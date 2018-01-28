Какие вы знаете КРАСИВЫЕ индикаторы? - страница 2
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тоже цветной и все такое
тоже цветной и все такое
Вы не боитесь быть забаненым за рекламу? даже за бесплатный индикатор? вроде как нельзя выставлять на форум рекламу своих продуктов.
@Artyom Trishkin не разрешает.
Вы не боитесь быть забаненым за рекламу? даже за бесплатный индикатор? вроде как нельзя выставлять на форум рекламу своих продуктов.
@Artyom Trishkin не разрешает.
бесплатные можно
кто где сказал и где это написано?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Какие вы знаете КРАСИВЫЕ индикаторы?
igrok333, 2018.01.25 09:42это тоже машка?
кто где сказал и где это написано?
мои сообщения даже бесплатных программ сразу удаляются , а потом много пояснений на тему Рекламы себя любимого и бан, за пререкании модератору :-)
видимо у них селективный подход.
меня не банили и не предупреждали. хотя многократно давал ссылки на бесплатные и в кодобазу.
ну вот. убрали. значит нельзя
видимо у них селективный подход.
меня не банили и не предупреждали. хотя многократно давал ссылки на бесплатные и в кодобазу.
ну вот. убрали. значит нельзя
вот и я удивился :-)
значит низя!
Вы не боитесь быть забаненым за рекламу? даже за бесплатный индикатор? вроде как нельзя выставлять на форум рекламу своих продуктов.
@Artyom Trishkin не разрешает.
Не сопоставляйте общественного модератора, исполняющего обязанности по соблюдению пользователями правил ресурса, с личным мнением человека.
Моё личное мнение может быть одним, а правила могут гласить другое. Сообщили о нарушении - на том и хватит для принятия решения модератором. Не стоит обсуждать личностные качества человека, который исполняет обязанности модератора.
Спасибо, рекламное сообщение удалено.
видимо у них селективный подход.
меня не банили и не предупреждали. хотя многократно давал ссылки на бесплатные и в кодобазу.
ну вот. убрали. значит нельзя
Если даёте ссылку на код в базе, то кто ж вам это запретит?
А вот если вы напишете что-то типа "у меня все программы классные, люди очень довольны программами и тем, как я их поддерживаю", то простите, это будет рассмотрено как реклама.