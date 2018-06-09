Отключение WebMoney. - страница 2

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Evgeniy Zhdan:
А какая же будет альтернатива? Вебмани лично для меня самая удобная. 

Она не просто самая удобная, она единственно подходящая, все остальные - какое-то подобие ПС

 

а когда-то на неё полагались как на "стержень платежей"

https://www.mql5.com/ru/forum/6834/page3#comment_204887

что-то с сервисом работа???
что-то с сервисом работа???
  • 2012.06.03
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: что-то с сервисом работа???
 
Alexandr Bryzgalov:

а когда-то на неё полагались как на "стержень платежей"

https://www.mql5.com/ru/forum/6834/page3#comment_204887

Скорей всего, брыкается сама Вебмани.

 

Товарищи администраторы, какая будет альтернатива электронных платёжных систем для ввода и вывода средств.

В текущее время электронных систем полно вокруг, и выбрать есть с чего, и даже не одну, а несколько, сайт ведь напрямую связан с расчётами!

Ждём ответ, спасибо! 

 
Evgeniy Zhdan:

Скорей всего, брыкается сама Вебмани.

так же думаю, они те еще параноики
[Удален]  
Альтернативы однозначно нужны! Через ВМ можно было выводить почти без комиссии в итоге.
 
Evgeniy Zhdan:
А какая же будет альтернатива? Вебмани лично для меня самая удобная. 

Альтернатива будет, но явно дороже :) mql5 на всем должен заработать.

Вебмани однозначно удобнее как для вводов средств, так и для вывода.

 
И это переживём.
 
Народу лень погуглить "проблемы с webmoney 2018" )))) Как же вы программы-то пишете?
 
Alexey Volchanskiy:
Народу лень погуглить "проблемы с webmoney 2018" )))) Как же вы программы-то пишете?

Никаких проблем нет

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