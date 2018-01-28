Какие вы знаете КРАСИВЫЕ индикаторы? - страница 5

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Nikolai Semko:

Это же очень просто. Массив точек m_pixels[] размерностью H*W с типом uinit (по сути color, т.е. 4 байта, левый - прозрачность, три остальных RGB), где H - высота в точках, W - ширина в точках самого канваса (холста). Любая точка (x,y) - это элемент массива m_pixels[y*W+x]. Я сейчас всегда создаю канвас с размером родительского окна, при этом можно в МТ5 отключить график и рисуйте, что хотите.


так, все оказалось проще чем я боялся? :-) 

срочно ставлю в задачи - освоить эту простую технологию. 

 
Victor Ziborov:

Где-то я встретил такой вот индикатор, рисующий каналы:



похоже на мой древний и примитивный. Есть в кодобазе.

https://www.mql5.com/ru/code/10882

AutoChannels
AutoChannels
  • голосов: 41
  • 2012.12.27
  • Nikolai Semko
  • www.mql5.com
Индикатор автоматически находит линейные каналы, используя все таймфреймы. При первом запуске индикатора скорей всего заругается, что нет исторических данных, т.к. для работы ему необходимы по 400 (по умолчанию) баров каждого временного...
 

Хорошо смотрится радуга из мувингов на белом фоне:


 
Nikolai Semko:

похоже на мой древний и примитивный. Есть в кодобазе.

https://www.mql5.com/ru/code/10882

Наверняка, это Ваш индикатор и есть. Награда нашла своего героя. Индикатор красивый с неожиданными решениями. Надеюсь, я не нарушаю законодательства Форума хваля индикатор из CodeBase.

 
Mihail Matkovskij:
С помощью канвы можно сделать любую красоту. Сам раньше баловался. Но есть один существенный недостаток, она медленная. Для советников и индикаторов со сложными алгоритмами не подходит.

Вы мега ошибаетесь! Поверьте мне. Я кое - что понимаю в канвасе. 
Можете скачать тестовый пример на скорость вот здесь:
https://www.mql5.com/ru/forum/222557/page20#comment_6229457

 
Nikolai Semko:

Вы мега ошибаетесь! Поверьте мне. Я кое - что понимаю в канвасе. 
Можете скачать тестовый пример на скорость вот здесь:
https://www.mql5.com/ru/forum/222557/page20#comment_6229457


я помню тогда тоже пытался море запустить и у меня были страшне тормоза. попробую сейчас.. 

 
Vladislav Andruschenko:


я помню тогда тоже пытался море запустить и у меня были страшне тормоза. попробую сейчас.. 


море на OpenCL. А это другая история, связанная с Вашим железом.

 
Nikolai Semko:

море на OpenCL. А это другая история, связанная с Вашим железом.


в любом случае спасибо. давно хотел порисовать в стиле материалов на терминале. 

 
Nikolai Semko:

Это же очень просто. Массив точек m_pixels[] размерностью H*W с типом uinit (по сути color, т.е. 4 байта, левый - прозрачность, три остальных RGB), где H - высота в точках, W - ширина в точках самого канваса (холста). Любая точка (x,y) - это элемент массива m_pixels[y*W+x]. Я сейчас всегда создаю канвас с размером родительского окна, при этом можно в МТ5 отключить график и рисуйте, что хотите.

Идея супер, конечно. Но как всё это будет тормозить на тестере. Сделали бы разработчики графику на каком-нибудь быстром движке (OpenGL идеально бы подошел), был бы еще один большой и жирный плюс в пользу МТ и вся графика просто летала бы.
 
Vladislav Andruschenko:

...

я до сих пор не осилил канвас....  то ли времени не хватает, то ли желания, то ли мозгов....(нужное подчеркнуть)

Графические интерфейсы в библиотеке по ссылке полностью на канвасе: EasyAndFastGUI - библиотека для создания графических интерфейсов

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