Шаблоны во Фрилансе: как общаться с Заказчиком и не сойти с ума - страница 3

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Taras Slobodyanik:  а почему бы не разрешить заказчику увеличивать срок на любом шаге?
Не в этом проблема. Если исполнитель согласен выполнить за 3 дня это его проблема, если не выполнил. Зачем тут продлевать?
Я говорил про "пропадание" заказчика, когда и продлить некому, он просто не появляется на сайте.
 
После установки советника, у заказчика возникает много вопросов, которые у него бы отпали, умей он пользоваться вкладками "эксперты" и "журнал" в MetaTrader. Часто приходится объяснять, как пользоваться. И вообще рассказывать, что они есть и для чего.
 
Alexandr Bryzgalov:

да, вопрос: "что такое скриншот? часто ставит в ступор

и когда отвечаешь, что дословно это снимок экрана

они таки присылают снимок экрана сделанный телефоном )

Да, дебилов хватает, и чем дальше - тем их больше.

Вот тут и нужна справка.

 

Еще один гайд по подтиранию соплей за клиентами?

Да дайте уже официальный конструктор советников на разных языках - и пусть сами возятся.

Или хочется повторить Apple?

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Да, дебилов хватает, и чем дальше - тем их больше.

Вот тут и нужна справка.


Справка не поможет (её же читать надо). Тут поможет опросник по типу ЕГЕ (чему учили и приучили).

 

Вообще, при оформлении заявки во фриланс, нужно показывать не  кнопку "оформить", а перекидывать на страницу "Инструкция", а уже внизу делать кнопку "оформить"

На странице инструкции сделать заголовок шрифтом 32рх красным цветом "Обязательно к прочтению", ну и там все дела с картинками, как детский алфавит.

Меня больше удивляет, как такие дегенераты вообще умудряются создать заявку, это тоже не просто, нужно нажать пару кнопок, да и денег залить на сайт.

 
Vitaly Muzichenko:

Меня больше удивляет, как такие дегенераты вообще умудряются создать заявку, это тоже не просто, нужно нажать пару кнопок, да и денег залить на сайт.

Жестокий, печально что это реальность.
 
Rashid Umarov:

... типовые шаблоны для Исполнителей, в которых будут готовые рецепты для вставки прямо из редактора в пару кликов (и картинка нужная вставится) ...

Полезная фича, однозначно. У меня лично уже накопился набор таких картинок - десятка три


1 ---

Ооочень часто у новичков проблемы с файлами Word и Excel, иногда с RAR. Можно, конечно, сделать объяснялку про ZIP, но лучше бы разрешить их прикреплять


2 ---

Vitaly Muzichenko:

Вообще, при оформлении заявки во фриланс, нужно показывать не  кнопку "оформить", а перекидывать на страницу "Инструкция", а уже внизу делать кнопку "оформить"

Таки да, если это 1й заказ, было бы неплохо. Но не на эту статью, а на короткую выжимку из неё. У меня есть шаблонный текст на тему что/как тут работает - всего 2 абзаца. А за подробностями - в статью


3 ---

По советникам чаще всего приходится объяснять где брать логи и почему логов с одинаковым именем 3 штуки. И что идеальный формат вопроса это скриншот + пояснение что не так + лог. И что тестирование функций бота надо начинать с короткого уч-ка свежей истории, а не с 1917г



4 ---

Часто просят объяснить настройки трала в советнике - уровень срабатывания, шаг, дистанция



5 ---

Мало кто знает, что индикаторы можно тестировать как советники



6 ---

Где включить уведомление на почту и чем там заполнять поля


7 ---

Если индикатор/бот работает с файлами - где искать соотв каталог



8 ---

Как поместить график на задний план



9 ---

Из заказчиков, которые планируют распространять программу, не все знают про поля description и icon



10 ---

Где смотреть номер билда



11 ---

Как включить DataWindow и где там значения индикаторов



12 ---

Как включить 'точное время'



13 ---

Как сохранить шаблон



14 ---

Как сохранить сет-файл



15 ---

Как добавить URL



16 ---

Где искать ex4/5



17 ---

Ацуцтвие возможности поменять длительность проекта и цену даже если шаг 'Согласование ТЗ' ещё не пройден - это же пипец какой-то. @Rashid Umarov посмотрите свежий наглядный пример в этой работе - 2 отката от 'Согласования' до нулевого шага, 3 страницы объяснялок.. И один хрен в результате, работа просрочена :)


18 ---

Насчёт просрочки - вы-то в курсе, в отличие от Рената, что по уведомлению от арбитража заказчик появляется практически мгновентально, а по воплям потерпевшего - нет, хотя Ренат и рассказывает про уведомления. Дак почему не сделать отправку этих арбитражных напоминаний автоматически после шага 'прототип' от исполнителя? Скажем, очередь заказчика или исполнителя, а он не отвечает 3 дня - автоматическая отправка напоминания от арбитража

 
Alexander Puzanov:

Полезная фича, однозначно. У меня лично уже накопился набор таких картинок - десятка три

Похоже, вопросов больше, чем я думал. Поэтому нужно шаблоны группировать также, как это сделано у нас в Тимвоксе. Достаточно набрать ключевое слово из названия шаблона, чтобы были показаны только необходимые.

Построил шаблонов структуру в первом посте - сгруппировал их по Заказчик/Терминал/Советник, предлагайте самое востребованное, пожалуйста.

 
Mickey Moose:

Еще один гайд по подтиранию соплей за клиентами?

Да, изначально была идея создать гайд с ответами, опубликовать. Потом хотел попросить кого-то из форумчан написать статью со всеми готовыми советами.

Но вдруг в очередной раз дошло, что заказчики ничего не читают. И исполнителям будет только немногим легче - сходить самому в статью/гайд, скопировать нужный кусок и вставить в чат работы. И тогда на следующем шаге пришло решение как сократить и этот путь - дать разработчику готовые шаблоны, чтобы он мог ответить не выходя их работы.

Причем, шаблоны работают даже в планшетах/смартфонах, если браузер поддерживает режим десктопа. Таким образом, на простые/популярные вопросы Исполнитель сможет ответить даже не находясь у компьютера. Разве это не здорово?

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