Экономический календарь
Появилась новая вкладка в терминале "экономический календарь", но почему-то уважаемые форумчане эту тему не обсуждают. Было бы глупо не брать во внимание фундаментальный анализ и более того не учитывать в автотрейдинге. Решение для МТ4 используется давно. Это решение создано в виде индюка, но оно не оптимально по причине хождения на URL.
Есть следующие вопрос к разработчикам :
- источник экономических новостей?
- на основе чего ставится "приоритет"?
- планируете ли создать простой механизм доступа к новостям в MQL5?
Календарь из публичных источников, приоритет оттуда же, доступ из мкл5, как и новый функционал календаря тоже будут.
Я не нашел , в каком месте вкладка "экономический календарь" ?
По крайней мере была там где новости (после ПОЧТОВОГО ЯЩИКА). Сейчас не знаю есть или нет...
PS
Разработчикам
Обратите внимание на прикол - В одном терминале есть в кладка в двух других нет (Win XP SP3 and Wn 2003 SP2)
Там где есть грузил релиз давно, там где нет сегодня.
