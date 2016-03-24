Экономический календарь

Появилась новая вкладка в терминале "экономический календарь", но почему-то уважаемые форумчане эту тему не обсуждают. Было бы глупо не брать во внимание фундаментальный анализ и более того не учитывать в автотрейдинге. Решение для МТ4 используется давно. Это решение создано в виде индюка, но оно не оптимально по причине хождения на URL. 

Есть следующие вопрос к разработчикам :

- источник экономических новостей? 

- на основе чего ставится "приоритет"?

- планируете ли создать простой механизм доступа к новостям в MQL5?

Почему не обращаем, обращаем. Обсуждалось уже эта тема и не раз...
 
Календарь из публичных источников, приоритет оттуда же, доступ из мкл5, как и новый функционал календаря тоже будут.
 
Отличная новость!
 
Торговое
 
Я не нашел , в каком месте вкладка "экономический календарь" ?
По крайней мере была там где новости (после ПОЧТОВОГО ЯЩИКА). Сейчас не знаю есть или нет...

PS

Разработчикам

Обратите внимание на прикол - В одном терминале есть в кладка в двух других нет (Win XP SP3 and Wn 2003 SP2)

Там где есть грузил релиз давно, там где нет сегодня.

 
Вид- инструменты. В инструментах между "почтовый ящик" и "сигналы"
 
У меня нетути .  билды 334 и 338
Поверьте что это не фотошоп :)


У меня в 338 через раз. :(


PS

Хотя там где нет календаря чемпионатные счета зарегил под инвестом, может по этому нет...

 
