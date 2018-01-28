Какие вы знаете КРАСИВЫЕ индикаторы? - страница 6

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Anatoli Kazharski:

Графические интерфейсы в библиотеке по ссылке полностью на канвасе: EasyAndFastGUI - библиотека для создания графических интерфейсов


да я естественно смотрел Вашу библиотеку. она крутая, я завидую ...... :-) завидую, поэтому не использую. Это добрая зависть... 

вернее я читал ваши статьи. а смотрю библиотека теперь в кодебазе. Это мегапрорыв. 

 

Есть много терминалов, которые значительно красивее MT4/5. Но работать в них не так удобно.

Выбирается продукт не по красоте, а по количеству воспринимаемой информации/удобству на единицу площади экрана.

Если можно разгрузить интерфейс, не потеряв в инфе/удобстве - это надо делать всегда! Например, отсутствие теней не напрягает. Присутствие "лесенок" - напрягает.

Т.е. должно быть не красиво, а максимально удобно. Как в MT4/5. В нем ну никакой внешней красоты, кроме скрытой - возможности и архитектура.


Самые сильные индикаторы на канвасе. Не по красоте, а по удобству. Самое сложное - не нарисовать, а придумать удобный визуальный интерфейс.




Сам тиковой историей пользуюсь через свою поделку на канвасе только по той причине, что это много удобнее, чем через буферы.

А в тестере пользуюсь этим иногда

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Индикаторы: Тиковый индикатор Ticks

fxsaber, 2017.10.16 08:51

Оказывается, индикатор работает в визуализаторе тестера стратегий!



Очень удобно использовать, т.к. видны тики внутри каждого бара! Рекомендовал бы, как дополнение (прописать в шаблоне tester.tpl) к ручной торговли в тестере.

 
Victor Ziborov:

Наверняка, это Ваш индикатор и есть. Награда нашла своего героя. Индикатор красивый с неожиданными решениями. Надеюсь, я не нарушаю законодательства Форума хваля индикатор из CodeBase.


Спасибо на добром слове!


 
fxsaber:

Сам тиковой историей пользуюсь через свою поделку на канвасе только по той причине, что это много удобнее, чем через буферы.


А в тестере пользуюсь этим иногда

Реально классная работа!
 
Еще один по машкам. Тоже тип 3D поверхность.

 

Уровни входа... у меня есть 8 разновидностей. Каждый вариант анализируется и подбирается лучший под свою пару...

Выкладываю 5 скринов(5 вариантов, остальные для евро на данный момент не подходят):

 
igrok333:
Краса то какая!
Да, тока никто на этом не заработал денеГггг.
 

Ну и собственно вот тут

https://www.mql5.com/ru/forum/102881

А такой рисунок видели?
А такой рисунок видели?
  • 2007.03.28
  • www.mql5.com
Мне часто приходится бывать на разных форумах. Точнее, помногу раз в день. И бывает, что попадаются очень интересные скриншоты из терминала...
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