Отключение WebMoney. - страница 2
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А какая же будет альтернатива? Вебмани лично для меня самая удобная.
Она не просто самая удобная, она единственно подходящая, все остальные - какое-то подобие ПС
а когда-то на неё полагались как на "стержень платежей"
https://www.mql5.com/ru/forum/6834/page3#comment_204887
а когда-то на неё полагались как на "стержень платежей"
https://www.mql5.com/ru/forum/6834/page3#comment_204887
Скорей всего, брыкается сама Вебмани.
Товарищи администраторы, какая будет альтернатива электронных платёжных систем для ввода и вывода средств.
В текущее время электронных систем полно вокруг, и выбрать есть с чего, и даже не одну, а несколько, сайт ведь напрямую связан с расчётами!
Ждём ответ, спасибо!
Скорей всего, брыкается сама Вебмани.
А какая же будет альтернатива? Вебмани лично для меня самая удобная.
Альтернатива будет, но явно дороже :) mql5 на всем должен заработать.
Вебмани однозначно удобнее как для вводов средств, так и для вывода.
Народу лень погуглить "проблемы с webmoney 2018" )))) Как же вы программы-то пишете?
Никаких проблем нет