните он смотрит на вас, не помешает заклеить вебкамеру обычной непрозрачной бумагой. И естесвенно именно он имеет шанс смотреть на экраны всех трейдеров мира использующих MQ, тырить гениальные советники и индикаторы.
ну как сценарий?
Верую, что они есть!!! Ведь недаром ходят слухи, что Линус Торвальдс компилирует сборки Линукс в голове. А все почему - а в целях безопасности! И не забываем про шапочку из фольги. И к батарее заземлиться медной шиной не менее 10 кв.мм.
Что ж, бывает. Поэтому даю ссылку https://b2broker.net/main/api/#variants, на русском языке, и даже часть рекламы приведу явно.
WEB API MT4/MT5 – наша собственная разработка
Создавая этот продукт, мы думали о том, как сделать настройку и установку максимально простой, и при этом решить ряд проблем.
Web API MT 4/5 позволит:
А Вы действительно не разу не слышали об API сервера MT и о том, что в ДЦ есть рабочие места для программистов-разработчиков? Удивительно...
Про АПИ сервера я знаю, были плагины давно для МТ4, за их использование GC оштрафовали лет 8 назад, видел постановление суда. И что?
И как вообще относится Web API к серверным плагинам?
Все, надоело воду в ступе молоть. Тут 95% сольются без всяких козней со стороны ДЦ, ЦРУ, АНБ и репликтоидов.
и после всего высказанного меня пытались обвинить в весеннем обострении...
Ну все хватит завязывайте..