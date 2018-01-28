Какие вы знаете КРАСИВЫЕ индикаторы?
igrok333:
Кто-нибудь знает, что это за индикатор?)
Кто-нибудь знает, что это за индикатор?)
МА
Dmitiry Ananiev:да нет, второй пост - это оффтоп. Я вообще-то просил красивые индикаторы выкладывать)
Сетка из мувингов с шагом периода 5 или чуть больше.
Зигзаг, Пивот, Объемы.
И вообще ! Придумал новую игру ! Угадай индикатор . Супер игра - угадай принцип построения не стандартного индикатора !
Vladimir Tkach:то есть несколько машек с разными периодами? там еще зиг заг есть. и бары такие красивые...
МА
Dmitiry Ananiev:
Сетка из мувингов с шагом периода 5 или чуть больше.
а получается как бы 3D плоскость какая-то ))
igrok333:
то есть несколько машек с разными периодами? там еще зиг заг есть. и бары такие красивые...
то есть несколько машек с разными периодами? там еще зиг заг есть. и бары такие красивые...
я тоже считаю , что МА самый красивый, с помощью него можно делать очень красивые вещи.
а все остальные это производные от стандартных...
igrok333:
плоскость
плоскость
поверхность
Vladimir Tkach:чем он прикольный? открывающаяся пасть?))
вот прикольный
igrok333:
чем он прикольный? открывающаяся пасть?))
чем он прикольный? открывающаяся пасть?))
тоже цветной и все такое
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Назовите по одному индикатору, который вы считаете самым красивым визуально.
Это нужно для того, чтобы ориентироваться на них и писать что-то подобное на продажу. Люди любят такое.
Давайте, пожалуйста, обязательно изображение. Название и изображение. Или изображение и ссылку на индюк.
Не давайте ссылки на платные индикаторы, это запрещено правилами форума.
Начну:
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