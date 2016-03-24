Экономический календарь - страница 15
Экономический календарь настолько глобальный вопрос, что поднимать это есть смысл только если есть большой интерес кодеров здесь. Потому что есть нормальные кастомные бесплатные календари для МТ4, но все они законнектены к сторонним форумам.
Вот если бы какой кодер сделал такой же и для МТ5 (законнектенный только к МТ5) - ему была и честь и слава от всех трейдеров.
Но тут мало быть программером. Тут надо знать тему и эта тема, я извиняюсь, "англоязычная" ...
Зачем городить огород?
Достаточно будет если разработчики доведут до ума текущий календарь и организуют к нему прямой доступ через MQL (а не те костыли что есть сейчас).
Да и с таким календарем было бы вполне нормально, если ему историю добавить (т.е. не только инфу на 1 неделю вперед, но и на определенный период в историю торгов).
А позвольте вопрос - представьте, что у вас есть календарь, и что дальше? Все богатства мира к вашим ногам точно не упадут. Это всего лишь _еще_одна_большая_база_данных_, только и всего, ровно такая же, как базы данных тиков, минуток, настроений толпы, тысячи их.
Безусловно, есть зависимости, но еще более очевидно, что проторговать вам их на постоянной основе не дадут, так как прибыль на новостях фактически выплачивается из кармана вашего брокера.
Таким образом два или три года придется потратить на изучение данного вопроса и подготовку базы данных.
А что тут особенного? Ничего ... отложенные ордера открываются за 2 минуты до новости, и удаляются через 15 минут, и открытые позиции со стопом где-то 70 пипсов (700 пятизначных пунктов), тейк профит где-то 20 или 30 (зависит от пары) ... многие так делают и без новостей.
Я это делал 2 года раз в неделю: делал календарь на неделю вперед в выходные, и торговал по новостям. Раз в неделю в течение 2 лет. Ни одной недели не пропустил. И результаты постил раз в неделю. В течение 2 лет.
Если говорить о ДЦ, то они еще и приплачивать за такую работу должны - ведь на стейтментах будет их наименование.
Если речь о ДЦ то пожалуй соглашусь, в этом случае прибыль скорей всего будет выплачена из "кармана брокера". Поэтому они так и не любят пипсовщиков и тех кто торгует на новостях.
И каковы у вас результаты? Можете поделиться стейтом? Оптимизировали ли вы свою стратегию в тестере?
Нет, не оптимизировал. Настройки подбирал торгуя. Я торговал публичным советником (на МТ4), который сделал igorad (версией 5.3). По результатам - не хочу здесь рекламировать другие форумы (тем более англоязычные), и тем более меня там уже нет с декабря.
Просто этот топик мне интересен. Особенно развитие этого всего для МТ5 (так как в МТ4 я, как считаю, уже реализовался ... правда - англоязычно но все же :) , а МТ5 - это новое).
Результаты в свободном доступе на секретном сайте. Найти можно, только нужна карта, компас и секретный парик из волос старой ведьмы.
Им не нужна реклама, они сами тебя найдут. Но newdigital'а там нет. Он тут не при чем...
По результатам - не хочу здесь рекламировать другие форумы (тем более англоязычные), и тем более меня там уже нет с декабря.
