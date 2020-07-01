Шаблоны во Фрилансе: как общаться с Заказчиком и не сойти с ума - страница 8

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Да, практически у всех новичков-заказчиков непонятки на шаге Negotiation. Часто прикрепляют файл с техзаданием прямо в чат.
 

Во фрилансе очень узкое окошко для переписки - всего три строки. Можно ли сделать его настраиваемым? Или шире, раза в два?


 
Vasiliy Pushkaryov:

Во фрилансе очень узкое окошко для переписки - всего три строки. Можно ли сделать его настраиваемым? Или шире, раза в два?


Проверил у себя - 6 строк. Какой браузер и версия?

 
Rashid Umarov:

Проверил у себя - 6 строк. Какой браузер и версия?

FireFox 77.0.1 (64 бит)
 
Rashid Umarov:

Проверил у себя - 6 строк. Какой браузер и версия?

Если делать перенос Shift+Enter, то вмещается полных четыре строки, 5-я строка уже двигает область


Если делать перенос через Enter, то 3 строки.


 
Vasiliy Pushkaryov:

Если делать перенос Shift+Enter, то вмещается полных четыре строки, 5-я строка уже двигает область


Если делать перенос через Enter, то 3 строки.


пользуйтесь режимом "Развернуть" -- само по себе окно ввода не удобное и, так понимаю, не предназначено для набора текста больше 2-3 строк.

 
Andrey F. Zelinsky:

пользуйтесь режимом "Развернуть" -- само по себе окно ввода не удобное и, так понимаю, не предназначено для набора текста больше 2-3 строк.

Спасибо, Андрей. Не обращал внимания на эту пиктограмку.

Порой на 20 строк расписываешь пояснения, небольшие картинки могу вставлять (если большие уже вкладываю их вложением), и потом нужно просто перечитать свой текст, чтобы проверить, не упустил ли чего или на предмет ошибок.

"Разворот" в этом случае поможет.

Но если бы окошко было больше, как тут например, на форуме, то было бы комфортнее.

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