Экономический календарь - страница 14
Раз уж повысилась посещаемость данной темы, может кто-то ответит, как залезть в календарь и взять информацию о приоритете и фактических/прогнозных значениях показателей?
Vladix:
Конкретно по MQ не знаю (а вам оно надо?), но в свое время выделил для себя несколько онлайн источников новостей, надеюсь, это окажется полезно:
http://www.dailyfx.com/calendar
http://www.forexfactory.com/calendar.php
http://www.investing.com/economic-calendar/
Думаю, что все новости в терминал попадают в результате агрегации с одного или нескольких подобных ресурсов. А если вам нужны первоисточники, то вот пример с ForexFactory:
Заходите в ссылку Source - это учреждение или организация, которая в силу своей деятельности обязана публиковать те циферки, которые вызывают брожения в умах трейдеров и обвалы на графиках валютных пар.
Спасибо. Жаль, не по русски первоисточники.
Когда пиндосы русский начнут учить, никто не знает? :)
Эх, ещё бы календарь для товарки, да на русском..
Не начнут :) Я не хочу не кого обидеть, но мне кажется, что большинство русскоязычных календарей списаны с англоязычных. Почему? Например, что главное в календаре? Функциональность. Какая функциональность? Какую они себе задали ...
Тут все зависит от того - зачем календарь нужен. Если для новостной торговли - то этот календарь лучше делать самому. Если для информации какие новости - то МТ5 календарь нормальный.
Если надо развить тему - дай знать (так как я не знаю что надо).
Я делал много лет календарь для tsd - торговый (торговал им публичным советником с выкладкой результатов раз в неделю течение нескольких лет).
Где стейт посмотреть?
А зачем стейт?
А зачем выкладывали?
Посмотреть хотел на резалты. Эффективность стратегии. Можете назвать основные стат. показатели? Прирост, просадку, кол-во сделок... Примерно хотя бы.
Смысл заниматься есть?
Смысл есть. Я торговал по новостям с высоким приоритетом, которые расставлял я сам :)
Экономический календарь настолько глобальный вопрос, что поднимать это есть смысл только если есть большой интерес кодеров здесь. Потому что есть нормальные кастомные бесплатные календари для МТ4, но все они законнектены к сторонним форумам.
Вот если бы какой кодер сделал такой же и для МТ5 (законнектенный только к МТ5) - ему была и честь и слава от всех трейдеров.
Но тут мало быть программером. Тут надо знать тему и эта тема, я извиняюсь, "англоязычная" ...
Спасибо. Жаль, не по русски первоисточники.
Когда пиндосы русский начнут учить, никто не знает? :)
Эх, ещё бы календарь для товарки, да на русском..
Если вы действительно серьезно займетесь фундаментальным анализом и календарями получить все это на русском не проблема.
Даже если вы не нароете нормального русского варианта перевести с английского не проблема, даже можно самостоятельно расставить акценты (важность новости и т.д.).
Появление календаря в МТ5 это конечно положительный момент, а вот отрицательный что у него нет истории и нормального доступа через MQL (о чем к примеру я неоднократно просил). Таким образом все равно если кому нужна нормальная работа с новостями все равно придется делать различные "костыли" и самостоятельно вести базу данных подобной информации.
pronych:
Смысл заниматься есть?
Думаю есть. Хотя тут все зависит от информационной базы и качества ПО которое торговые решения принимает.
Я просто уверен в том что когда-то (рано или поздно) "количество перейдет в "качество". Вопрос только в том где будет находится тот "критический уровень" который позволит поднять эффективнсоть торговли на новый уровень.
Таким образом два или три года придется потратить на изучение данного вопроса и подготовку базы данных.