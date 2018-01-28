Какие вы знаете КРАСИВЫЕ индикаторы? - страница 5
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Это же очень просто. Массив точек m_pixels[] размерностью H*W с типом uinit (по сути color, т.е. 4 байта, левый - прозрачность, три остальных RGB), где H - высота в точках, W - ширина в точках самого канваса (холста). Любая точка (x,y) - это элемент массива m_pixels[y*W+x]. Я сейчас всегда создаю канвас с размером родительского окна, при этом можно в МТ5 отключить график и рисуйте, что хотите.
так, все оказалось проще чем я боялся? :-)
срочно ставлю в задачи - освоить эту простую технологию.
Где-то я встретил такой вот индикатор, рисующий каналы:
похоже на мой древний и примитивный. Есть в кодобазе.
https://www.mql5.com/ru/code/10882
Хорошо смотрится радуга из мувингов на белом фоне:
похоже на мой древний и примитивный. Есть в кодобазе.
https://www.mql5.com/ru/code/10882
Наверняка, это Ваш индикатор и есть. Награда нашла своего героя. Индикатор красивый с неожиданными решениями. Надеюсь, я не нарушаю законодательства Форума хваля индикатор из CodeBase.
С помощью канвы можно сделать любую красоту. Сам раньше баловался. Но есть один существенный недостаток, она медленная. Для советников и индикаторов со сложными алгоритмами не подходит.
Вы мега ошибаетесь! Поверьте мне. Я кое - что понимаю в канвасе.
Можете скачать тестовый пример на скорость вот здесь:
https://www.mql5.com/ru/forum/222557/page20#comment_6229457
Вы мега ошибаетесь! Поверьте мне. Я кое - что понимаю в канвасе.
Можете скачать тестовый пример на скорость вот здесь:
https://www.mql5.com/ru/forum/222557/page20#comment_6229457
я помню тогда тоже пытался море запустить и у меня были страшне тормоза. попробую сейчас..
я помню тогда тоже пытался море запустить и у меня были страшне тормоза. попробую сейчас..
море на OpenCL. А это другая история, связанная с Вашим железом.
море на OpenCL. А это другая история, связанная с Вашим железом.
в любом случае спасибо. давно хотел порисовать в стиле материалов на терминале.
Это же очень просто. Массив точек m_pixels[] размерностью H*W с типом uinit (по сути color, т.е. 4 байта, левый - прозрачность, три остальных RGB), где H - высота в точках, W - ширина в точках самого канваса (холста). Любая точка (x,y) - это элемент массива m_pixels[y*W+x]. Я сейчас всегда создаю канвас с размером родительского окна, при этом можно в МТ5 отключить график и рисуйте, что хотите.
...
я до сих пор не осилил канвас.... то ли времени не хватает, то ли желания, то ли мозгов....(нужное подчеркнуть)
Графические интерфейсы в библиотеке по ссылке полностью на канвасе: EasyAndFastGUI - библиотека для создания графических интерфейсов