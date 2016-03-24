Экономический календарь - страница 8

Новый комментарий
 
Мне показалось или снова стали отображаться экономические новости? Причем если не ошибаюсь в самом тестере стратегий
 
lazarev-d-m:
Мне показалось или снова стали отображаться экономические новости? Причем если не ошибаюсь в самом тестере стратегий
Покажите скриншот.
 
lazarev-d-m:  Мне показалось или снова стали отображаться экономические новости? Причем если не ошибаюсь в самом тестере стратегий
 А поподробнее можно? Просто не помню, чтобы в Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal отражалось что-нибудь подобное. Может, сам упустил по невнимательности.
 
Yedelkin:
 А поподробнее можно? Просто не помню, чтобы в Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal отражалось что-нибудь подобное. Может, сам упустил по невнимательности.

Да видимо, что-то Я пропустил

Вот скриншот 

Не понимаю как, но клянусь я сегодня видел где-то в терминале флажки с новостями, на обычном графике я врядли их видел, т.к. сейчас выходные, а на тестере пока не получилось воспроизвести их появление снова, может я уснул)))

 

А вот они и на графике, только вот когда я их увидел - они не были включены, откуда я их увидел - не понимаю...

Новости на графике 

 

Так и не пойму, есть в тестере новости или нет, если нет. то почему у меня после тестирования появляются эти новостные флаги 

Флаги 

 
lazarev-d-m:

Так и не пойму, есть в тестере новости или нет, если нет. то почему у меня после тестирования появляются эти новостные флаги 

Правой кнопкой по календарю и смотрите опции в контекстном меню:

 

 
tol64:

Правой кнопкой по календарю и смотрите опции в контекстном меню:

 

Да, но это флаги о прошедших событиях - раз, и график появился от тестера страегий - два, выходит, что всетаки эти новости где-то хранятся...только удаляются
 
lazarev-d-m:
Да, но это флаги о прошедших событиях - раз, и график появился от тестера страегий - два, выходит, что всетаки эти новости где-то хранятся...только удаляются
Попробовал воспроизвести появление флагов на графике после теста, но так и не получилось. Попробуйте сначала отключить новости совсем в настройках терминала. Затем перезагрузить терминал. И снова провести тест. Будут ли флаги на графике? Если нет, то попробуйте снова включить новости в настройках терминала, перезагрузить терминал и снова запустить тест. Откройте график. Флаги будут или нет?
 
tol64:
Попробовал воспроизвести появление флагов на графике после теста, но так и не получилось. Попробуйте сначала отключить новости совсем в настройках терминала. Затем перезагрузить терминал. И снова провести тест. Будут ли флаги на графике? Если нет, то попробуйте снова включить новости в настройках терминала, перезагрузить терминал и снова запустить тест. Откройте график. Флаги будут или нет?
Я разобрался в чем дело - отображаются только те флаги, которые есть в календаре, и если нажать добавить все события при активной паре EURUSD. то они успешно добавятся, и будут дальше отображаться в тестере, к сожалению я не успел проверить распознает ли их советник в тестере или только в обычном режиме торговли, во вторник думаю смогу проверить, странно только зачем реализована такая возможность и почему никак не добавят их в историю, может голосование сделать?))))
123456789101112131415...20
Новый комментарий