Центовые сигналы, что будет с ними? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И надо штрафовать по рейтингу счета, на которых депозит выводится перед закрытием позиции. Я вот счета пополняю, если это требуется, но специально не вывожу раньше времени, а многие так накручивают себе проценты... мошенничество не связано с центовыми счетами, а связано с намерениями провайдеров сигналов.
При нормальной торговле сделки закрываются довольно часто. И что с вашим переложением человек вообще не должен выводить прибыль чтоб по рейтингу не упасть? Да и накрутка на подобном не значительная и со временем корректируется.
При нормальной торговле сделки закрываются довольно часто. И что с вашим переложением человек вообще не должен выводить прибыль чтоб по рейтингу не упасть? Да и накрутка на подобном не значительная и со временем корректируется.
Я разве говорю, что не должен выводить прибыль? Когда человек чаще чем раз в день делает подобные операции - это вызывает вопросы.
Просто MQ пошли по пути наименьшего сопротивления. Нет тела - нет дела.
Центовый счет ничем не отличается от чего бы то ни было в этой жизни. Это инструмент. И пользоваться ним будут по разному.
Логично было бы сделать, к примеру, архив закрытых Сигналов, что сделало бы прозрачнее сам Сервис и результативность торговли Провайдеров.
Логично было бы не мониторить торговые результаты, полученные до подключения к мониторингу, что сразу отсекло бы упоминавшихся здесь любителей взять сотню счетов и переливом разогнанный один счет замониторить и, набрав подписчиков, закономерно его слить.
Логично было бы..
Тут можно написать ещё множество логичных шагов улучшения сервиса, но MQ уже поступили по другому, к сожалению.
Сигналы, основанные на реальных счетах, будут сливаться точно так же, как и центовые.
И вообще основная масса Сигналов сольется - тут можно к гадалке не ходить.
Не в сумме дело.
Я бы всё-таки нашёл компромисс, сделал две графы:
Таким образом все остались довольны, и между прочим, как сервис сигналов - заработал на этом денег. Подписчик уже явно знал-бы, в какой графе ему искать сигнал, и провайдер доволен.
А так просто взять и убрать возможность пассивного заработка, и при этом огорчить пользователей - рука не поднялась-бы.
Я лично ЗА такой подход ! Но абсолютно бесплатно тоже не нужно делать, ведь есть честные поставщики, а есть специально сливают. Можно сделать фиксированную цену на центовые счета например ВСЕ по 10. Я тестировал автоматические стратегии на демо счете полгода, а когда перешел на центовый счет тут то и казалась подстава от MQL. Этот вопрос так радикально нельзя решать.
Забыли о такой категории, как продавцы маркета использующие центовые счета для демонстрации реальной торговли советников. Раньше что бы не подписывались на такие сигналы ставили цену 9999$ и была в чистом виде демонстрация работы в реальных условиях. Теперь смысла в такой демонстрации нет, зачем покупать советника если можно бесплатно копировать сигнал ?
продавцы маркета использующие центовые счета для демонстрации реальной торговли советников.
а зачем использовать центовые счета ... закинь 500-1000$ и демонстрируй сколько хочешь ...
Вот и пошли копировщики в заказах ). Это за 12-число, два подряд. Может, конечно, совпадение.
Думается, если оплату не вернут, потом центовые счета будут преимущественно "мертвыми". Будут выполнять роль рекламы и в описании типа, если интересует ПАММ, доверительное управление и пр., обращайтесь в личку, торговля перенесена на другой счет. Что-то в таком духе.
Вот и пошли копировщики в заказах ). Это за 12-число, два подряд. Может, конечно, совпадение.
Думается, если оплату не вернут, потом центовые счета будут преимущественно "мертвыми". Будут выполнять роль рекламы и в описании типа, если интересует ПАММ, доверительное управление и пр., обращайтесь в личку, торговля перенесена на другой счет. Что-то в таком духе.
Теперь как выход, мониторить счета для продуктов на буке, там точно копировать бесплатно не будут.
Бук тут запрещен, выходит коллизия ...)
а зачем использовать центовые счета ... закинь 500-1000$ и демонстрируй сколько хочешь ...
Ну закинь ...