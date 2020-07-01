Шаблоны во Фрилансе: как общаться с Заказчиком и не сойти с ума - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Список популярных вопросов (собираем в этой ветке) - объяснение структуры в #29
Вот как может выглядеть шаблон.
Название шаблона: Заказчик:как пополнить MQL5-аккаунт
текст с картинкой:
Внести деньги можно в своем Профиле, кликните меню "Пополнить счет". На выбор доступно несколько платежных систем.
Все продукты Маркета перед публикацией проходят обязательную предварительную проверку, так как небольшая ошибка в логике советника или индикатора может привести к убыткам на торговом счете. Именно поэтому разработана серия базовых проверок, призванных обеспечить необходимый уровень качества продуктов Маркета.
Так может такую же проверку ввести во фрилансе и если не в обязательном порядке, то может за отдельную плату для желающих Заказчиков. Это даст хоть какую то гарантию качественного продукта. Так называемый авторский надзор.
В редактор Фриланса добавлена кнопка подсказок "Как сделать...", с помощью которой можно легко найти ответ на частый вопрос. Доступно обеим сторонам - Заказчику и Исполнителю. Пример показан на гифке
Спасибо
Есть только русскоязычная версия?
Спасибо
Есть только русскоязычная версия?
На всех языках будет, сейчас на следующей неделе зальём английскую версию.
@Rashid Umarov добавьте, пожалуйста, подсказку с картинками для заказчика как заполнить форму на шаге согласования ТЗ - что ТЗ обязательно должно быть в файле, какого формата, куда его прикреплять. И что на счёте заказчика обязательно должна быть достаточная сумма, иначе этот шаг не пройти
Очень актуально, я уже забодался на пальцах объяснять - 3й год новому дизайну, а инструкции на сайте всё ещё от старой версии. Я бы такую подсказку для себя сам нарисовал, но этож надо фиктивную работу создавать, фиктивного заказчика..
@Rashid Umarov добавьте, пожалуйста, подсказку с картинками для заказчика как заполнить форму на шаге согласования ТЗ - что ТЗ обязательно должно быть в файле, какого формата, куда его прикреплять. И что на счёте заказчика обязательно должна быть достаточная сумма, иначе этот шаг не пройти
Очень актуально, я уже забодался на пальцах объяснять - 3й год новому дизайну, а инструкции на сайте всё ещё от старой версии. Я бы такую подсказку для себя сам нарисовал, но этож надо фиктивную работу создавать, фиктивного заказчика..
На этапе согласования есть ссылка . Возможно, текст нужно сделать проще и понятней и добавить прямо по месту скриншот. Что нужно добавить/изменить, по вашему опыту
Разбираться что именно не так у заказчика приходится часто, у меня картинок этого сообщения накопилось на 5 языках
Разбираться что именно не так у заказчика приходится часто, у меня картинок этого сообщения накопилось на 5 языках
+
это частая проблема на стороне заказчика