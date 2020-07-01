Шаблоны во Фрилансе: как общаться с Заказчиком и не сойти с ума - страница 3
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Я говорил про "пропадание" заказчика, когда и продлить некому, он просто не появляется на сайте.
да, вопрос: "что такое скриншот? часто ставит в ступор
и когда отвечаешь, что дословно это снимок экрана
они таки присылают снимок экрана сделанный телефоном )
Да, дебилов хватает, и чем дальше - тем их больше.
Вот тут и нужна справка.
Еще один гайд по подтиранию соплей за клиентами?
Да дайте уже официальный конструктор советников на разных языках - и пусть сами возятся.
Или хочется повторить Apple?
Да, дебилов хватает, и чем дальше - тем их больше.
Вот тут и нужна справка.
Справка не поможет (её же читать надо). Тут поможет опросник по типу ЕГЕ (чему учили и приучили).
Вообще, при оформлении заявки во фриланс, нужно показывать не кнопку "оформить", а перекидывать на страницу "Инструкция", а уже внизу делать кнопку "оформить"
На странице инструкции сделать заголовок шрифтом 32рх красным цветом "Обязательно к прочтению", ну и там все дела с картинками, как детский алфавит.
Меня больше удивляет, как такие дегенераты вообще умудряются создать заявку, это тоже не просто, нужно нажать пару кнопок, да и денег залить на сайт.
Меня больше удивляет, как такие дегенераты вообще умудряются создать заявку, это тоже не просто, нужно нажать пару кнопок, да и денег залить на сайт.
... типовые шаблоны для Исполнителей, в которых будут готовые рецепты для вставки прямо из редактора в пару кликов (и картинка нужная вставится) ...
Полезная фича, однозначно. У меня лично уже накопился набор таких картинок - десятка три
1 ---
Ооочень часто у новичков проблемы с файлами Word и Excel, иногда с RAR. Можно, конечно, сделать объяснялку про ZIP, но лучше бы разрешить их прикреплять
2 ---
Вообще, при оформлении заявки во фриланс, нужно показывать не кнопку "оформить", а перекидывать на страницу "Инструкция", а уже внизу делать кнопку "оформить"
Таки да, если это 1й заказ, было бы неплохо. Но не на эту статью, а на короткую выжимку из неё. У меня есть шаблонный текст на тему что/как тут работает - всего 2 абзаца. А за подробностями - в статью
3 ---
По советникам чаще всего приходится объяснять где брать логи и почему логов с одинаковым именем 3 штуки. И что идеальный формат вопроса это скриншот + пояснение что не так + лог. И что тестирование функций бота надо начинать с короткого уч-ка свежей истории, а не с 1917г
4 ---
Часто просят объяснить настройки трала в советнике - уровень срабатывания, шаг, дистанция
5 ---
Мало кто знает, что индикаторы можно тестировать как советники
6 ---
Где включить уведомление на почту и чем там заполнять поля
7 ---
Если индикатор/бот работает с файлами - где искать соотв каталог
8 ---
Как поместить график на задний план
9 ---
Из заказчиков, которые планируют распространять программу, не все знают про поля description и icon
10 ---
Где смотреть номер билда
11 ---
Как включить DataWindow и где там значения индикаторов
12 ---
Как включить 'точное время'
13 ---
Как сохранить шаблон
14 ---
Как сохранить сет-файл
15 ---
Как добавить URL
16 ---
Где искать ex4/5
17 ---
Ацуцтвие возможности поменять длительность проекта и цену даже если шаг 'Согласование ТЗ' ещё не пройден - это же пипец какой-то. @Rashid Umarov посмотрите свежий наглядный пример в этой работе - 2 отката от 'Согласования' до нулевого шага, 3 страницы объяснялок.. И один хрен в результате, работа просрочена :)
18 ---
Насчёт просрочки - вы-то в курсе, в отличие от Рената, что по уведомлению от арбитража заказчик появляется практически мгновентально, а по воплям потерпевшего - нет, хотя Ренат и рассказывает про уведомления. Дак почему не сделать отправку этих арбитражных напоминаний автоматически после шага 'прототип' от исполнителя? Скажем, очередь заказчика или исполнителя, а он не отвечает 3 дня - автоматическая отправка напоминания от арбитража
Полезная фича, однозначно. У меня лично уже накопился набор таких картинок - десятка три
Похоже, вопросов больше, чем я думал. Поэтому нужно шаблоны группировать также, как это сделано у нас в Тимвоксе. Достаточно набрать ключевое слово из названия шаблона, чтобы были показаны только необходимые.
Построил шаблонов структуру в первом посте - сгруппировал их по Заказчик/Терминал/Советник, предлагайте самое востребованное, пожалуйста.
Еще один гайд по подтиранию соплей за клиентами?
Да, изначально была идея создать гайд с ответами, опубликовать. Потом хотел попросить кого-то из форумчан написать статью со всеми готовыми советами.
Но вдруг в очередной раз дошло, что заказчики ничего не читают. И исполнителям будет только немногим легче - сходить самому в статью/гайд, скопировать нужный кусок и вставить в чат работы. И тогда на следующем шаге пришло решение как сократить и этот путь - дать разработчику готовые шаблоны, чтобы он мог ответить не выходя их работы.
Причем, шаблоны работают даже в планшетах/смартфонах, если браузер поддерживает режим десктопа. Таким образом, на простые/популярные вопросы Исполнитель сможет ответить даже не находясь у компьютера. Разве это не здорово?