Шаблоны во Фрилансе: как общаться с Заказчиком и не сойти с ума - страница 8
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Во фрилансе очень узкое окошко для переписки - всего три строки. Можно ли сделать его настраиваемым? Или шире, раза в два?
Во фрилансе очень узкое окошко для переписки - всего три строки. Можно ли сделать его настраиваемым? Или шире, раза в два?
Проверил у себя - 6 строк. Какой браузер и версия?
Проверил у себя - 6 строк. Какой браузер и версия?
Проверил у себя - 6 строк. Какой браузер и версия?
Если делать перенос Shift+Enter, то вмещается полных четыре строки, 5-я строка уже двигает область
Если делать перенос через Enter, то 3 строки.
Если делать перенос Shift+Enter, то вмещается полных четыре строки, 5-я строка уже двигает область
Если делать перенос через Enter, то 3 строки.
пользуйтесь режимом "Развернуть" -- само по себе окно ввода не удобное и, так понимаю, не предназначено для набора текста больше 2-3 строк.
пользуйтесь режимом "Развернуть" -- само по себе окно ввода не удобное и, так понимаю, не предназначено для набора текста больше 2-3 строк.
Спасибо, Андрей. Не обращал внимания на эту пиктограмку.
Порой на 20 строк расписываешь пояснения, небольшие картинки могу вставлять (если большие уже вкладываю их вложением), и потом нужно просто перечитать свой текст, чтобы проверить, не упустил ли чего или на предмет ошибок.
"Разворот" в этом случае поможет.
Но если бы окошко было больше, как тут например, на форуме, то было бы комфортнее.