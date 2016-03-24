Экономический календарь - страница 14

lazarev-d-m:

Раз уж повысилась посещаемость данной темы, может кто-то ответит, как залезть в календарь и взять информацию о приоритете и фактических/прогнозных значениях показателей? 

Я терминальным календарем не пользуюсь, затягиваю данные в советник непосредственно с сайта. Там много всего вкусного можно получить
 

Vladix:

 


Конкретно по MQ не знаю (а вам оно надо?), но в свое время выделил для себя несколько онлайн источников новостей, надеюсь, это окажется полезно:

http://www.dailyfx.com/calendar

http://www.forexfactory.com/calendar.php

http://www.investing.com/economic-calendar/

Думаю, что все новости в терминал попадают в результате агрегации с одного или нескольких подобных ресурсов. А если вам нужны первоисточники, то вот пример с ForexFactory: 

SourceZEW (latest release)
MeasuresLevel of a diffusion index based on surveyed German institutional investors and analysts;
Usual EffectActual > Forecast = Good for currency;
FrequencyReleased monthly, on the second or third Tuesday of the current month;
Next ReleaseJun 17, 2013

 

Заходите в ссылку Source - это учреждение или организация, которая в силу своей деятельности обязана публиковать те циферки, которые вызывают брожения в умах трейдеров и обвалы на графиках валютных пар.

4elendger:

Спасибо. Жаль, не по русски первоисточники. 

Когда пиндосы русский начнут учить, никто не знает? :)

Эх, ещё бы календарь для товарки, да на русском..


Не начнут :) Я не хочу не кого обидеть, но мне кажется, что большинство русскоязычных календарей списаны с англоязычных. Почему? Например, что главное в календаре? Функциональность. Какая функциональность?  Какую они себе задали ...

  • ff календарь - информативный,
  • fxstreet (по моему скриншоту) - тоже.
  • Я делал много лет календарь для tsd - торговый (торговал им публичным советником с выкладкой результатов раз в неделю течение нескольких лет).

Тут все зависит от того - зачем календарь нужен. Если для новостной торговли - то этот календарь лучше делать самому. Если для информации какие новости - то МТ5 календарь нормальный.

Если надо развить тему - дай знать (так как я не знаю что надо).

 
newdigital:

 

Я делал много лет календарь для tsd - торговый (торговал им публичным советником с выкладкой результатов раз в неделю течение нескольких лет).

Где стейт посмотреть?
 
pronych:
Где стейт посмотреть?
Я не хочу другой форум рекламировать (тем более что меня там уже нет). А зачем стейт? Я же не программист ...
 
newdigital:
 А зачем стейт?

А зачем выкладывали?

Посмотреть хотел на резалты. Эффективность стратегии. Можете назвать основные стат. показатели? Прирост, просадку, кол-во сделок... Примерно хотя бы.

Смысл заниматься есть? 

 
pronych:

А зачем выкладывали?

Посмотреть хотел на резалты. Эффективность стратегии. Можете назвать основные стат. показатели? Прирост, просадку, кол-во сделок... Примерно хотя бы.

Смысл заниматься есть? 

 Интересно бы было посмотреть. Кстати, Ганн вроде тоже по времени работал? Не по новостям, конечно. Высчитывал влияние луны на...) У него не плохо получалось. Может, в этом сермяжная правда? Не в котирах, а во времени? Для таких проверок нужно график однозначно перерисовывать. Шкала времени должна быть привязана именно ко времени, а не к наличию или отсутствию тиков
 
pronych:

А зачем выкладывали?

Посмотреть хотел на резалты. Эффективность стратегии. Можете назвать основные стат. показатели? Прирост, просадку, кол-во сделок... Примерно хотя бы.

Смысл заниматься есть? 


Смысл есть. Я торговал по новостям с высоким приоритетом, которые расставлял я сам :)

 

Экономический календарь настолько глобальный вопрос, что поднимать это есть смысл только если есть большой интерес кодеров здесь. Потому что есть нормальные кастомные бесплатные календари для МТ4, но все они законнектены к сторонним форумам.

Вот если бы какой кодер сделал такой же и для МТ5 (законнектенный только к МТ5) - ему была и честь и слава от всех трейдеров.

Но тут мало быть программером. Тут надо знать тему и эта тема, я извиняюсь, "англоязычная" ...

4elendger:

Спасибо. Жаль, не по русски первоисточники. 

Когда пиндосы русский начнут учить, никто не знает? :)

Эх, ещё бы календарь для товарки, да на русском..

Если вы действительно серьезно займетесь фундаментальным анализом и календарями получить все это на русском не проблема.

Даже если вы не нароете нормального русского варианта перевести с английского не проблема, даже можно самостоятельно расставить акценты (важность новости и т.д.).

Появление календаря в МТ5 это конечно положительный момент, а вот отрицательный что у него нет истории и нормального доступа через MQL (о чем к примеру я неоднократно просил). Таким образом все равно если кому нужна нормальная работа с новостями все равно придется делать различные "костыли" и самостоятельно вести базу данных подобной информации.

pronych:

Смысл заниматься есть? 

Думаю есть. Хотя тут  все зависит от информационной базы и качества ПО которое торговые решения принимает.

Я просто уверен в том что когда-то (рано или поздно) "количество перейдет в "качество". Вопрос только в том где будет находится тот "критический уровень" который позволит поднять эффективнсоть торговли на новый уровень.

Таким образом два или три года придется потратить на изучение данного вопроса и подготовку базы данных.

