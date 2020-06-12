Центовые сигналы, что будет с ними? - страница 11

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Konstantin Nikitin:

Да ладно вам горячие парни, давайте считать просадку от начального депозита ;)

Хорошо, торгуете с профитом и достигли средств = 5-ти первоначальным депозитам. Потерпели убыток в виде просадки, равной 2-м первоначальным депозитам, а счет живой - на нем средств, равные  3-м первоначальным депозитам. Как будете характеризовать ТС? Будете утверждать, что, выдерживает просадку в 2 депозита? Разве не нонсенс? Депозитом нужно считать максимальные средства, достигнутые в результате торговли, тогда, не будут никакие недопонимания. Какая разница, депозит состоит из Ваших средств или из Ваших и средств по результатам торговли.
[Удален]  

Баланс -- это равновесие. Нарушение баланса приводит к отклонению от равновесия в ту или иную сторону.


 
Yousufkhodja Sultonov:
Депозитом нужно считать максимальные средства, достигнутые в результате торговли, тогда, не будут никакие недопонимания.

Юсуф, но перегибать тоже не надо.

Давайте говорить о реальной торговле, а не о той, которая могла бы быть, если бы ...

Невозможно считать депозитом/балансом максимальные средства -- как минимум, они даже практически не достижимы -- т.к. нельзя зафиксировать торговый результат на его максимуме.

 
Andrey F. Zelinsky:

Юсуф, но перегибать тоже не надо.

Давайте говорить о реальной торговле, а не о той, которая могла бы быть, если бы ...

Невозможно считать депозитом/балансом максимальные средства -- как минимум, они даже практически не достижимы -- т.к. нельзя зафиксировать торговый результат на его максимуме.

Тестер в качестве максимальной просадки указывает именно на эту просадку, видимо, не зря. Но, согласен, нужно, тогда, считать текущим депозитом максимальные зафиксированные средства по формуле:

Текущий Депозит = Средства + результаты открытых позиций.

Депозит = Средства + результаты открытых позиций после их закрытия.

[Удален]  

Баланс -- зафиксированные деньги на счёте. При открытии позиции текущие средства могут оказаться больше или меньше баланса (зафиксированных денег на счёте).

Закрытие позиции приведёт к фиксации денег на счёте -- установлению нового значения баланса.
 
Yousufkhodja Sultonov:

Тестер в качестве максимальной просадки указывает именно на эту просадку, видимо, не зря. ...

Не изучал этот вопрос.

Но у МК некоторые показатели разбалансированы -- что в тестере, в терминале, в сигналах, в мобильном терминале -- один и тот же показатель может обозначать разное.

Как пример, посмотрите в сигналах показатель "прибыль итоговая" в таблице сделок -- и сравните с точно таким же показателем "прибыль итоговая" в терминале -- это разные показатели, которые считаются по разной формуле:

-- в терминале -- это профит всех сделок с учётом свопов и комиссий

-- в сигналах -- это профит всех сделок без учёта свопов и комиссий

Такие примеры единичные, но они есть.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Тестер в качестве максимальной просадки указывает именно на эту просадку, видимо, не зря. ...


Причина здесь иная, как я понимаю. Тестер прогоняет советник на длительной истории без фиксации баланса.

Если просадку считать от баланса, то при превышении средств начального баланса -- просадка от баланса будет равна нулю.

Чтобы оценивать просадку хоть в каком-то ключе -- в данной ситуации надо считать просадку от максимальных средств.

 
Renat Fatkhullin:

Да, будут бесплатными.

Мы постепенно улучшаем сервис и скоро будут еще интересные возможности для подписчиков.


"ещё интереснее" это как,не центовые счета тоже бесплатными станут?для подписчиков это очень здорово)

 
Sergey Gamayurov:

"ещё интереснее" это как,не центовые счета тоже бесплатными станут?для подписчиков это очень здорово)

"Ещё интереснее" - это когда трейдеры совсем разбегутся из сигналов, и будут торговать только для себя или в другом месте сигналить ))

 
Sergey Basov:

"Ещё интереснее" - это когда трейдеры совсем разбегутся из сигналов, и будут торговать только для себя ))


Трейдеры быстрей разбегутся от сигналов типа CALM -- да от Сервиса, который построен по принципу "торговля для сигнала это одно, а торговля для себя это другое".

Пусть в Сервисе будет всего десяток сигналов -- но каждый из них действительно будет сигналом.

Статистика "выживших" всем известна -- не больше 5% -- зачем тогда дурить себя и людей и быть посмешищем.

До вывода центовых сигналов из платной зоны -- на форуме только и разговоры, мол, "как этот сигнал попал в ТОП", "как может быть такой прирост" и т.п.

Если почитать отзывы к CALM, то там по поводу его центовости масса недоумеваний со стороны тех же подписчиков на него.

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