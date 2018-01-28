Какие вы знаете КРАСИВЫЕ индикаторы? - страница 2

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Vladimir Tkach:

тоже цветной и все такое

а, ясно)
 
это тоже машка?
 
Vladimir Tkach:

тоже цветной и все такое


Вы не боитесь быть забаненым за рекламу?  даже за бесплатный индикатор? вроде как нельзя выставлять на форум рекламу своих продуктов. 

@Artyom Trishkin не разрешает.



 
Vladislav Andruschenko:

Вы не боитесь быть забаненым за рекламу?  даже за бесплатный индикатор? вроде как нельзя выставлять на форум рекламу своих продуктов. 

@Artyom Trishkin не разрешает.



бесплатные можно
 
igrok333:
бесплатные можно

кто где сказал и где это написано? 

 
Vladislav Andruschenko:

кто где сказал и где это написано? 

мои сообщения даже бесплатных программ сразу удаляются , а потом много пояснений на тему Рекламы себя любимого и бан, за пререкании модератору :-)


видимо у них селективный подход.

меня не банили и не предупреждали. хотя многократно давал ссылки на бесплатные и в кодобазу.


ну вот. убрали. значит нельзя

 
Vladimir Tkach:

видимо у них селективный подход.

меня не банили и не предупреждали. хотя многократно давал ссылки на бесплатные и в кодобазу.


ну вот. убрали. значит нельзя


вот и я удивился :-) 

значит низя! 

 
Vladislav Andruschenko:

Вы не боитесь быть забаненым за рекламу?  даже за бесплатный индикатор? вроде как нельзя выставлять на форум рекламу своих продуктов. 

@Artyom Trishkin не разрешает.

Не сопоставляйте общественного модератора, исполняющего обязанности по соблюдению пользователями правил ресурса, с личным мнением человека.

Моё личное мнение может быть одним, а правила могут гласить другое. Сообщили о нарушении - на том и хватит для принятия решения модератором. Не стоит обсуждать личностные качества человека, который исполняет обязанности модератора.

Спасибо, рекламное сообщение удалено.

 
Vladimir Tkach:

видимо у них селективный подход.

меня не банили и не предупреждали. хотя многократно давал ссылки на бесплатные и в кодобазу.


ну вот. убрали. значит нельзя

Если даёте ссылку на код в базе, то кто ж вам это запретит?

А вот если вы напишете что-то типа "у меня все программы классные, люди очень довольны программами и тем, как я их поддерживаю", то простите, это будет рассмотрено как реклама.

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