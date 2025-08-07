Как привлечь подписчиков на сигнал ? - страница 2
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Немного юмора.
Чтобы привлечь подписчиков на сигнал, он должен быть бесплатным, это подтверждает сервис сигналов ))
Наверное ведь не зря центовые сигналы неожиданно стали бесплатными без всякого предупреждения ))
Как привлечь подписчиков на сигнал ?
Заставить. )
Немного юмора.
Чтобы привлечь подписчиков на сигнал, он должен быть бесплатным, это подтверждает сервис сигналов ))
Наверное ведь не зря центовые сигналы неожиданно стали бесплатными без всякого предупреждения ))
Давно пора было.. центовый счет = демо счет. Подобные счета тут не одну сотню подписчиков обобрали до нитки )
Еще нужно ввести возможность для сигнальщика застраховать подписчиков следующим образом: Сигнальщик указывает количество n застрахованных подписчиков и на его счету блокируется n*100$. После того, как наберется n подписчиков дальнейшая подписка блокируется до увеличения n. В случае убытка в течение месяца: подписчикам возвращаются убытки до 100$, которые снимаются со счета сигнальщика из заблокированной суммы а сам сигнал блокируется. Система приведет к тому, что количество дохлых сигналов уменьшится. Количество подписчиков резко возрастет, чего и жаждет автор темы, т.е. ТС
Если только на добровольной основе для провайдеров сигналов. И сумма не фиксированная.
Иначе сервис копирования еще больше потеряет свою привлекательность и конкурентно-способность.
Как привлечь подписчиков на сигнал ?
Фигнявопрос.
Эквити от $1K, просадки не более 10%, прибыль не менее 10% в месяц - и так хотя бы год - и ты превысишь показатели легендарного CALM.
Ну а если у тебя дерьмосигнал, который предназначен лишь для "окучивания лохов" - то, понятно, привлечь их будет непросто, лохов не сильно много, на всех сигнальщиков не хватает.
Чтобы набрать много подписчиков, нужно чтобы ваш сигнал существовал более года с минимальной просадкой. Доходность каждый месяц должна быть равномерной. График доходности должен быть с плавной линией вверх без видимых просадок.
Ничего подобного.. Тут есть счета с доходность 2-3% в мес. на протяжении пары лет и подписчиков там по нулям как ни странно, ну или же 1-2 подписчика, которые по итогу взяв подписку на месяц потом отписываются, т.к. просадка за месяц бывает более этой самой доходности. Получается простая трата времени.
Фигнявопрос.
Эквити от $1K, просадки не более 10%, прибыль не менее 10% в месяц - и так хотя бы год - и ты превысишь показатели легендарного CALM.
Ну а если у тебя дерьмосигнал, который предназначен лишь для "окучивания лохов" - то, понятно, привлечь их будет непросто, лохов не сильно много, на всех сигнальщиков не хватает.
Если бы подписчики изучали статистику для начала, а не подписывались на этот cal только по числу подписавшихся, они бы прекрасно понимали что это тот еще фрукт и никаких там сверх показателей и близко не было - сплошное пересиживание просадок и мизерная прибыль. Все велись только лишь на число подписчиков, которое попросту уже было вирусным.
Если бы подписчики изучали статистику для начала, а не подписывались на этот cal только по числу подписавшихся, они бы прекрасно понимали что это тот еще фрукт и никаких там сверх показателей и близко не было - сплошное пересиживание просадок и мизерная прибыль. Все велись только лишь на число подписчиков, которое попросту уже было вирусным.
Сервис сам раскрутил этот сигнал, держа его первым в рейтинге. Когда я пытался поднять эту тему, указав, что у первого в рейтинге за полгода 5% прибыли, модератор на меня наехал, обвинил во лжи, забанил и удалил тему, так, что в сервисдеск было несчем обратиться. Может опять забанят. Ну и ... ладно. По итогу-то я оказался прав: его подписчики потеряли доверие к сервису, больше не вернутся и другим закажут. Сейчас жди, когда все это забудется. Тогда по вопросам определения рейтинга многие поднимали вопросы. Так никто не хотел слушать. В итоге все-таки переделали, хотя до совершенства еще далеко. Я не знаю другого места, где критерии определения рейтинга держатся в секрете, объясняя это тем, что провайдеры будут подгонять показатели под рейтинг. А чем это плохо? Тем более, что они и так стараются это делать. Только со временем начинаешь понимать, что если полностью подгонишь, то вряд ли сигнал станет привлекательным для подписчиков. Один из примеров: из-за того, что пришлось восстанавливаться и идти вперед после значительной просадки по балансу, прибыль за месяц превысила 50%, резко упала надежность сигнала (заметте: не в момент просадки, а после восстановления) и, соответственно, упал рейтинг. Сейчас, чтобы восстановить рейтинг, надо всего лишь на несколько дней остановить торговлю. Разве это есть хорошо?
Еще: Когда доску переделали, подписчикам выбирать стало легче. А если бы на иконе отражалась не только прибыль и неизвестно как определяемая надежность, а еще несколько ключевых показателей, выбирать было бы проще и быстрее.