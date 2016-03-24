Экономический календарь - страница 19
К базе данных, в которую вы все это загоните
Хотя возможны варианты и без SQL, но с ним все-таки попроще
При достаточно большой базе и желании получить нормальный (а главное быстрый доступ) наличие SQL желательно.
Вопрос только в том как все "это" к MT прикрутить.
Обработать, выявить полезную информацию, сложить ее в структурированный файл или захардкодить в MQL - и пользоваться.
Вчера - США 18:00 (16:00 GMT) оптовые запасы. На демо MetaQuotes есть текущее значение, а на реальном брокера - нет. Наверное брокер виноват - стёр ;)
Наверное брокер виноват - стёр ;)
Наверное брокер виноват - стёр ;)
А нет - брокер тоже не виноват - при прочих равных условиях - под WINXP всё нормально. Текущее значение отсутствует только в WIN7. Значит виновата операционная система.
По ходу выяснилось, что на разных ПК Календарь отражается не полностью (например полностью нет одного/двух дней или нескольких событий) по сравнению с демо MetaQuotes. Кому нужен рабочий календарь - проверьте и если обнаружите несоответствие - напишите в СервисДеск Я уже направил несколько скринов.
3 и есть ... многие календари спичи не постят, так как там точно когда не всегда понятно - даты меняются и т.д.. Многие постят спичи, но с редакцией - меняют время за несколько минут до спича.
В первоисточнике тоже есть 3 спича - Weekly schedule of public speaking engagements and other activities , но я по крайней мере вижу в MQ календаре в МТ5 два спича (тот утрешний не считается). Кстати, в первоисточнике видно, что ино все редактируется (наверное по датам - например "Last modified: 5 July 2013, 12 AM CET")
По крайней мере, вижу в плане-первоисточнике 2 спича:
2013-07-08 12:30 GMT | [EUR - ECB President Draghi Speech]
2013-07-08 13:30 GMT | [EUR - ECB President Draghi Speech]
Или, если в MQ серверном времени (что CET сейчас - Central European Time - то есть GMT+2) - это будет :
2013-07-08 14:30 GMT | [EUR - ECB President Draghi Speech]
2013-07-08 15:30 GMT | [EUR - ECB President Draghi Speech]
То есть у него (Draghi) как раз там 2 спича и запланировано здесь.
Про третий в 14:30 GMT (или 16:30 MQ time) я не знаю ... его в опубликованном плане нет, или он быть отредактирован/удален из плана.
И кстати, наличие спича еще не факт, что цена будет быстро двигаться, особенно в прогнозируемую сторону. Так как многие спичи уже отыграны и обсуждены заранее в прессе например, и трейдеры заложили заранее (или учли заранее) возможные риски или лосси еще до спича. Хотя, конечно, бывают такие спичи, что двигают весь рынок форекс совершенно неожиданным образом.
То есть, спичи - наиболее непредсказуемая новость для тех кто не увлекается этими новостями каждый день и не следит за ними (как большинство трейдеров), и наиболее сложная для торговли новостями например. А так как некоторые экономические календари являются торгуемыми (то есть - у некоторых календарей прямо указано куда может цена пойти и это видно сразу после публикации актуальный данных буквально в следующие секунды), то некоторые сайты просто не публикуют спичи, как бы сохраняя свою репутацию (в ущерб информированности массы трейдеров).
Так сложно написал - аж устал :)
Календарь из публичных источников, приоритет оттуда же, доступ из мкл5, как и новый функционал календаря тоже будут.
Добрый день, доступа еще нет