Центовые сигналы, что будет с ними? - страница 6

Новый комментарий
 
Aleksey Vyazmikin:

И надо штрафовать по рейтингу счета, на которых депозит выводится перед закрытием позиции. Я вот счета пополняю, если это требуется, но специально не вывожу раньше времени, а многие так накручивают себе проценты... мошенничество не связано с центовыми счетами, а связано с намерениями провайдеров сигналов.

При нормальной торговле сделки закрываются довольно часто. И что с вашим переложением человек вообще не должен выводить прибыль чтоб по рейтингу не упасть? Да и накрутка на подобном не значительная и со временем корректируется.

 
Konstantin Nikitin:

При нормальной торговле сделки закрываются довольно часто. И что с вашим переложением человек вообще не должен выводить прибыль чтоб по рейтингу не упасть? Да и накрутка на подобном не значительная и со временем корректируется.


Я разве говорю, что не должен выводить прибыль? Когда человек чаще чем раз в день делает подобные операции - это вызывает вопросы.

[Удален]  

Просто MQ пошли по пути наименьшего сопротивления. Нет тела - нет дела.

Центовый счет ничем не отличается от чего бы то ни было в этой жизни. Это инструмент. И пользоваться ним будут по разному.

Логично было бы сделать, к примеру, архив закрытых Сигналов, что сделало бы прозрачнее сам Сервис и результативность торговли Провайдеров.

Логично было бы не мониторить торговые результаты, полученные до подключения к мониторингу, что сразу отсекло бы упоминавшихся здесь любителей взять сотню счетов и переливом разогнанный один счет замониторить и, набрав подписчиков, закономерно его слить.

Логично было бы..

Тут можно написать ещё множество логичных шагов улучшения сервиса, но MQ уже поступили по другому, к сожалению.

Сигналы, основанные на реальных счетах, будут сливаться точно так же, как и центовые.

И вообще основная масса Сигналов сольется - тут можно к гадалке не ходить.

Не в сумме дело. 

 
Vitaly Muzichenko:

Я бы всё-таки нашёл компромисс, сделал две графы:

Таким образом все остались довольны, и между прочим, как сервис сигналов - заработал на этом денег. Подписчик уже явно знал-бы, в какой графе ему искать сигнал, и провайдер доволен.

А так просто взять и убрать возможность пассивного заработка, и при этом огорчить пользователей - рука не поднялась-бы.


Я лично ЗА такой подход ! Но абсолютно бесплатно тоже не нужно делать, ведь есть честные поставщики, а есть специально сливают. Можно сделать фиксированную цену на центовые счета например ВСЕ по 10. Я тестировал автоматические стратегии на демо счете полгода, а когда перешел на центовый счет тут то и казалась подстава от MQL. Этот вопрос так радикально нельзя решать. 

[Удален]  

Забыли о такой категории, как продавцы маркета использующие центовые счета для демонстрации реальной торговли советников. Раньше что бы не подписывались на такие сигналы ставили цену 9999$ и была в чистом виде демонстрация работы в реальных условиях. Теперь смысла в такой демонстрации нет, зачем покупать советника если можно бесплатно копировать сигнал ?

[Удален]  
Vladimir Zubov:

продавцы маркета использующие центовые счета для демонстрации реальной торговли советников.

а зачем использовать центовые счета ... закинь 500-1000$ и демонстрируй сколько хочешь ...

 

Вот и пошли копировщики в заказах ). Это за 12-число, два подряд. Может, конечно, совпадение.



Думается, если оплату не вернут, потом центовые счета будут преимущественно "мертвыми". Будут выполнять роль рекламы и в описании типа, если интересует ПАММ, доверительное управление и пр., обращайтесь в личку, торговля перенесена на другой счет. Что-то в таком духе.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Вот и пошли копировщики в заказах ). Это за 12-число, два подряд. Может, конечно, совпадение.

Думается, если оплату не вернут, потом центовые счета будут преимущественно "мертвыми". Будут выполнять роль рекламы и в описании типа, если интересует ПАММ, доверительное управление и пр., обращайтесь в личку, торговля перенесена на другой счет. Что-то в таком духе.

Теперь как выход, мониторить счета для продуктов на буке, там точно копировать бесплатно не будут.
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:
Теперь как выход, мониторить счета для продуктов на буке, там точно копировать бесплатно не будут.

Бук тут запрещен, выходит коллизия ...)

[Удален]  
Itum:

а зачем использовать центовые счета ... закинь 500-1000$ и демонстрируй сколько хочешь ...


Ну закинь ...

12345678910111213...18
Новый комментарий