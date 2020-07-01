Шаблоны во Фрилансе: как общаться с Заказчиком и не сойти с ума - страница 7

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Rashid Umarov:

Список популярных вопросов (собираем в этой ветке) - объяснение структуры в

  • Заказчик:
    • как пополнить MQL5-аккаунт

Вот как может выглядеть шаблон.

Название шаблона: Заказчик:как пополнить MQL5-аккаунт

текст с картинкой:

Внести деньги можно в своем Профиле, кликните меню "Пополнить счет". На выбор доступно несколько платежных систем.


 

Все продукты Маркета перед публикацией проходят обязательную предварительную проверку, так как небольшая ошибка в логике советника или индикатора может привести к убыткам на торговом счете. Именно поэтому разработана серия базовых проверок, призванных обеспечить необходимый уровень качества продуктов Маркета.

Так может такую же проверку ввести во фрилансе и если не в обязательном порядке, то может за отдельную плату для желающих Заказчиков. Это даст хоть какую то гарантию качественного продукта. Так называемый авторский надзор.

 

В редактор Фриланса добавлена кнопка подсказок "Как сделать...", с помощью которой можно легко найти ответ на частый вопрос. Доступно обеим сторонам - Заказчику и Исполнителю. Пример показан на гифке


 

Спасибо

Есть только русскоязычная версия?

 
Alexander Puzanov:

Спасибо

Есть только русскоязычная версия?

На всех языках будет, сейчас на следующей неделе зальём английскую версию.

 
Английские подсказки добавлены. Доступны в английской секции Фриланса
 

@Rashid Umarov  добавьте, пожалуйста, подсказку с картинками для заказчика как заполнить форму на шаге согласования ТЗ - что ТЗ обязательно должно быть в файле, какого формата, куда его прикреплять. И что на счёте заказчика обязательно должна быть достаточная сумма, иначе этот шаг не пройти


Очень актуально, я уже забодался на пальцах объяснять - 3й год новому дизайну, а инструкции на сайте всё ещё от старой версии. Я бы такую подсказку для себя сам нарисовал, но этож надо фиктивную работу создавать, фиктивного заказчика..

 
Alexander Puzanov:

@Rashid Umarov  добавьте, пожалуйста, подсказку с картинками для заказчика как заполнить форму на шаге согласования ТЗ - что ТЗ обязательно должно быть в файле, какого формата, куда его прикреплять. И что на счёте заказчика обязательно должна быть достаточная сумма, иначе этот шаг не пройти


Очень актуально, я уже забодался на пальцах объяснять - 3й год новому дизайну, а инструкции на сайте всё ещё от старой версии. Я бы такую подсказку для себя сам нарисовал, но этож надо фиктивную работу создавать, фиктивного заказчика..

На этапе согласования есть ссылка . Возможно, текст нужно сделать проще и понятней и добавить прямо по месту скриншот. Что нужно добавить/изменить, по вашему опыту

 
Не могли бы вы показать как выглядит эта форма у заказчика сразу после того как исполнитель выбран? Обычно проблема возникает при попытке перейти к следующему (после выбора) шагу. Со стороны исполнителя я вижу это:



Причина бывает не только в том что файл не прикреплён, это же сообщение висит если у заказчика недостаточно денег для оплаты заказа. Или он имеет 2 работы на этой стадии, но денег хватит только на одну из них - тогда обе висят с этим сообщением


Разбираться что именно не так у заказчика приходится часто, у меня картинок этого сообщения накопилось на 5 языках

 
Alexander Puzanov:
Не могли бы вы показать как выглядит эта форма у заказчика сразу после того как исполнитель выбран? Обычно проблема возникает при попытке перейти к следующему (после выбора) шагу. Со стороны исполнителя я вижу это:



Причина бывает не только в том что файл не прикреплён, это же сообщение висит если у заказчика недостаточно денег для оплаты заказа. Или он имеет 2 работы на этой стадии, но денег хватит только на одну из них - тогда обе висят с этим сообщением


Разбираться что именно не так у заказчика приходится часто, у меня картинок этого сообщения накопилось на 5 языках

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это частая проблема на стороне заказчика

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