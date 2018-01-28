Какие вы знаете КРАСИВЫЕ индикаторы? - страница 3
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кто где сказал и где это написано?
мои сообщения даже бесплатных программ сразу удаляются , а потом много пояснений на тему Рекламы себя любимого и бан, за пререкании модератору :-)
Хотите продолжить тему как вас обидел модератор за ваши неоднократные слова, напоминающие мой предыдущий пост?
Хотите продолжить тему как вас обидел модератор за ваши неоднократные слова, напоминающие мой предыдущий пост?
нет все ок. я не обиделся.
признал свою ошибку. модератор всегда прав.
я просто хочу понять "что можно, что нельзя" чтобы в будущем не попадаться.
в том числе - я был удивлен, что некоторые вставляют картинку с названием своего бесплатного индикатора или советника и некоторые картинки не режутся. вот и хотел понять, чтобы не делать "глупостей"
Спасибо за пояснение.
нет все ок. я не обиделся.
признал свою ошибку. модератор всегда прав.
я просто хочу понять "что можно, что нельзя" чтобы в будущем не попадаться.
в том числе - я был удивлен, что некоторые вставляют картинку с названием своего бесплатного индикатора или советника и некоторые картинки не режутся. вот и хотел понять, чтобы не делать "глупостей"
Спасибо за пояснение.
Модератор - безличностное лицо, он лишь контролирует соблюдение правил ресурса. Как пользователь ресурса, он может иметь своё мнение, но правила ресурса определяют его действия.
Поэтому ваше заявление "модератор всегда прав" показывает вашу обиду на человека, исполняющего обязанности модератора. Обижайтесь на правила ресурса. Модератор может и ошибаться. И он - как пользователь ресурса - в состоянии признавать свои ошибки и перегибы и исправлять их. Но это уже зависит от личностных качеств человека, исполняющего обязанности модератора. Вы почему-то предпочитаете обижаться на человека, а не на правила, которые этот человек просит вас исполнять. Да и мои личностные качества (не модератора) вам не известны.
На изображении было название платной программы за 30 долларов.
На изображении было название платной программы за 30 долларов.
а если название бесплатной программы? и имено не демки, а просто бесплатной программы или индикатора?
ну вот есть программа, она сложная, много сил, ну вот не хочется ее в кодебазу, выставляется как бесплатная в маркете. ?
Спасибо.
а если название бесплатной программы? и имено не демки, а просто бесплатной программы или индикатора?
Кто ж запретит?
Кто ж запретит?
т.е. бесплатная программа с маркета, которая полностью бесплатная и сделана для людей, можно вставлять ее название?
проверим:
ай забыл, индикатор не пишет название на графике.
его можно написать?
...
ну вот есть программа, она сложная, много сил, ну вот не хочется ее в кодебазу, выставляется как бесплатная в маркете. ?
В кодобазу - без проблем. Насчёт маркета - сказать не могу точно. Нужно уточнить у администрации.
Но то, как вы любите преподносить свои, даже бесплатные программы, всё пропитано призывом - "заходи ко мне, гляди какое у меня всё классное". Поэтому и есть к вам повышенное внимание как к человеку, склонному к саморекламе на ресурсе. Есть ещё один такой с явно выраженным посылом к своей персоне и своим трудам. И, поверьте мне, не только я (как вам кажется) замечаю это ваше привлечение внимания к своим кодам - мне многие пишут о том, как вы опять себя отрекламировали. Или вам кажется, что я только и занимаюсь тем, что слежу за каждым вашим шагом? Нет. Люди сообщают.
как вы делаете такие красивые тени? можно часть секрета? или хотя бы намек?
т.е. бесплатная программа с маркета, которая полностью бесплатная и сделана для людей, можно вставлять ее название?
проверим:
ай забыл, индикатор не пишет название на графике.
его можно написать?