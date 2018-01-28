Какие вы знаете КРАСИВЫЕ индикаторы? - страница 6
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Графические интерфейсы в библиотеке по ссылке полностью на канвасе: EasyAndFastGUI - библиотека для создания графических интерфейсов
да я естественно смотрел Вашу библиотеку. она крутая, я завидую ...... :-) завидую, поэтому не использую. Это добрая зависть...
вернее я читал ваши статьи. а смотрю библиотека теперь в кодебазе. Это мегапрорыв.
Есть много терминалов, которые значительно красивее MT4/5. Но работать в них не так удобно.
Выбирается продукт не по красоте, а по количеству воспринимаемой информации/удобству на единицу площади экрана.
Если можно разгрузить интерфейс, не потеряв в инфе/удобстве - это надо делать всегда! Например, отсутствие теней не напрягает. Присутствие "лесенок" - напрягает.
Т.е. должно быть не красиво, а максимально удобно. Как в MT4/5. В нем ну никакой внешней красоты, кроме скрытой - возможности и архитектура.
Самые сильные индикаторы на канвасе. Не по красоте, а по удобству. Самое сложное - не нарисовать, а придумать удобный визуальный интерфейс.
Сам тиковой историей пользуюсь через свою поделку на канвасе только по той причине, что это много удобнее, чем через буферы.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Индикаторы: Тиковый индикатор ZoomPrice
fxsaber, 2016.11.01 21:10
А в тестере пользуюсь этим иногда
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Индикаторы: Тиковый индикатор Ticks
fxsaber, 2017.10.16 08:51
Оказывается, индикатор работает в визуализаторе тестера стратегий!
Очень удобно использовать, т.к. видны тики внутри каждого бара! Рекомендовал бы, как дополнение (прописать в шаблоне tester.tpl) к ручной торговли в тестере.
Наверняка, это Ваш индикатор и есть. Награда нашла своего героя. Индикатор красивый с неожиданными решениями. Надеюсь, я не нарушаю законодательства Форума хваля индикатор из CodeBase.
Спасибо на добром слове!
Сам тиковой историей пользуюсь через свою поделку на канвасе только по той причине, что это много удобнее, чем через буферы.
А в тестере пользуюсь этим иногда
Уровни входа... у меня есть 8 разновидностей. Каждый вариант анализируется и подбирается лучший под свою пару...
Выкладываю 5 скринов(5 вариантов, остальные для евро на данный момент не подходят):
Краса то какая!
Ну и собственно вот тут
https://www.mql5.com/ru/forum/102881