Какие вы знаете КРАСИВЫЕ индикаторы?

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Назовите по одному индикатору, который вы считаете самым красивым визуально.

Это нужно для того, чтобы ориентироваться на них и писать что-то подобное на продажу. Люди любят такое.

Давайте, пожалуйста, обязательно изображение. Название и изображение. Или изображение и ссылку на индюк.

Не давайте ссылки на платные индикаторы, это запрещено правилами форума.

Начну:

Forexline


 
Кто-нибудь знает, что это за индикатор?)

 
igrok333:
Кто-нибудь знает, что это за индикатор?)


МА

 

Сетка из мувингов с шагом периода 5 или чуть больше. 

Зигзаг, Пивот, Объемы. 

И вообще ! Придумал новую игру ! Угадай индикатор . Супер игра - угадай принцип построения не стандартного индикатора ! 

 
Dmitiry Ananiev:

Сетка из мувингов с шагом периода 5 или чуть больше. 

Зигзаг, Пивот, Объемы. 

И вообще ! Придумал новую игру ! Угадай индикатор . Супер игра - угадай принцип построения не стандартного индикатора ! 

да нет, второй пост - это оффтоп. Я вообще-то просил красивые индикаторы выкладывать)
 
Vladimir Tkach:

МА

то есть несколько машек с разными периодами? там еще зиг заг есть. и бары такие красивые...
 
Dmitiry Ananiev:

Сетка из мувингов с шагом периода 5 или чуть больше. 


а получается как бы 3D плоскость какая-то ))

 
igrok333:
то есть несколько машек с разными периодами? там еще зиг заг есть. и бары такие красивые...

я тоже считаю , что МА самый красивый, с помощью него можно делать очень красивые вещи. 

а все остальные это производные от стандартных...

 
igrok333:

 плоскость


поверхность

 
Vladimir Tkach:

вот прикольный


чем он прикольный? открывающаяся пасть?))
 
igrok333:
чем он прикольный? открывающаяся пасть?))

тоже цветной и все такое

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