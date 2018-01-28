Какие вы знаете КРАСИВЫЕ индикаторы? - страница 4

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Artyom Trishkin:

В кодобазу - без проблем. Насчёт маркета - сказать не могу точно. Нужно уточнить у администрации.

Но то, как вы любите преподносить свои, даже бесплатные программы, всё пропитано призывом - "заходи ко мне, гляди какое у меня всё классное". Поэтому и есть к вам повышенное внимание как к человеку, склонному к саморекламе на ресурсе. Есть ещё один такой с явно выраженным посылом к своей персоне и своим трудам. И, поверьте мне, не только я (как вам кажется) замечаю это ваше привлечение внимания к своим кодам - мне многие пишут о том, как вы опять себя отрекламировали. Или вам кажется, что я только и занимаюсь тем, что слежу за каждым вашим шагом? Нет. Люди сообщают.


понял. Спасибо. я ненамеренно , поверьте. Может быть это на подсознании.

Но иногда просто хочется помочь человеку и ответить конкретным ответом на его вопрос.  

Я понимаю конечно, что никакие ссылки на платные продукты свои и сайты давать нельзя, я же не дурак. 

а все остальное на подсознании даже без малейшего намека. Может быть это происходит самовольно. но честное слово я этого не хочу. 

 
Artyom Trishkin:
Насчёт маркета - сказать не могу точно. Нужно уточнить у администрации
Давайте расставим все точки над и  .  Хотел сказать так, но понимаю,  что такое разрешение может создать большой поток и каждый начнёт пихать свои названия в картинки. 
Но вот тема полностью бесплатных решений это интересно. 

Можно было бы даже создать в маркете опцию *бесплатно навсегда* чтобы у человека не было соблазна раскрутить на форуме а потом сделать цену. 
 
Vladislav Andruschenko:

как вы делаете такие красивые тени? можно часть секрета? или хотя бы намек? 


слегка доработанный канвас

 
Nikolai Semko:

слегка доработанный канвас

С степени одного цвета но разной прозрачности? 

я до сих пор не осилил канвас....  то ли времени не хватает, то ли желания, то ли мозгов....(нужное подчеркнуть)

 
Vladislav Andruschenko:
С степени одного цвета но разной прозрачности? 

В данном случае прозрачность не применялась. Только лишь смешение цветов. Градиентные каналы накладываются друг на друга в одном канвасе, каждый новый пиксель при этом смешивается уже с имеющимся.

 

По красоте мне нравится Зиг-Заг в его различных вариациях. Но красота не главное в трейдинге. Главное, чтобы индикатор был информативным, а как его оформить стаёт ясно уже по ходу разработки, написания кода и тестирования. Да и потом, красота, это понятие строго индивидуальное, всем не угодишь. В общем, индикатор должен давать результат, это главное.

 
Nikolai Semko:

В данном случае прозрачность не применялась. Только лишь смешение цветов. Градиентные каналы накладываются друг на друга в одном канвасе, каждый новый пиксель при этом смешивается уже с имеющимся.


Спасибо, буду копать в этом направлении

 
Nikolai Semko:

слегка доработанный канвас

С помощью канвы можно сделать любую красоту. Сам раньше баловался. Но есть один существенный недостаток, она медленная. Для советников и индикаторов со сложными алгоритмами не подходит.
 

Где-то я встретил такой вот индикатор, рисующий каналы:


 
Vladislav Andruschenko:

я до сих пор не осилил канвас....  то ли времени не хватает, то ли желания, то ли мозгов....(нужное подчеркнуть)


Это же очень просто. Массив точек m_pixels[] размерностью H*W с типом uinit (по сути color, т.е. 4 байта, левый - прозрачность, три остальных RGB), где H - высота в точках, W - ширина в точках самого канваса (холста). Любая точка (x,y) - это элемент массива m_pixels[y*W+x]. Я сейчас всегда создаю канвас с размером родительского окна, при этом можно в МТ5 отключить график и рисуйте, что хотите.

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