Шаблоны во Фрилансе: как общаться с Заказчиком и не сойти с ума - страница 5
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А чего не хватает в списке, который я веду/обновляю в первом сообщении? Сложно придумать еще какие-то распространенные ситуации.
Не фриланс но надо
Что такое Активация, за что списывается активация ?
Почему советник не работает на другом ПК, я скопировал его туда...
Напиши мне прибыльного советника, тыжпрограммист сам придумай, а оплачу с прибыли ... ))) Не часто но бывает ...
Напиши мне прибыльного советника, тыжпрограммист сам придумай, а оплачу с прибыли ... ))) Не часто но бывает ...
Это в ветку юмора
А чего не хватает в списке, который я веду/обновляю в первом сообщении? Сложно придумать еще какие-то распространенные ситуации.
Картинки будут, конечно.
Добро.
Вопрос который может быть актуален для MT4: как закачать историю?
Добро.
Вопрос который может быть актуален для MT4: как закачать историю?
Точно, забыл. Добавляю
А может прежде чем штамповать шаблоны, попробовать внести изменения в организационный процесс:
Вы бы что-нибудь не из области фантастики предложили. Реально, из жизни.PS Посмотрел - да вы вообще Фрилансом никак не пользуетесь. Прежде чем нанимать ремонтников в дом, вы должны пройти тесты - знание СНипов и Гостов обязательно. Так?
Вы бы что-нибудь не из области фантастики предложили. Реально, из жизни.PS Посмотрел - да вы вообще Фрилансом никак не пользуетесь. Прежде чем нанимать ремонтников в дом, вы должны пройти тесты - знание СНипов и Гостов обязательно. Так?
Ой, ой, ой... Прежде чем нанимать ремонтников в свой любимый дом, надо знать не только СНипы и Госты, а вообще, желательно закончить, как минимум, строительный техникум. Иначе так наремонтируют.... дороже будет переделать... Равно как и ремонтировать автомобиль. Если ничего не понимаешь, так нагреют... денег не хватит. Тут только два выхода, либо много чего знать, хотя-бы на уровне ПТУ, либо воровать простите, зарабатывать больше чем ремонтники сдерут. И так, чтобы осталось на исправление тех огрехов которые оставят горе ремонтники.
Но тем-не-менее, не могу согласиться с предложенным тестом. Это уж чересчур.
PS Посмотрел - да вы вообще Фрилансом никак не пользуетесь. Прежде чем нанимать ремонтников в дом, вы должны пройти тесты - знание СНипов и Гостов обязательно. Так?
Хотя бы четко представлять, что тебе нужно )
Часто и этого нет, но это другая история.