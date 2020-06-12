Центовые сигналы, что будет с ними? - страница 11
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Да ладно вам горячие парни, давайте считать просадку от начального депозита ;)
Баланс -- это равновесие. Нарушение баланса приводит к отклонению от равновесия в ту или иную сторону.
Депозитом нужно считать максимальные средства, достигнутые в результате торговли, тогда, не будут никакие недопонимания.
Юсуф, но перегибать тоже не надо.
Давайте говорить о реальной торговле, а не о той, которая могла бы быть, если бы ...
Невозможно считать депозитом/балансом максимальные средства -- как минимум, они даже практически не достижимы -- т.к. нельзя зафиксировать торговый результат на его максимуме.
Юсуф, но перегибать тоже не надо.
Давайте говорить о реальной торговле, а не о той, которая могла бы быть, если бы ...
Невозможно считать депозитом/балансом максимальные средства -- как минимум, они даже практически не достижимы -- т.к. нельзя зафиксировать торговый результат на его максимуме.
Тестер в качестве максимальной просадки указывает именно на эту просадку, видимо, не зря. Но, согласен, нужно, тогда, считать текущим депозитом максимальные зафиксированные средства по формуле:
Текущий Депозит = Средства + результаты открытых позиций.
Депозит = Средства + результаты открытых позиций после их закрытия.
Баланс -- зафиксированные деньги на счёте. При открытии позиции текущие средства могут оказаться больше или меньше баланса (зафиксированных денег на счёте).Закрытие позиции приведёт к фиксации денег на счёте -- установлению нового значения баланса.
Тестер в качестве максимальной просадки указывает именно на эту просадку, видимо, не зря. ...
Не изучал этот вопрос.
Но у МК некоторые показатели разбалансированы -- что в тестере, в терминале, в сигналах, в мобильном терминале -- один и тот же показатель может обозначать разное.
Как пример, посмотрите в сигналах показатель "прибыль итоговая" в таблице сделок -- и сравните с точно таким же показателем "прибыль итоговая" в терминале -- это разные показатели, которые считаются по разной формуле:
-- в терминале -- это профит всех сделок с учётом свопов и комиссий
-- в сигналах -- это профит всех сделок без учёта свопов и комиссий
Такие примеры единичные, но они есть.
Тестер в качестве максимальной просадки указывает именно на эту просадку, видимо, не зря. ...
Причина здесь иная, как я понимаю. Тестер прогоняет советник на длительной истории без фиксации баланса.
Если просадку считать от баланса, то при превышении средств начального баланса -- просадка от баланса будет равна нулю.
Чтобы оценивать просадку хоть в каком-то ключе -- в данной ситуации надо считать просадку от максимальных средств.
Да, будут бесплатными.
Мы постепенно улучшаем сервис и скоро будут еще интересные возможности для подписчиков.
"ещё интереснее" это как,не центовые счета тоже бесплатными станут?для подписчиков это очень здорово)
"ещё интереснее" это как,не центовые счета тоже бесплатными станут?для подписчиков это очень здорово)
"Ещё интереснее" - это когда трейдеры совсем разбегутся из сигналов, и будут торговать только для себя или в другом месте сигналить ))
"Ещё интереснее" - это когда трейдеры совсем разбегутся из сигналов, и будут торговать только для себя ))
Трейдеры быстрей разбегутся от сигналов типа CALM -- да от Сервиса, который построен по принципу "торговля для сигнала это одно, а торговля для себя это другое".
Пусть в Сервисе будет всего десяток сигналов -- но каждый из них действительно будет сигналом.
Статистика "выживших" всем известна -- не больше 5% -- зачем тогда дурить себя и людей и быть посмешищем.
До вывода центовых сигналов из платной зоны -- на форуме только и разговоры, мол, "как этот сигнал попал в ТОП", "как может быть такой прирост" и т.п.
Если почитать отзывы к CALM, то там по поводу его центовости масса недоумеваний со стороны тех же подписчиков на него.