Шаблоны во Фрилансе: как общаться с Заказчиком и не сойти с ума - страница 5

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Rashid Umarov:

А чего не хватает в списке, который я веду/обновляю в первом сообщении? Сложно придумать еще какие-то распространенные ситуации.

Не фриланс но надо


Что такое Активация, за что списывается активация ?

Почему советник не работает на другом ПК, я скопировал его туда...

 

Напиши мне прибыльного советника, тыжпрограммист сам придумай, а оплачу с прибыли ... ))) Не часто но бывает ...

 
Vladimir Pastushak:

Напиши мне прибыльного советника, тыжпрограммист сам придумай, а оплачу с прибыли ... ))) Не часто но бывает ...


Это в ветку юмора

 
[Удален]  
Rashid Umarov:

А чего не хватает в списке, который я веду/обновляю в первом сообщении? Сложно придумать еще какие-то распространенные ситуации.

Я не говорю, что чего-то не хватает, но все течет, все движется... вдруг понадобится добавить новый  совет. Как это можно будет сделать?
 
Rashid Umarov:

Картинки будут, конечно.

Добро.

Вопрос который может быть актуален для MT4: как закачать историю?

 
Andrey Voytenko:

Добро.

Вопрос который может быть актуален для MT4: как закачать историю?

Точно, забыл. Добавляю

 
Alexander Laur:

А может прежде чем штамповать шаблоны, попробовать внести изменения в организационный процесс:

Вы бы что-нибудь не из области фантастики предложили. Реально, из жизни.

PS Посмотрел - да вы вообще Фрилансом никак не пользуетесь.  Прежде чем нанимать ремонтников в дом, вы должны пройти тесты - знание СНипов и Гостов обязательно. Так?
 
Rashid Umarov:

Вы бы что-нибудь не из области фантастики предложили. Реально, из жизни.

PS Посмотрел - да вы вообще Фрилансом никак не пользуетесь.  Прежде чем нанимать ремонтников в дом, вы должны пройти тесты - знание СНипов и Гостов обязательно. Так?

Ой, ой, ой... Прежде чем нанимать ремонтников в свой любимый дом, надо знать не только СНипы и Госты, а вообще, желательно закончить, как минимум, строительный техникум. Иначе так наремонтируют.... дороже будет переделать... Равно как и ремонтировать автомобиль. Если ничего не понимаешь, так нагреют... денег не хватит. Тут только два выхода, либо много чего знать, хотя-бы на уровне ПТУ, либо воровать простите, зарабатывать больше чем ремонтники сдерут. И так, чтобы осталось на исправление тех огрехов которые оставят горе ремонтники.

Но тем-не-менее, не могу согласиться с предложенным тестом. Это уж чересчур.

 
Rashid Umarov:
PS Посмотрел - да вы вообще Фрилансом никак не пользуетесь.  Прежде чем нанимать ремонтников в дом, вы должны пройти тесты - знание СНипов и Гостов обязательно. Так?

Хотя бы четко представлять, что тебе нужно )

Часто и этого нет, но это другая история.

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